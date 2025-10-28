Fernando Díaz de la Guardia, periodista: "Recuperé la sonrisa después de seis meses"

Fernando Díaz de la Guardia (Granada, 1972) estaba en la cima de su carrera. Presentador de éxito en una cadena generalista cuando todo se truncó de manera repentina. El Día de Reyes de 2024 sufrió una parálisis facial provocada por una reactivación del virus de la varicela. En el argot científico se conoce como Síndrome de Ramsay Hunt. De esta terrible experiencia nació un proyecto lleno de luz: Imbatibles. Un ciclo de charlas –que ya ha visitado Granada, Huelva, Málaga y llegará a Sevilla el próximo 30 de octubre– con figuras de la talla de Ainhoa Arteta o María Belón, superviviente del tsunami que azotó Tailandia en 2004. Un espacio en el que se intercambian experiencias cargadas de valentía y superación.

Pregunta.¿Cómo nació el proyecto Imbatibles?

Respuesta.El Día de Reyes de 2024 desperté con media cara paralizada. A partir de ahí, entré en un proceso de adaptación complicado. La primera pregunta que me formulé fue: ¿Por qué a mí? Y con el tiempo pasé a la pregunta: ¿Para qué? La respuesta a esta segunda cuestión es Imbatibles. Para mí, es una experiencia en la que aporto las herramientas emocionales que he usado para salir adelante y me alimento del testimonio de personas inspiradoras. Para esas personas se organizan sorpresas cariñosas de gente de su entorno. En cuanto al público, entre los espectadores hay imbatibles que no saben que subirán al escenario. Se trata de que todo el mundo salga con una sonrisa. No es un cuentapenas.

P.¿Cómo fue la primera vez que se desnudó sobre las tablas?

R.Como nunca había hablado de mí, le dije al productor: Si no me siento cómodo, no lo volveré a hacer. Pero lo organizamos en noviembre del año pasado, en Granada, y fue muy especial. Contarle a los demás la historia de un presentador que sufre la pérdida de su expresión facial... para cualquier persona es un condicionante, pero para un presentador es una desgracia. Pero en ese camino, había acumulado experiencias y reflexiones que de alguna forma me han mejorado. Y me he dado cuenta de que soy más comunicador de escenarios que de platós. La televisión te constriñe. Pero el teatro y las salas son una expansión mayor, porque hablo de mi experiencia personal y por el contacto con el público, que es más real.

P.¿Cómo está ahora?

R.He sufrido una enfermedad rara llamada Síndrome de Ramsay Hunt. Una reactivación del virus herpes zóster, que es el de la varicela, dentro de mi cabeza y afecta a los nervios que irrigan los músculos que mueven la boca y el ojo. He ido mejorando. He recuperado gran movilidad en la boca, pero no parpadeo por el ojo derecho. Llevo gafas oscuras, porque me molesta la luz. Pero cuando me preguntan por cómo estoy, siempre digo: Quiero estar bien. Ese es el primer paso, la actitud, el afrontar el momento de la mejor manera.

P.¿Qué ha aprendido de todo lo que le ha pasado?

R.He aprendido a disfrutar del ahora y de mi cuerpo. Perdí la sonrisa, que siempre ha sido una expresión muy característica de mi imagen pública y la recuperé, de manera espontánea, después de seis meses. Tenemos un montón de cosas, que damos por sentadas que nos pertenecen, hasta que las perdemos. Además, he aprendido que una cosa es un problema y otra cosa es una circunstancia. Cuando estaba en televisión y fallaba una señal en directo, me duraba el cabreo tres días porque le daba la categoría de problema. Mi padre murió el 30 de julio y eso sí es un problema.

P.¿Cuál fue el detonante? ¿El estrés?

R.Sí. La toxicidad, que es un veneno que te lleva a la obsesión.

P.¿En qué sentido?

R.Pues tienes personas en tu entorno a las que das una importancia desmesurada. A final, viven en el dormitorio de tu cerebro y esa obsesión vinculada al estrés te acaba bajando las defensas.

P.Por Imbatibles han pasado figuras como el waterpolista Pedro García Aguado o María Belón, superviviente del tsunami que azotó Tailandia en 2004.

R.Imbatibles es una conversación donde todos aprendemos de todos. No es una conferencia ni una charla. Son testimonios necesarios de escuchar.

P.No se sienta cátedra.

R.Nunca. Hay otros ciclos que sí están conducidos por un coach y los respeto, pero entiendo que hay que ser especialmente humildes porque cada persona que te está escuchando tiene su propia mochila. Has citado a dos grandes representantes de la superación en España, pero hay personas que no son conocidas y también participan.

P.¿Quién le gustaría que participara?

R.Estoy deseando conocer nuevos imbatibles. De los conocidos, Teresa Perales es una deportista que no he entrevistado y me gustaría.