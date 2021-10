"Tengo 150 documentales aún por hacer"

De joven, Carlos Molina Lamothe (Sevilla, 1955) se licenció en Derecho, pero su pasión era montar a caballo. Convirtió su afición en negocio. Aún así, al volver del servicio militar, en plena transición entre la dictadura y la democracia, optó por otro camino y surgió Savitel Media, una productora pionera en muchas cosas en el terreno audiovisual andaluz. En sus platós del polígono industrial de la Isla, adonde fue uno de los primeros en llegar, se ha grabado buena parte de las más de tres décadas que alumbran a Canal Sur Televisión. Cuarenta años después, sigue al frente de su empresa con ganas de seguir contando con imágenes lo que ocurre en la región que lo vio nacer.

-Ha trabajado para la televisión andaluza desde que dio sus primeros pasos, ¿le gusta lo que ve actualmente en ella?

-No, no me gusta. Creo que se pueden hacer otras cosas. No se puede competir con Antena 3 o Telecinco, porque ellos tienen mucho más dinero. Aquí se han grabado casi todos los programas de Juan y Medio con los niños, el inicio de La Banda, Qué pasó con..., etcétera.

-¿Sigue en contacto con la cadena?

-Tengo cero relación. He pedido reuniones, pero el director general (Juan de Dios Mellado) no me recibe. Le he mandado cartas, he hablado bastantes veces con la secretaría y hasta he escrito al Defensor del Pueblo Andaluza. No entiendo porqué no me reciben. La última vez que hablé con él me dijo que no había dinero, pero veo que nuevos programas van saliendo y los presupuestos que tienen. Por ejemplo, el de Bertín Osborne vale al trimestre por un millón y pico de euros. Lo último que me contrataron fue en octubre del 2020. Fueron algunos episodios del programa Campechanos. Se está emitiendo ahora y me dicen que funciona muy bien. Es más, los están repitiendo pero no me compran más.

"Empezamos a principios de los ochenta alquilando pantallas y grabando las campañas políticas"

-Y la pandemia, ¿le ha afectado?

-Sí. Ha habido falta de comunicación con nuestros clientes. No sólo con Canal Sur, sino con todos. Si no llegan nuevos, tendré que cerrar tras 40 años. Empece a principios de los ochenta. Nos dedicábamos a alquilar pantallas y, después, hicimos las campañas de los partidos políticos: comunistas, socialistas, andalucistas,... a todos. En el 89 grabamos el primer programa de Canal Sur aquí. Pero hacíamos series para los patronatos de turismo, para la Junta y para muchas empresas. El vídeo en aquella época empezó a funcionar más allá de la televisión en congresos y ferias. Ahora, sólo nos queda un cliente.

-¿No tiene nuevos proyectos?

-Tengo uno muy bonito con la Alhambra, el Alcázar, la Mezquita y Medina Azahara como protagonistas. Se llama El hilo de plata. Habla de lo común entre los cuatro. Cuenta cómo primero hacían fortalezas, luego palacios. Y, después, metieron el agua para tenerla cerquita. Tengo 150 documentales aún por hacer. Dos los he presentado, me los han rechazado o han pasado a fase de estudio y al poco tiempo los han hecho casi iguales sin nosotros. Le dije al presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (Antonio Checa) que llevaran el registro de programas para que esto no ocurra.