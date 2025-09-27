Diana de Cadaval, duquesa de Cadaval y princesa de Orleans: “Es tan importante saber recibir como saber dar”

Diana de Cadaval (Ginebra, Suiza, 1978) es duquesa de Cadaval y princesa de Orleans. Gestiona el patrimonio familiar, principalmente el Palacio de los duques de Cadaval en Évora, lugar que ha abierto sus puertas al arte, a la música, a la moda, a la gastronomía y, por supuesto, al público. Implicada en diferentes proyectos de ayuda humanitaria en Mozambique, Camboya o Etiopía, el pasado 18 de septiembre recibió uno de los Premios Escaparate en la celebración de la XIX edición de los galardones.

Pregunta.Nació en Suiza, pero ha vivido entre París, Nueva York y Londres. No podemos decir que sea una infancia y una juventud muy normal, ¿cómo la recuerda?

Respuesta.Toda mi infancia ha sido muy internacional. Mi padre era portugués, el duque de Cadaval y mi madre francesa, de París. Yo nací en Suiza, mi hermana en Nueva York y vivíamos entre los cuatro países por razones de trabajo de mis padres: mi madre en el mundo de la moda y mi padre con la gestión de sus bienes. ¿Y sabes qué? Pienso que fue una experiencia muy enriquecedora, porque en el fondo cuando, siendo una niña, estás expuesta a tantas culturas y países diferentes se construye una buena base para el futuro.

P.¿Su educación fue estricta?

R.Estricta en el sentido de que mis padres me prepararon como duquesa de Cadaval para tener que organizar y tratar todo el patrimonio que tenemos en Portugal. Por otro lado, durante mi infancia estuve en el sistema educativo francés y después cambié al americano durante la etapa universitaria.

P. Estudió Comunicación Internacional en la Universidad Americana de París y ahora gestiona el Palacio de los Duques de Cadaval. ¿Puede detallar en qué consiste la administración de este patrimonio?

R.El Palacio de Cadaval fue construido por mis antepasados, en Évora, sobre las ruinas de un castillo árabe. Está ubicado frente al Templo Romano, el único en la Península Ibérica y está clasificado como Patrimonio de la Humanidad. El Palacio es un lugar único y mágico. Durante estos últimos 30 años, hemos invertido en cultura, arte, música y moda. Celebramos el Festival de Música Clásica de Évora, en colaboración con la Fundación Calouste Gulbenkian. Hace dos años organizamos una exposición con la Fundación Yves Saint Lauren. Ahora estamos acogiendo una muestra bellísima con la Fundación Yannick y Ben Jakober. Es importante invertir en algo que atraiga a las personas a visitar tu patrimonio. Nos hemos transformado en un museo y hemos abierto la casa al público.

P.Tengo entendido que también tienen un restaurante dentro del Palacio.

R.Sí, que está incluido en el Guía Michelin. Fue decorado por el diseñador Jacques Grange, encargado de hacer todas las casas de Yves Saint Laurent por el mundo. Es una manera de unir patrimonio, historia, cultura, gastronomía y un poco de música.

P.En definitiva, dar una nueva vida a lo que tenemos.

R.Las personas cuando viajan quieren ver algo de calidad y cada vez son más conscientes de qué es interesante y qué no.

P.También es una manera de mantener el propio Palacio.

R.Gracias a nuestras exposiciones de arte y a nuestro Festival de Música hemos atraído a personas de todo el mundo, algo muy positivo para la economía de Évora. Además, hacemos muchas cosas con otras instituciones de la ciudad que implican a personas de la tercera edad y a niños con necesidades. El último proyecto en el que me he involucrado es con una fundación americana que ha comprado mil hectáreas en Évora para hacer el primer santuario de elefantes en Europa.

P.También dedica parte de su vida a la ayuda humanitaria. Si no me equivoco, ha estado en Etiopía con Naciones Unidas, ha estado en Camboya para distribuir medicamentos y da ayuda económica a colegios de Mozambique, entre otros muchos proyectos.

R.En Mozambique tenemos una escuela con 900 niños. Mi hermana Alexandra vive entre Mozambique, Portugal e India desde hace 12 años. Ella ha montado las misiones y la familia ha ayudado con la financiación. El proyecto en Etiopía fue una experiencia única y el de Camboya fue fabulosa. El mundo es tan grande que cuando podemos dedicar un poco de nuestro tiempo a ayudar a otras instituciones, todos deberíamos hacerlo. Es tan importante saber recibir como saber dar.

P.¿Cómo de importante es alejarse de su realidad para conocer la realidad de los otros?

R.Mucho. Tenemos la suerte de vivir en países en paz. Es fundamental viajar y ver que hay otras realidades más violentas. Si cada uno de nosotros ponemos un poco de nuestra parte, el mundo sería más fácil.

P.Formar parte de la realeza, ¿es un sueño como todo el mundo cree?

R. Diría que mi vida es mi sueño, porque hago lo que me gusta, no por haber nacido en una determinada familia. Es muy importante hacer lo que tú quieres a nivel profesional y con tu vida. Yo trabajo siete días a la semana, sin horario, porque siempre estoy viajando con la preocupación del buen funcionamiento de Évora. Pero también me dedico al tema inmobiliario y trabajo con inversores internacionales para Portugal. Además, he escrito seis libros. Es mucho trabajo que acarrea una gran responsabilidad financiera y patrimonial a la que siempre tienes que estar conectado, pero es mi vida y adoro lo que hago.