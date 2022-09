"España es el único país capaz de creerse a pies juntillas su leyenda negra"

Cardiólogo. Doctor en Medicina. Responsable de la Unidad de Cardiología de Urgencias del Hospital Virgen Macarena. Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz y del Hospital Victoria Eugenia. Académico supernumerario de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Éste es, en pequeños trazos, el currículo de Francisco Trujillo Berraquero, conocido por los más allegado como Pachi.

Aunque su amplio historial sanitario daría para una larga entrevista, el motivo de que hoy salga en esta publicación es bien distinto. Su nombre está asociado al proyecto Proeza, mediante el cual se pretende dar a conocer la Historia de España a través de sus protagonistas más importantes. Para ello, nada mejor que hacerlo con una prenda de vestir básica: la camiseta.

La iniciativa persigue, además, un fin benéfico, el cual detalla en este encuentro que tiene lugar junto a la réplica de la Nao Victoria, protagonista de otra de las gestas españolas.

-La primera pregunta que se me viene a la cabeza: ¿Cómo acaba un cardiólogo en un negocio de camisetas?

-La verdad es que no es fácil de explicar. Está claro que si fuera sólo un negocio de camisetas yo no estaría aquí, pero Proeza es mucho más. La venta de prendas de vestir es la manera de trasmitir un mensaje. En realidad es el vehículo de un proyecto mucho mayor, un proyecto solidario y humano, que trata de rescatar del olvido a personas que amaron profundamente a España. Nosotros intentamos que las personas que lleven nuestra ropa se identifiquen con los valores del personaje que están vistiendo, por eso, este proyecto es extraordinariamente novedoso y yo me he involucrado.

-¿Lo de promocionar a figuras y genios españoles es por el desconocimiento de la juventud o porque hay mucho complejo en valorar la Historia de España?

-Realmente las dos cosas influyen. Por un lado, cada vez existe un mayor desconocimiento de la historia y, por el otro, es cierto que España es el único país que conozco capaz de creerse a pies juntillas su leyenda negra. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para que esto no suceda, queremos despertar curiosidad por nuestra historia y a la vez ayudar a perder este complejo de inferioridad tan marcado. Por eso todas nuestras prendas llevan una semblanza y un QR que enlaza con un video explicativo de las virtudes del personaje histórico con el que te quieras vestir.

-Al hilo de la leyenda negra, ¿piensa que ciertos políticos la han alentado mucho? ¿Incluso desde la escuela?

-Está claro que los políticos, ni los de ahora ni los de los siglos pasados, se han preocupado en combatir la leyenda negra. También es verdad que la historia de nuestro país ha sido frecuentemente manipulada desde el exterior, pero también desde el interior e incluso paradójicamente desde nuestras propias escuelas. De ahí que nuestro proyecto tenga todavía más sentido a día de hoy. Nuestra aspiración es integrar en él a todo tipo de personas con independencia de su ideología. La generosidad, la valentía, la búsqueda de la verdad, el sacrificio y la entrega son valores universales que encarnan nuestros personajes. Para promover estos valores y conocer mejor la historia de nuestro país, Proeza junto al Real Circulo de Labradores de Sevilla está organizando un ciclo de conferencias llamado Tiempos de Proeza, que se desarrollará a los largo de este curso. Ésta es nuestra particular manera de refutar esa leyenda que tanto daño nos ha hecho.

"La historia española ha sido manipulada desde el exterior, pero paradójicamente también desde nuestras escuelas"

-¿A cuántos personajes han hecho ya protagonistas de las camisetas? Me imagino que también habrá una labor de documentación importante.

-Actualmente hemos realizado 14 personajes que van desde médicos, científicos, militares y aventuros. Y sí, efectivamente tenemos un grupo de personas amantes de la historia que nos orientan y asesoran de manera desinteresada.

-¿Algunos genios andaluces destacables en estas camisetas?

-Aunque nosotros no pedimos el carné de identidad y nos preocupa más lo que hicieron que de dónde son, he de decir que Andalucía es una tierra muy fértil en proezas. Por poner un ejemplo, el abrazo a la Tierra de la primera vuelta al mundo se gestó desde Sevilla, aunque Magallanes era portugués y Elcano vizcaíno. Pero claro que tenemos andaluces, por ejemplo Joselito el Gallo era sevillano, nacido en Gelves, y es una de nuestras referencias, pues encarna tanto los valores de la tauromaquia como la entrega solidaria por la gente pobre de los barrios de la Macarena y la Alameda a los que tanto ayudó.

-¿Cuál ha sido el personaje que más demanda ha tenido?

-La verdad es que están bastante repartidos y depende de muchos factores. Los médicos tienen una clara tendencia a comprar las prendas de Ramón y Cajal, los jóvenes en cambio se identifican mucho más con un personaje más cercano en el tiempo como es Ignacio Echeverria, “el héroe del monopatín” .

-¿Este tipo de camiseta tiene más éxito fuera de las fronteras españolas o dentro?

-Proeza es una marca que está empezando y actualmente sólo vende en España, lo que no quiere decir que nuestro modelo como empresa solidaria no sea extrapolable en un futuro a otros países, entre otras cosas porque los valores no tienen fronteras.

-¿Cuál es su papel en este proyecto y quiénes se encargan del diseño de las camisetas?

-Mi papel ha sido desarrollar la idea de Proeza como empresa solidaria, conseguir financiación entre amigos y familiares de gran corazón y lograr que funcione un equipo joven y creativo enamorado del proyecto. La verdad es que no es poco.

"Nuestro fin social es ayudar a Apascide, una asociación de personas con sordo-ceguera. Ellos son nuestros héroes y su vida una proeza diaria"

-Se trata de una iniciativa con un importante fin social. Hábleme de ello...

-Nuestro fin social es ayudar económicamente y dando visibilidad a Apascide (Asociación Nacional de Personas con Sordo-Ceguera), nuestros vecinos del centro Santa Ángela de la Cruz en Salteras. Estas personas que sin ver ni oír son capaces de amar sólo tocando. Ellos son nuestros verdaderos héroes y su vida una proeza diaria y silenciosa.

-También es una apuesta por el emprendimiento de los estudiantes. ¿Han recibido apoyos en esta iniciativa o han predicado en el desierto?

-Realmente no nos hemos planteado pedir ningún tipo de subvención porque creo sinceramente que otras empresas y personas lo necesitan más, ya le digo que nuestro objetivo no es comercial. Se trata de transmitir valores y aunque suene algo pretencioso y quijotesco, lo que pretendemos es ser fieles a nuestro lema: “vestir España con sus héroes”.