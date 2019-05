"La clave para el éxito es no preocuparse por él"

A sus 22 años, Francisco Javier Álvarez Beret (Sevilla, 1996), o Beret como se le conoce en escena, es la nueva sensación de la música urbana en España. El sevillano de Pino Montano cuenta con dos discos de oro en España con sus temas Vuelve y Lo Siento y cinco discos de platino. Después de que hace seis meses lanzara Te echo de menos, el pasado 26 de abril se entrenó su nuevo canción, Me llama, que se ha convertido en un fenómeno viral que alcanza los 4 millones y medio de reproducciones. El talento y la cercanía parecen ser las claves de su éxito entre el público más joven.

-Me llama, su nuevo single, se convirtió en el número 1 en tendencias en Youtube en sólo 24 horas, ¿cómo surgió?

-Me llama fue un cúmulo de muchas ideas. Tiene un mensaje claro que refleja una etapa mía de confusión a la hora de querer tener en mi vida algo que no me convenía. Al principio tenía casi todas las frases, pero me faltaba el estribillo. Después de un concierto, me inspiré. Fue llegar a casa y llamar al productor para decirle que teníamos que sacar un tema. Cuando visualizo un tema, tengo que sacarlo rápido porque si no se vuelve humo.

Mis conciertos son un zoológico, porque hay música de todo tipo. No sabría definir el estilo de mi música"

-¿Quién es Beret?

-Beret es la parte que Fran ocultaba desde hace mucho tiempo.

-¿Cuándo y cómo nació la necesidad de componer y hacer música?

-De pequeño nunca quise ser cantante, de hecho mi vida era muy estándar. Me estaba preparando para hacer un grado medio de técnico de sonido. Entonces grabé una canción y se la pasé a un amigo. Él, sin mi consentimiento, empezó a enseñárselo a la gente de mi barrio. Resultó que les gustaba y decidí subirlo a Youtube. Pasaron los meses y me di cuenta de que tenía muchas visitas. Al tiempo había personas que me reclamaban dar conciertos. Fue entonces cuando un mánager me llamó para dar un concierto en Málaga y yo no sabía qué decir ni qué hacer. Era un estudiante que componía pero que realmente no cantaba. Al final, lo consulté con mi padre y me impulsó a hacerlo. El concierto fue muy bien, aunque yo estaba muy nervioso. Fue una cosa completamente inesperada.

-Sus letras gustan mucho a la gente, ¿de dónde surge la inspiración?

-Tengo dos maneras de componer. En mi vida diaria cojo frases, las compongo y un día de buenas a primeras elijo un instrumento y le doy un sentido. Pero otras veces, me pasa algo y eso me inspira a crear un tema. No sé por qué, pero siempre que me pasa algo nace un tema muy rápido. Ésos son los que mejor salen al final.

-¿Cómo vive el éxito una persona de 22 años?

-La clave para el éxito es no preocuparse por él, aunque tiene su lado bueno y su lado malo. Me aporta seguridad en un futuro, porque con 22 años estoy viviendo cosas que me corresponderían con más edad. He pasado de estudiar a tener un trabajo. He pasado de no salir de Sevilla a llegar hasta Latinoamérica. He pasado de ser una persona introvertida a la que le daba reparo incluso entregar un trabajo en clase a dar un concierto delante de cientos de personas. Mi vida ha cambiado en todos los sentidos. Normalmente para ser cantante se llega a través de un proceso gradual. Muchos han ido haciéndose al escenario desde pequeños, pero nunca había pisado un escenario o dado una entrevista. Yo veo a un fan y me pongo más nervioso que el fan.

-¿Cómo fue la primera vez en el escenario?

-La primera vez que actué tenía 18 años. Todavía llevaba rastas. Me ponía supernervioso y no sabía ni qué decir ni qué hacer. Entre tema y tema, pedía que pasasen las canciones rápido porque cuando había silencio sentía que me moría. Daba los conciertos de media hora para quitármelos de encima, pero cuando llegaba al hotel y me calmaba era cuando era consciente de todo lo que había vivido. En realidad fue muy bonito. Me resultó impactante pero me gustó.

-Sufre el transtorno de ansiedad generalizada, ¿cómo controla la ansiedad en una profesión como la suya?

-Me mentalizo bastante. Intento tener una rutina, hacer ejercicio, meditar, mantenerme sereno y llevar una vida tranquila. Pienso de manera positiva y lo simplifico todo. Tengo el pensamiento de que lo que estoy viviendo es un regalo. También pienso que si todo acabase, también me iría bien, porque me hace igual de feliz dar un concierto que estar con mi familia y amigos.

-Si tuviera la oportunidad de darle un consejo a su yo del pasado, ¿qué le diría? ¿y a su yo del futuro?

-Le diría que se tranquilice y que vaya con calma. Cuando te vienen las cosas de golpe, te acostumbras y quieres que todo sea de golpe. A mi yo del futuro le diría "lo siento por hacerte perder el tiempo".

-Cuéntenos, ¿qué es lo que la gente va a encontrar en sus conciertos?

-Diversidad. Son un zoológico, porque hay música de todo tipo. No sabría definirla. Muchas personas tienen el prejuicio de que en mis conciertos se van a morir de la pena. Siempre es todo lo contrario. De hecho con un tema puedes estar saltanto y con otro llorando. Me parece que lo bonito es eso. Hay temas acústicos, con ukelele, con piano, con guitarra, juegos con el público, etc. En mis conciertos hay de todo.

-¿Qué planes tiene para los próximos meses?

-En los próximos meses tengo conciertos hasta febrero. Voy a distintos festivales: Pirata Rock, Viña Rock, Arenal Sound, Madrid Salvaje y Weekend. Vamos a recorrer España. Con la gira de Latinoamérica, volvemos en noviembre a Colombia. De momento están confirmados conciertos en Argentina, México, Ecuador, Chile y Punta Cana.