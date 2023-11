"El silencio da bastante miedo a mucha gente"

Su rostro se ha hecho habitual en la pantalla del televisor los últimos años. Además de colaborador en tertulias de radio, se le puede ver participando en programas como El Hormiguero, La Roca y El Desafío. Las opiniones de Juan del Val son en muchas ocasiones fuente de polémica. Ideas, algunas veces, que traspasan la frontera de lo políticamente correcto y que expresa con un lenguaje desenfadado, el mismo que emplea en sus novelas.

Tras el éxito de Delparaíso, este madrileño presenta Bocabesada, una obra coral, editada por Espasa, que incluye numerosos personajes que sólo tienen en común el intento de buscar su lugar en la vida. La única relación que los une es una productora de series de televisión, negocio que vive su época dorada con las nuevas plataformas.

Hablamos con el escritor una mañana de otoño, en un hotel del centro de Sevilla. Sobre la mesa, dos vasos con agua. En pocas horas, presentará su nueva novela en la Fundación Cajasol. Se espera lleno absoluto.

-Perdone mi falta de originalidad al comenzar la entrevista: ¿Su nueva novela es un compendio de lo que ha visto estos años de presencia mediática?

-Es un compendio de muchas de las cosas que he vivido, tanto en mi presencia mediática como general. Yo escribo de lo que veo, siento y me ha pasado a mí o alguien muy próximo.

-Pero la tele se ha vuelto una compañera inseparable para usted...

-Bueno, yo la tele la considero un accidente. Sucedió de manera fortuita. Ha funcionado y lo estoy disfrutando.

-Según me dicen, usted venía del mundo de la construcción...

-(Risas). Eso era cuando yo tenía 17 años. Ahora tengo unos pocos más de esa edad...

-¿Podría decirse que Bocabesada es La Colmena posmoderna?

-En Delparaíso, mi anterior novela, también hicieron ese paralelismo. Sólo como referencia me parece ya un honor. Cierto es que tiene ese punto común de presentar muchos personajes, muy distintos entre sí.

-¿El de Martín es un personaje que huye hacia ninguna parte?

-Probablemente sepa más de lo que huye que de hacia dónde va. Martín es un personaje que me cae bien por razones obvias, pero que mantengo distancias con él porque en algunos momentos me parece un poquito inconsistente. Va buscando cosas que no termina de encontrar, seguramente porque está demasiado pendiente de sí mismo.

-Perdóneme la imprudencia, ¿ha tenido, como él, la tentación de escribir alguna vez desnudo?

-Sí, incluso lo he hecho. Es una tontería.

-Como afirma en el libro, ¿escribir de manera solvente y eficaz es la forma más triste de escribir?

-Sobre todo a la hora de escribir novelas, no de guiones, para lo que es conveniente escribir de esa forma. Pero para una novela, falta sustancia.

-¿Alguna vez se ha atragantado al ponerse delante del ordenador y no tener nada que escribir?

-Un montón de veces. Cualquiera que escribe novelas, si dice otra cosa, está mintiendo. Por supuesto que hay momentos en los que no sale la idea o te pierdes. Yo empiezo la novela y siempre tengo en cuenta una frase de Rilke: "Si no tienes necesidad de escribir, no escribas".

-Una cita suya que hago mía: "Hay personas a las que el silencio destroza". ¿Vivimos en una sociedad a la que le incomoda el silencio propio?

-Sí. La gente está más acostumbrada a mostrarse hacia los demás, pero muy poco hacia ellos mismos, a la introspección. Ese silencio da bastante miedo a muchas personas. A mí, no. Yo tengo ya callos de hacer eso a lo largo de mi vida.

-¿Ha sido capaz de seguir algunas de esas series, que tanto abundan, de cuerpos esculturales y guion insustancial?

-Seguirla entera, no. Eso era muy de hace diez años, aunque siguen existiendo. Me interesan poco.

-¿Algo destacable últimamente en esas plataformas?

-Hay series muy buenas. Lo más espectacular que he visto últimamente ha sido The White Lotus. Cualquiera de sus temporadas es aconsejable, pero especialmente la segunda. Es una obra maestra. Succession también vale. La primera y segunda temporadas, muy buenas. El resto, tienen buen inicio y final. Son grandiosas series.

-¿En la tele se eleva al cubo aquella máxima de "el triunfo del otro casi siempre es tu fracaso"?

-Eso es en el mundo de los directivos. En general, también pasa en la sociedad y en la vida. Es fundamental a la hora de aprobar proyectos. Puedo comprar esto para que no lo compres tú o si me equivoco y de repente lo he rechazado y funciona en la competencia, pues me genera un problema. Esas cosas suceden continuamente.

-¿Los índices de audiencia están sobrevalorados?

-El share en la televisión es algo muy respetable. Yo respeto mucho lo que ve la gente.

-Coincido con usted en que el inglés se emplea hasta el absurdo. ¿Cuál es el anglicismo más estúpido para usted?

-Todos los días escucho miles. Es algo que no entiendo. Es más, en ocasiones me rebelo. Cuando me llaman para temas de publicidad y empiezan a emplear términos en inglés les exijo que me los digan en castellano. Hay gente que opina que el cateto soy yo por no saber inglés, pero yo les respondo que los catetos son ellos por emplearlo a destiempo.

-Hablando de cosas absurdas, ¿en la era digital muchas idioteces adquieren el rango de noticia?

-Claro. Eso es algo más peligroso de lo que parece. Se está destruyendo el periodismo. A partir de la necesidad de click bait (o como se diga) nos estamos cargando lo que es verdaderamente la información. Se llega a pervertir completamente lo que ha pasado. Y no hablo de titulares con más o menos fuerza, es que ya directamente hay medios serios que cuentan cosas que no son verdad. Es algo que nos deberíamos tomar más en serio porque a una noticia se le acaban añadiendo titulares que la desvirtúan por completo, hasta no parecerse en nada a lo que ha sucedido.

-Tras leer Bocabesada me ha entrado la duda: ¿ha participado alguna vez en Pasapalabra?

-Sí, igual que Martín, las mismas veces.

-¿Y su opinión sobre los concursantes del programa coincide con la de él?

-Pienso igual que Martín. Roberto Leal es un gran presentador... (risas).