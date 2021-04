"La inteligencia colectiva es mucho mejor que la mente más brillante"

Sopla el viento fuerte en una mañana de marzo en el campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Apenas hay nadie en las extensas instalaciones. Se puede aparcar fácilmente, algo que resultaría extraño en un curso normal. En la parada del Metro tampoco transitan pasajeros. Reina la quietud. El único movimiento se registra en el edificio del Rectorado, donde nos espera el máximo responsable de la institución académica, Francisco Oliva, que ha cumplido cien días al frente de este cargo.

Nos recibe en su despacho, de paredes verde claro y en un sofá color crema. Con la debida distancia de seguridad, siempre con mascarilla, contesta a las preguntas.

–¿Cómo ha sido el aterrizaje desde que ocupó el cargo?

–Yo he llegado con mucha ilusión, ganas de trabajo e impulso para afrontar los proyectos por los que fuimos elegidos. A pesar de la dificultad de la situación que atravesamos por la pandemia, asumo el reto rodeado de un formidable equipo que está realizando una gran labor.

–Usted dijo durante la campaña que en la UPO había cierto ambiente de descontento. ¿A qué era debido?

–Especialmente el último año, a raíz de la pandemia, la adaptación no avanzó tan rápida como hubiera sido conveniente. Eso creó una cierta desafección e, incluso, una burocratización excesiva en la universidad, que también generó un cierto sentimiento de cansancio. Esa combinación propició la necesidad de un cambio, que es por el que estamos apostando.

–¿Cuáles son sus planes para ilusionar de nuevo a la comunidad educativa?

–En primer lugar, cogobernanza. Lo dijimos mucho durante la campaña y es una palabra clave, que consiste en implicar a todos los sectores de la universidad en la toma de decisiones importantes. A todos los niveles: estudiantado, PAS y profesorado a través del colegio de decanos y directores de departamentos. Se trata de un proceso que ya hemos iniciado. De hecho, estamos dialogando todas las medidas con las diferentes partes involucradas.

En segundo lugar, para lograr este acercamiento apostamos por la transparencia informativa y la comunicación continua con la comunidad universitaria. Queremos informar de manera periódica de todo lo que hagamos. En este sentido, vamos a poner en marcha un plan de comunicación del cumplimiento del programa de gobierno. Con estas claves, pretendemos que la comunidad de la UPO se sienta identificada con su equipo de dirección.

"Apostamos por la transparencia informativa y la comunicación continua con la comunidad universitaria"

–¿La cogobernanza no puede llegar a ser inoperativa? Tenemos ejemplos recientes en la política nacional...

–Por un lado está la cogobernanza y por otro, el sistema asambleario, que son cosas distintas. La cogobernanza consiste en intentar llegar a un consenso y que haya un diálogo permanente con los agentes involucrados en las distintas tomas de decisiones. Es algo útil y apela a la inteligencia colectiva, que es mucho mejor que la mente más brillante. No tengo ningún tipo de duda en ello y, por tal motivo, considero necesario que todo el mundo participe en la toma de decisiones en esta universidad.

–Mencionaba antes el exceso de burocratización. ¿Cómo propone eliminarla?

–Hay distintas medidas. Algunas ya las estamos estudiando, como es el caso de la reducción de la carga burocrática de los investigadores, algo que es muy importante y que estamos analizando en los procesos de contratación. Junto a ello, también apostamos por una digitalización inteligente de la universidad. Cuando hablo de inteligencia me refiero a eficiente y funcional, que sea siempre amable para el destinatario. No obstante, este proceso de desburocratización lleva tiempo, pues deben cambiarse muchas cosas, pero la digitalización, que tan importante será en la sociedad pospandémica, en la Olavide va a jugar un papel fundamental.

–Hablemos del futuro de los jóvenes. ¿Existe una desconexión entre lo que ofertan las universidades y lo que reclama el mercado laboral?

–La Pablo de Olavide está considerada como una de las universidades con mayor rendimiento académico y con menor tasa de abandono de toda España, lo que se traduce en un gran nivel de inserción laboral. Con independencia de la autocrítica que siempre se pueda hacer, estoy convencido de que nuestra oferta se ajusta plenamente a la demanda de los jóvenes y del mercado de trabajo.

–Pero dicen que el auge de la FP obedece a que la universidad ya no colma las expectativas laborales de los estudiantes...

–Creo que no es justa esa afirmación. Todos los estudios que se han hecho ponen de manifiesto que el grado de inserción laboral es muy superior en los titulados universitarios. Con una diferencia bastante importante. Esto no quiere decir que no debamos tener una FP fuerte y con una inserción laboral elevada. Se trata de dos mundos que deben ser perfectamente compatibles. Muchas veces se habla de que las universidades no generan el suficiente empleo y ahí discrepo.

–¿Qué expectativas tiene sobre el nuevo mapa de titulaciones que prepara la Junta?

–Desconocemos ese mapa de titulaciones. A día de hoy sabemos de la intención, pero no tenemos ningún borrador que nos indique alguna intención al respecto. Es difícil opinar sobre algo que no existe en estos momentos.

–¿No ha habido demasiada comunicación en este asunto?

–Yo creo que cada administración debe asumir sus funciones. La Junta ha de preparar ese proyecto que, estoy seguro, luego nos enseñará los rectores andaluces, pero ese primer paso, por ahora, no se ha dado.

–¿Habrá nuevas titulaciones el próximo curso en la UPO?

–En principio no se baraja esa opción. Éste es un año complicado por el Covid, de tránsito entre un modelo de docencia cien por cien on line a otro que aún se está viendo cómo será. Pero está claro que no son momentos para modificar la oferta de títulos.

No habrá nuevas titulaciones el próximo curso. No son momentos para modificar la oferta de títulos

–Respecto al emprendimiento, del que tanto habló en la campaña, ¿opina que debería fomentarse desde la escuela? ¿Cuándo se pondrá en marcha el vivero de empresas que prometió?

–Dar a conocer el emprendimiento siempre es algo positivo, en cualquier etapa. Como universidad estamos obligados a inculcar su cultura, porque es algo muy positivo para el desarrollo de nuestra sociedad.

Por otro lado, ya hemos puesto en marcha una de nuestras promesas electorales, que es la ventanilla única empresarial. Por medio de ella, hay una persona que se dedica exclusivamente a captar tejido empresarial para lograr relaciones de sinergia con nuestros profesores, que tienen mucho que aportar en las empresas, y al revés también, de nosotros hacia ellas.

También estamos reforzando proyectos concretos de emprendimiento, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, con el que teníamos firmados una serie de convenios previos a la pandemia que se han puesto en marcha ahora. Queremos crear sinergias con las empresas de Alcalá, porque esta ciudad tiene un potencial muy grande para nuestra universidad. Lo haremos igualmente con Dos Hermanas y Sevilla.

–¿Mantiene que la UPO está discriminada en cuanto a financiación?

–Evidentemente nuestra situación en los últimos años no ha sido buena. El hecho de que la Junta de Andalucía prepare un nuevo modelo de financiación, que está en fase de borrador, es una noticia positiva. Recordemos que lo exige la Ley Andaluza de Universidades. Es algo positivo, además, porque nos va a dotar de seguridad jurídica y certidumbre. La gran reivindicación de la UPO debe ser que se garantice nuestra suficiencia financiera. Eso es fundamental.

–Prometió buscar nuevas vías de financiación. ¿Alguna novedad al respecto?

–Es una tarea muy amplia. Queremos atraer a más estudiantes a la universidad. Para ello, vamos a sacar un concurso con el que tecnificar por completo nuestras aulas. De esta forma, lograremos la inmersión completa de un alumno que viva fuera. ¿Cómo lo haremos? Con una serie de cámaras, micrófonos y pantallas que permitan en todo momento seguir las clases y que el profesor vea a los estudiantes. Eso lo podemos hacer tanto en los títulos de posgrado oficiales como en los propios, donde hay todavía mucha posibilidad de crecimiento.

"Vamos a tecnificar por completo nuestras aulas y atraer, así, a más estudiantes extranjeros a los cursos de posgrado"

–Imagino que es un proyecto muy costoso...

–Se quieren tecnificar 120 aulas. En ellas se colocarán cámaras inteligentes que seguirán todos los movimientos del profesor. El coste aproximado es de 400.000 euros, que proceden de los fondos Covid que hemos recibido. Es algo que ya está en marcha. Sólo quedan los trámites administrativos para que el concurso se lleve a cabo.

–¿Es algo parecido a la enseñanza bimodal con la que arrancó este curso?

–Efectivamente. Se trata de un seguimiento instantáneo. En una universidad como la UPO, que tiene gran proyección en América latina, ésta será una vía para incorporar más estudiantes extranjeros, sin necesidad de que tengan que desplazarse a Sevilla, especialmente para quienes no se lo puedan permitir. Así, también, se consigue una oferta académica más atractiva.

–¿Alguna obra importante a corto o medio plazo en el campus?

–Una que ya hemos hecho y a la que le hemos destinado un capital importante ha sido la de adecentar distintas instalaciones que estaban deterioradas. También queremos hacer una inversión en deportes. La pista de atletismo, por ejemplo, se va a cambiar por completo este año. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, hemos presentado hasta tres proyectos diferentes a los planes de resiliencia, los de Next Generation. Algunos son de rehabilitación sostenible y otros son de placas energéticas. Queremos captar fondos suficientes para hacer unas obras muy importantes con las que convertir a la UPO en el primer campus sostenible de España.

–¿Considera que el papel de la Junta respecto a las universidades ha sido acertado durante la pandemia?

–Gestionar en esta situación , cambiante y voluble, es algo muy complicado. Evidentemente, todo es mejorable, pero casi todos los días nos hemos enfrentado a problemas nuevos.

–¿El próximo curso ya no habrá exámenes extraordinarios en julio?

–El equipo de dirección está convencido de que esta propuesta es positiva para todos. Pero nos hemos dado un tiempo para el debate y el consenso. También le digo que no hay ningún calendario académico perfecto. Todos tienen sus pros y contras.

–¿Y habrá clases en la semana en la que iba a celebrarse la Feria?

–No habrá clases. Vamos a respetar nuestro calendario académico, que está perfectamente trazado. No nos hace falta cambiarlo.