"Es un honor que me comparen con Camilleri"

Oftalmóloga de profesión, Cristina Cassar Scalia (Noto, 1977) vive y trabaja en Catania. Después de publicar dos novelas históricas, la autora consiguió el éxito en Italia con la novela Sabbia Nera, ahora publicada en España por Duomo ediciones como Arena negra, la primera de una saga protagonizada por la subcomisaria Vanina Garrasi, que la ha situado como la nueva voz de la novela policíaca italiana. De hecho, su popularidad ha impulsado el proyecto para una serie de televisión basada en las historias de Garrasi.

-Arena Negra, su primera novela publicada en el mercado español, viene precedida del éxito en Italia. ¿Son muy diferentes sus públicos?

-No sé cómo es el público español pero espero que pueda acoger a Vanina como lo ha hecho el italiano. Deseo que les guste el libro, que el público quede marcado pero que también se divierta.

-Usted es oftalmóloga, ¿cómo surge el personaje de Vanina Garrasi?

-Después de haber leído mucha novela policíaca no pensaba que escribiría un noir (novela negra), pero tenía una historia en mente, que era meter un cadáver en un montacarga. Éste es auténtico, existe en la cocina de una casa señorial que heredaron mis amigos. Cuando lo abrió pensé que podía haber una momia dentro, lo que a nivel literario podría ser una buena historia. Entonces tendría que ser una novela negra y que inventar a una investigadora. Quería que fuera una mujer. Creé este personaje tal cual me hubiera gustado leerlo.

-La aparición de un cadáver momificado hace reabrir un caso de finales de los años 50. ¿La Sicilia de hoy no puede ignorar a la de ayer?

-Sería más amplia la cosa, no es sólo Sicilia, sino que se refiere a toda Italia. Es la especulación del mundo de la construcción, que en esos años destrozó partes de ciudades de Sicilia, y también hay, de alguna manera, una transposición de la mafia siciliana porque sí que tiene que ver siempre la mafia de esos años, que tenía unas características distintas a las actuales. No podemos evitar conocer qué ocurrió en el pasado, nunca lo podemos ignorar. Es más, es muy importante contar lo que ocurrió. Por ejemplo, he querido dar un pasado a Vanina porque quería que alguien recordara y reflexionara sobre el periodo de los años 80 y 90 de la mafia, que fue terrible: murieron muchos policías en esa época, que tuvo su punto de drama máximo con los asesinatos de los jueces Borsellino y Falcone. Fueron unos años terribles. Todos los que lo vivimos lo recordamos, y es importante que lo recuerden las personas más jóvenes que no lo vivieron.

"Si hubiera evitado hablar de la mafia habría sido como cortar un trozo de la realidad"

-La isla es como un personaje secundario. ¿Cómo influye en el desarrollo de la novela?

-Es importante. No existiría Vanina sin su Sicilia. Sicilia es un personaje auténtico, no es una escenificación. Sicilia tiene una función específica en mis libros. Yo quiero contar Sicilia tal como es, ni edulcorarla ni contar sólo los puntos críticos. Es un personaje que tiene múltiples aspectos. Vanina mira Catania con los ojos de una persona que no es de allí, un poco como yo la he mirado. Esto me daba más posibilidades porque se explica las cosas a sí misma. Doy mucho espacio a las características de la isla, también a la gastronomía.

-Como ha mencionado, también aborda la relación con la mafia. ¿Son indisolubles?

-La mafia, desde hace mucho tiempo, no es sólo siciliana. Es un fenómeno mucho más tentacular. A nivel del territorio sí que nace en Sicilia; las familias mafiosas son sicilianas. Lamentablemente es algo que existe. A Vanina, tarde o temprano, siempre se la encuentra la mafia cuando está dentro de un crimen. Ella se encarga de crímenes "normales" en ese momento del libro, hubiera incluso podido dejar a la mafia fuera de sus investigaciones. Pero en el pasado trabajó muchísimo con la criminalidad organizada y sabe entender cuándo no tiene nada que ver y cuáles son las dinámicas de un homicidio de mafia. Pero hubiera sido también cortar un trozo de realidad. Inevitablemente, quien está en la Policía se encuentra a la mafia tarde o temprano, por lo que hubiera sido menos realista. Sí, la mafia es como on/off, entra y sale de su vida. Quería contar la mafia pero sin hablar de la mafia.

-El Etna también tiene su papel. ¿Cómo es la vida junto a un volcán?

-Es una convivencia feliz. El habitante de Catania tiene una relación con el Etna específica porque los cataneses no tienen miedo al volcán. Yo misma he adquirido esta manera de relacionarme con el volcán. No se ve como un peligro, se ve como algo que tutela la ciudad, una gigante, porque ella es femenina, la montaña. En algunas zonas del casco antiguo de Catania se ha construido sobre la lava, lo que significa que podría llegar hasta allí. Sin embargo, sus habitantes no perciben ese riesgo, es como una autodefensa porque deberían convivir con este miedo y esto no sería posible. Han abolido esta idea. Pero también están los inconvenientes de vivir debajo del volcán. Más allá de esta idea de un volcán que puede provocar una erupción destructiva, en la vida cotidiana hay pequeñas dificultades de convivir con un volcán que no te advierte. Este verano la erupción duró cuatro meses.

-La novela es la primera de la saga de la subcomisaria. ¿Qué tiene usted de Garrasi o Garrasi de usted?

-Muy poco. De mí tiene la pasión por el cine de época italiano; ésta es la excusa para describir estas películas. También el hecho de trabajar más fácilmente de noche, dormir poco y levantarse tarde. En cambio, ella come lo que a mí me gustaría comer (risas).

-Hablan de usted como la nueva voz del giallo, el género policial italiano, que tiene a grandes maestros como Andrea Camilleri. ¿Qué piensa de estas comparaciones?

-Es un honor porque para mí Camilleri es un sumo maestro. Pero Vanina y Montalbano son personajes distintos, como también lo es la ambientación: la Sicilia de Montalbano es muy diferente a la de Vanina. Ésta es más metropolitana. Catania es una ciudad que va veloz; sus habitantes dicen que este frenesí es porque está el Etna debajo, que te da toda esta energía especial. Qué bueno que me comparen con Camilleri, es una honra, pero hay muchas diferencias con él.

-¿Veremos su versión audiovisual?

-Espero que sí, estamos trabajando en ello. Cruzo los dedos porque aún estamos en una fase de diseño pero es un proyecto en curso y espero que tarde o temprano lo tengamos en la televisión.