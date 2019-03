El escritor galés Ken Follett es uno de los novelistas más admirados y populares del planeta. Sus libros, muchos de ellos de más de 900 páginas, consiguen hechizar a miles de lectores en todo el mundo. No en vano, este maestro de la narrativa de acción y suspense ha vendido más de 150 millones de copias a lo largo de su carrera. El escritor acudió recientemente a Madrid para presentar el musical Los pilares de la Tierra, inspirado en su primera novela histórica que se ha convertido en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Su estreno está previsto para octubre de 2020 y será llevado a escena por los creadores de El médico, una exitosa producción española estrenada en 2018 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Así, será nuevamente el onubense Iván Macías quien ponga música a este best seller universal.

-¿Qué le inspiró a escribir Los pilares de la Tierra, una novela de más de 900 páginas sobre la construcción de una catedral gótica?

-Durante mis visitas a las catedrales siempre me preguntaba quién las había hecho y por qué invirtieron tantísimos años de trabajo y dinero en su construcción. Eran grandiosas y bonitas. Mientras, la gente vivía en cabañas de madera y dormía sobre paja en el suelo. La inspiración me llegó por la curiosidad que me suscitaron todos esos contrastes y preguntas.

"España está viviendo un nuevo Siglo de Oro. Se ha producido una explosión social y cultural"

-El extremismo religioso siempre está presente en su novela histórica ¿Hemos aprendido algo sobre la tolerancia con el paso de los siglos?

-Algunos de nosotros sí. En Inglaterra hoy en día nadie persigue a los católicos, y eso es algo bastante novedoso. De hecho, durante cientos de años no podían votar, ni ser funcionarios o trabajar para el Gobierno. Aunque sigue habiendo mucha intolerancia en el mundo. Por ejemplo, hay mucha gente en Gran Bretaña a quien no le gusta los musulmanes o el caso del Gobierno chino, que no tolera a personas religiosas de ningún tipo. Todavía queda mucho por hacer, pero se ha mejorado. En Inglaterra ya no quemamos a los católicos y en España tampoco a los protestantes.

-Si tuviera que escoger un periodo de la historia de España para escribir una novela, ¿cuál elegiría?

-He escrito un poco sobre la Guerra Civil, un periodo apasionante que interesa a mucha gente en el mundo. Además en mi última novela abordo el Siglo de Oro español. Aunque a decir verdad, me parece que el periodo dorado de España es ahora. Este país está completamente transformado. No tienen nada que ver con el que vi la primera vez que vine hace 50 años. Se ha producido una gran explosión social y cultural.

-De los libros que ha escrito, ¿cuál es su favorito?

-Tengo un especial apego a Los pilares de la Tierra, porque tuve que afrontar muchas dificultades a la hora de escribirlo. Hasta el punto que uno de mis editores aseguró que arruinaría mi carrera. Ha vendido más de 26 millones de copias. Y después de tantos años sigue de actualidad.

-Y tanto. Esta novela ha sido convertida en película, serie de televisión, de radio, juego de mesa y videojuego y ahora en musical. ¿Cómo surgió esta incoativa?

-Tengo un agente en Nueva York que sabe mucho sobre producciones teatrales. Lo llamé para preguntarle si estos productores españoles eran buenos y tenían dinero. Me aseguró que eran fantásticos.

-¿Qué espera de esta adaptación musical?

-Estoy muy ilusionado, deseando ver cómo las emociones que creé en la novela se trasladan a la música.

-Usted es integrante de una banda de blues. ¿Se ha visto tentado a involucrarse en la adaptación musical del libro?

-Esto del teatro es nuevo para mí y no sé cómo se monta un musical. Sería un gran error por mi parte. He escrito muchas canciones y son todas malas, yo diría que horribles. Así que la productora española tiene total libertad creativa, porque yo sé de palabras y ellos de musicales y espectáculos.

-Ha dicho que prefiere entretener que trascender como escritor. Si tuviera que elegir entre ganar el Premio Nobel de Literatura o vender un millón de copias de su próximo libro, ¿qué escogería?

-Muy fácil la pregunta, ¡un millón de copias! He logrado todo lo que me propuse cuando empecé: quería escribir historias que llegaran a millones de personas y ha ocurrido. La vida me sonríe.

-Usted ha trabajado como periodista. ¿Cuál es el principal reto que afronta la profesión?

-Tiene que lidiar con muchos cambios tecnológicos. Ahora tenemos periodismo en internet, pero es difícil ganar dinero en el on line. Esto sucede, paradójicamente, en el periodo donde el periodismo es más necesario que nunca, porque tenemos a Donald Trump y otras personas como él que mienten.

-¿Cómo ha influido su carrera de periodista a la hora de desarrollar su estilo como escritor?

-Durante muchos años escribía todos los días y eso me hizo ganar en fluidez. Lo primero que me enseñaron en esta profesión fue a redactar el primer párrafo de la noticia, que debe contener lo más importante. Esto es una manera de concentrarse en lo que se está escribiendo pensando siempre en el lector, algo que siempre hago en mis libros. Esto, que parece tan simple, a la mayoría de la gente le resulta muy difícil.