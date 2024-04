“No pensé en presentarme a Eurovisión”

Un artista con tantas facetas que no pueden ser condensadas en unas líneas, es como describe su equipo a st. Pedro. El cantante canario, finalista de La Voz y participante del Benidorm Fest ha dejado atrás los ritmos urbanos que lo caracterizaban para presentar su primer álbum, Esta Vida Que Elegí. Un trabajo plagado de ritmos latinos como la bachata y el bolero, fruto de sus dos lugares de referencia: Canarias donde nació y creció y Miami, ciudad en la que vivió para labrar su camino en la industria musical y empaparse de los géneros urbanos. Un artista que ha tenido presente la música desde muy pequeño, participando en musicales y formando una banda de rock con sus amigos de la infancia. En este trabajo, que contiene un total de 13 temas, el artista canario pretende realizar un homenaje a la música tradicional en español.

–¿En qué momento pensó en presentarse para representar a España en Eurovisión?, ¿Cómo fue la elección de un tema como Dos Extraños para el Benidorm Fest?, ¿Qué enseñanzas le aportó este certamen?

Me lo recomendó mi equipo. En un primer momento, pensé que no me presentaría a Eurovisión, debido a que siempre hay polémicas y haters. Ellos no se rindieron y siguieron dándome ánimos. Pensé en que no perdía nada y que podría salir bien. La elección del tema estaba bastante clara. Estaba entre No es lo que toca o Dos Extraños, pensamos que quedaría mejor defender un bolero y que el tema se iba a diferenciar más de los demás que se presentaran. La mayor enseñanza que me ha aportado es que uno nunca debe decir que no a algo de primeras, porque no sabes lo que te puede esperar detrás. Me llevo un montón de lecciones de los compañeros, de los compañeros de TVE y de mi propio equipo.

–En relación con Eurovisión, ¿Qué le parece el tema Zorra?, ¿Cómo piensa que puede ser su acogida en el festival?

Me encanta, estoy muy orgulloso de ello. No tengo ni idea de cómo puede ser su acogida. Cada año es más complicado de analizar y las estadísticas importan cada vez menos.

–En cuanto a sus proyectos musicales, es cierto que posee cercanía con la música desde muy pequeño. ¿Cómo podría describir su relación con esta?

Para mí no existe otra cosa. La música siempre fue mi vida, desde que tengo cuatro o cinco años estaba presente, sin saberlo. Desde 2017 vivo de ello.

–¿Qué siente al sacar un primer álbum?

Mucha ilusión, también por como se dio. Ha sido un proceso muy orgánico, con mis amigos de toda la vida, desde Canarias. Estoy muy agradecido con todo el mundo y alucinando con el cariño que estoy recibiendo.

–El título de su trabajo, Esta Vida Que Elegí, es muy expresivo. ¿Qué intenta transmitir con este?

Intento que la gente lo extrapole hacia sus propias vivencias, todos estamos viviendo esta vida que elegimos, da igual a lo que te dediques o cuál sea tu nivel en el trabajo. Todas las decisiones que has tomado te han llevado a este punto. En mi caso, mi vida no estaba planteada para que fuera lo que es a día de hoy. Mi madre es maestra y mi padre agricultor, no tenía a nadie a mi alrededor relacionado con la música, y las decisiones que fui tomando desde muy pequeño me han traído hasta este momento. Por eso digo Esta Vida Que Elegí.

–En una época en la que la música está algo encasillada en géneros urbanos como el reggaetón, ¿en qué momento surge la idea de crear este álbum plagado de ritmos latinos como el bolero o la bachata?, ¿cómo se produce este cambio tan repentino de estilo?

Estaba en Miami experimentando y creciendo, toda la gente que tenía a mi alrededor eran los mejores en lo suyo y lo suyo es hacer urbano. Hubiera sido muy tonto por mi parte, hacerlo todo a contracorriente y decidí que lo mejor era asumirlo, recibir información, experimentar, conectar con la gente y seguir. Cuando ya el cuerpo me decía que era momento de irme, volví a Canarias y puse en práctica todo lo que aprendí, las conexiones que hice y se terminó dando este pedazo de álbum.

–En el ámbito de su cultura musical y del amplío espectro de géneros que emplea, ¿de dónde viene toda esta inspiración?, ¿cuáles son sus referentes?

Mi inspiración viene de ser canario y mis referentes son las verbenas de pueblo de las Islas Canarias, pero concretamente de la fiestas populares de Tenerife.

–¿Con qué artista le gustaría colaborar?

Con muchísimos, pero si tengo que elegir a uno, aunque sea imposible, elijo a Juan Luis Guerra.

–¿Cómo es trabajar en la industria de la música en una ciudad como Miami, en comparación con hacerlo desde Canarias?

Es el contraste más absoluto. En Canarias no existe industria musical como tal. Hay cuatro locos como yo que estamos dándonos contra todas las paredes para intentar generar una cultura. Miami es justo lo contrario, es una ciudad en la que se mueve muchísimo dinero dentro de esta industria y todo lleva dos o tres décadas funcionando, por lo que ya pasaron por todos los fallos que tenían que pasar.

–Después del lanzamiento de este álbum, ¿qué le depara el futuro?

Hacer muchos conciertos. Ahora viene una gira que estamos terminando de cerrar y seguir promocionando el disco para que llegue a la mayor cantidad de gente.