“El público confía en nosotros su tiempo; es un gran reto”

–¿Cómo ha afrontado González Byass, desde qué perspectiva, la edición de 2023 de ‘Veranea en la Bodega’, que se celebra del 14 de julio al 14 de agosto?

-Pues hemos afrontado esta nueva edición buscando la calidad en la oferta, en la puesta en escena y buscando mejorar cada año la experiencia.

-¿Cómo se ha realizado la selección de artistas de este año?

-Buscamos artistas que acompañen la calidad para un público amplio que quiera algo diferente a lo estrictamente comercial.

-Algunos nombres son ya repetidores de este Festival, como es el caso de Luz Casal y el tenor Ismael Jordi. ¿Piden volver o es la Bodega quien los invita de nuevo?

-Ambas cosas. Hay veces que queremos tenerlos de nuevo porque siempre hay algo diferente y especial en sus espectáculos, porque el público lo pide. Y si repiten es porque ellos también se sintieron a gusto.

-¿Qué cambios, novedades, podrán ver este año los asistentes en cuanto a servicios?

-Cada año buscamos cuidar más los detalles pequeños. Al final de cada edición analizamos cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar, escuchamos las peticiones de los espectadores, intentamos mejorar las infraestructuras, los servicios, la atención, la decoración, la comodidad y los accesos y todo lo que suponga cuestiones que aumenten el disfrute y la calidad.

-¿Supone este año un reto, como edición previa al X aniversario en 2024?

-Siempre es un gran reto, pero sobre todo una gran responsabilidad. El público confía en nosotros un tiempo preciado y cada vez más limitado, que es el del disfrute y la felicidad. No podemos fallar porque ese momento no es sustituible. Mi equipo está totalmente concienciado con esta gran responsabilidad y sabiendo que no somos perfectos. Lo importante es poder dar lo mejor de nosotros y estar muy pendientes de poder corregir cualquier imprevisto a la mayor brevedad.

-¿Qué caracteriza a este Festival respecto a otros de la zona?

-Es un festival que busca la cercanía del público con el artista con un aforo más íntimo en un entorno diferente, un conjunto monumental bodeguero de los siglos XIX y XX, poniendo el foco en la cultura del vino, de la propia historia de Jerez que va en paralelo a estas bodegas y de la gastronomía como vehículo indispensable para poner en valor estos grandes vinos españoles.

-Hablan siempre de que este Festival tenga una dimensión de ciudad. ¿Considera que lo van consiguiendo?

-Espero que sí. Es importantísimo que tanto los ciudadanos, como la Administración Pública y las empresas de la ciudad intervengan y lo hagan suyo. El espíritu de este festival es ayudar a conseguir tener en Jerez una oferta de calidad en verano que aporte al destino más valor, que atraiga nuevos segmentos de demanda, que contribuyamos a mejorar el tiempo de permanencia en la ciudad que ofrece una oferta única en el mundo además de sol y playa, y que generemos más riqueza y oportunidades para Jerez.

-¿Puede adelantarnos algo para el próximo año, en el décimo aniversario? Retos de futuro, por ejemplo.

-Sí, puedo adelantar que ya estamos trabajando para el X aniversario y que será muy especial. ¡Hasta aquí puedo leer! (ríe).

-¿Qué artista sigue siendo una espinita, un asunto pendiente para este Festival?

-Hay muchos artistas que nos gustaría que vinieran a Tío Pepe. Todo se andará.

-Desde aquella primera edición de Tío Pepe Festival de un día en 2014, echando la vista atrás, ¿se imaginaba esta evolución en días y número de espectáculos? ¿Estaba planteado así o ha ido creciendo según la demanda?

-Hemos ido creciendo poco a poco. Cuando comenzamos en el año 2014, vimos que no existía una oferta cultural en verano en la provincia. Después se han ido sumando otras iniciativas que han ayudado también a que Cádiz en verano tenga una de las mejores ofertas culturales de España. Nosotros hemos ido poco a poco sumando incondicionales que ayudan a que este Festival siga creciendo y consolidándose. Quiero agradecer la labor de los patrocinadores, que desde el principio creyeron en este proyecto y que nos permiten continuar y confían la mejor experiencia para sus clientes y colaboradores.