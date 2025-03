Cruz Sánchez de Lara y las historias de "doce mujeres valientes"

La periodista almeriense Cruz Sánchez de Lara debuta en la televisión con los formatos de entrevistas Madres: desde el corazón y Madres: desde el alma que acaba de estrenarse en Mitele Plus, la plataforma de Mediaset España. En estas charlas sus invitadas son mujeres que han debido sobreponerse a experiencias difíciles en su maternidad como la modelo Aurah Ruiz, ex mujer de Santi Cañizares, con un hijo pequeño que falleció con cinco años víctima de un tumor cerebral, la periodista Irene Villa, Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo, la actriz Melanie Olivares o la abogada y ex dirigente de Ciudadanos Begoña Villacís. Sánchez de Lara (Almería, 1972) es abogada experta en Derechos Humanos, vicepresidenta de El Español y preside la ONG THRibune.

Pregunta.-Usted publicó En la corte de la Zarina, sobre la figura del español José de Ribas, el fundador de la ciudad ucraniana de Odessa. Cuánta Historia tenemos por conocer mejor.

Respuesta.-El libro es una reclamación de José de Ribas. Un español que con 22 años termina en Rusia y acaba siendo ministro del imperio. Dominaba seis idiomas, una persona con empuje. Con esta guerra, y la aproximación de Trump a Putin, lo que Rusia pretende es tener esa salida al mar que concibieron los funcionarios de Catalina la Grande. Putin sigue sus pasos. Es el proyecto griego de Potemkin. Lo primero que hizo Putin en la invasión del Dombás es profanar la tumba de Potemkin en Jerson y llevarse los restos a Moscú.

P.-¿Aquella expansión rusa del siglo XVIII ocupaba tierras apenas habitadas?

R.-Todo lo que es Zaporiya era tierra de cosacos. Potenkim, que era un gran estratega, los suma a los ejércitos. Se decía que levantaban ciudades que eran decorados para impresionar a la zarina, pero no. Fundaban poblaciones que pronto prosperaron. Aquello fue una fake news contra Potemkin. Sus asentamientos eran de verdad.

P.-¿Y cómo consigue De Ribas fundar Odessa?

R.-El lugar lo designa por capricho. Habría tres lugares candidatos para levantar ese puerto estratégico. Era un lugar maravilloso. De Ribas quería crear un nuevo Nápoles. Se empeñó. Allí había aprendido como gobernante, junto a su padre.

P.-¿Por qué esas ansias de expansión ahora en pleno siglo XXI?

R.-Lo de Rusia es un delirio imperialista. Putin concibe un proyecto personalista devolver lo que él cree la grandeza de su país. Como hace Trump. Tengo muchísimo miedo. La paz mundial depende de un equipo de egos de gobernantes que han conseguido el poder en las urnas pero se comportan de forma autócratas. Estos actores son cada vez más beligerantes.

P.-¿Qué podemos hacer en Europa?

R.-Hemos cometido un error. Los presupuestos de Defensa han estado por debajo de lo necesario. Hemos pecado de ingenuidad y lo estamos pagando. No somos independientes.

P.-En Madres: voces desde el alma acaba de subirse su entrevista con Nines Triano, madre del joven rapero asesinado Isaac López

R.-Cuando la he vuelto a ver aún me impresiona más su testimonio. Vio morir a su hijo por la rivalidad entre bandas de raperos, los inductores contaron cómo le dieron cuatro puñaladas por la espalda. Cuenta cómo la madre del asesino le dio un abrazo.Tuvo que irse de su casa porque desde la ventana vio agonizar a su hijo. Es una mujer que ha hecho un proceso para asumir la realidad. Ha trabajado mucho personalmente y la muerte de su hijo contribuyó a que hubiera más vigilancia de esas bandas. Ha sido un privilegio hacer estos programas, nunca había hecho televisión.

P.-¿Cómo fue la experiencia de las vivencias de Aurah Ruiz?

R.-Lo vivido por ella no se conocía en primera persona. La ex mujer de un futbolista que durante un año lucharon porque su hijo superara un cáncer.

P.-¿Sentía la necesidad de estas charlas?

R.-Ha sido más bien una casualidad. Es una idea de Patricia Marcos, de la productora de Teseo. En principio cuando me lo propuse dije no. Pero me lo pensé porque era la primera vez en mi vida que me negaba a aprender algo. Ha sido un aprendizaje, hablando con doce madres, y he sentido todas esas historias. Soy yo la presentador pero detrás hay un equipo de 19 personas. Procuraba no hablar con las protagonistas antes. En esas conversaciones se produce algo mágico. No me he sentido nerviosa, comenzábamos a hablar y nos olvidábamos de las cámaras. El director, Juan José Martínez, estudió a fondos los relatos. Hacer televisión no es dar conversación, sino ordenar una historia. Son doce mujeres valientes, doce maternidades dramáticas, que me han dado una lección.

P.-¿Cómo es la conversación con Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo?

R.-Tiene una nieta que se llama Marta y le ha devuelto la ilusión. Los ojos se le han quedado congelados desde el día que mataron a su hija. El dolor está en su mirada. Los andaluces somos expresivos, en lo bueno y en lo malo, va en nuestro carácter.

P.-¿Los hombres nunca alcanzaremos a entender del todo el amor de una madre?

R.-Nadie puede poner en cuestión los esfuerzos de los padres pero la maternidad es la mayor responsabilidad que una adquiere desde el primer instante. Es una 'mochila' para toda la vida que es un privilegio. Cuando se pierde un hijo es un gran drama que es imposible superar.