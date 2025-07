Lérica: “Vivir Eurovisión por segunda vez no tendría gracia”

El dúo gaditano formado por Toni Mateo (San Fernando, Cádiz, 1994) y Juan Carlos Arauzo (La Línea, Cádiz, 1991), con diez años de trabajo a sus espaldas, entra fuerte en el mercado con siete canciones que reflejan una evolución marcada por el pop urbano con Otra vibra. Un EP lleno de colaboraciones que marca la buena onda y el buen hacer de estos artistas. La mano de Abraham Mateo, hermano de Toni, está presente en el apoyo a estos intérpretes que están pegando fuerte en la música actual.

Pregunta.Nuevo trabajo y nueva ilusión.

Respuesta.T.M.: Sí claro. Otra vibra es un EP de siete canciones y de las siete dos son nuevas: Chándal Oversize e Incompatibles con Rafa Pavón y José Rey. Estamos muy contentos con el recibimiento y hemos disfrutado mucho del proceso creativo.

P.Se conocen desde siempre, ¿la confianza da asco?

R.J.C.A.: Nos conocemos desde que teníamos él 11 y yo 13, y la realidad es que aunque no seamos hermanos de sangre, somos hermanos de sangre. Hay confianza para todo. Y creo que el rol de un dúo, para que sea duradero, es bajar el ego y tener la humildad que sabemos tener. Conocemos nuestros fuertes, nuestras debilidades y cada uno hace crecer al dúo de la mejor forma.

P.¿Cómo definirían su música?

R.T.M.: Siempre va de la mano de lo que es el verano, son canciones con un mensaje alegre, de canto a la vida, a vivir el momento, al disfrute y luego también se muestran varias facetas. Las tenemos más nostálgicas. A veces nos da por sacar temas más melódicos, baladas, y dentro de eso también nos movemos con sonidos urbanos, rumba urbana y marcando siempre el puntito flamenco de nuestra tierra. Tampoco flamenco, flamenco, sino más bien una fusión.

P.En Otra vibra cuentan con muchas colaboraciones, entre ellos con Abraham Mateo o Juan Magán. Vuestra música suele sustentarse con esos apoyos. ¿Se enriquecen de ellos o solo ha sido casualidad?

R.J.C.A.: Es una casualidad en el sentido de que, como nos gusta mucho disfrutar con las canciones y con la gente con la que trabajamos, surge la naturalidad. Por ejemplo, Golfo por el despecho la produjo Abraham Mateo. La estuvimos trabajando en el estudio y él fue el que dijo: “Chavales, no me habéis dicho nada, pero yo me monto en este tema”. Lo mismo con Non parlo americano, con Juan Magán. En República Dominicana, estuvimos en televisión y estaba la idea. Son canciones que surgen así, aunque en otras sí hemos querido juntarnos. En general viene de la naturalidad, no viene impuesto ni mucho menos.

P.Vuestro objetivo es divertir, según afirmó Toni “no hay tiempo para la nostalgia”.

R.J.C.A.: Sí, sí. Hay algunos puntos donde sale la nostalgia, pero realmente creo que el concepto que más define el proyecto de Lérica es la alegría, el buen rollo, los momentos en verano, con amigos. La nostalgia también, la del amor de verano, pero siempre llevado como a ese contexto de vivir el momento y de no rayarse mucho por las cosas.

P.¿No les asusta la competencia de esta época con tanto artista persiguiendo el mismo fin?

R.T.M.: Vamos a muchos festivales y coincidimos. La competencia siempre existe pero cuando la haces con amigos deja de ser competencia. Sacamos música para que nuestro público la disfrute, al fin y al cabo Lérica siempre ha marcado la tendencia en verano. Hay que disfrutar un poco del proceso y quedarse con eso. Hacer música para que la disfruten, no para competir.

P.¿Ven aliados en las plataformas o son más tradicionales al difundir su trabajo?

R.T.M.: Siempre es un escaparate y le vemos el lado positivo. Muchos vídeos que hacemos en TikTok se viralizan y de hecho mucha gente ha conocido a Lérica a través de eso. En el aspecto negativo, nos obliga a ser un poco versátiles porque tenemos que estar preparados para lo artístico, pero luego también de cara a las redes. Tener que pensar como influencer, cuando realmente no lo somos. Y luego es que todo está demasiado expuesto y eso hace que el artista viva con esa presión.

P.¿Vuestra música va solo a la gente joven?

R.J.C.A.: La respuesta está en los conciertos. Te ves a familias aunque nuestra jerga sea juvenil. En realidad nuestra música es muy genérica.

P.Las letras están muy cuidadas.

R.T.M.: Sí, la verdad es que sí. Siempre intentamos que las letras tengan ese punto de vivir el momento, de pasarlo bien. Usamos la jerga que ahora se utiliza entre la juventud. Siempre intentamos amoldarlas a nuestra forma de hablar y a no pasarnos de la raya. Como somos autores, aprovechamos para hacer que nuestra música sea lo más auténtica posible y las letras la compaginamos también con melodías que siempre siguen los mismos patrones para que al final todo guarde un sentido y cada tema está en conexión con el siguiente y con el anterior, con todo.

P.De Eurojunior donde coincidieron a casi ir a Eurovisión. ¿Participar en el festival hubiera cerrado el círculo? ¿Repetirían?

R.J.C.A.: Fue una experiencia que teníamos que vivir, muy bonita, hemos aprendido muchísimo. Gracias al contacto con el equipo de Televisión Española este 4 de octubre se emite la película La regla de Osha y hemos hecho la banda sonora cuidando mucho la estética conceptual del proyecto, pero a veces lo bonito de las cosas es vivirlo con la inocencia de la primera vez. En ese sentido, vivir Eurovisión por segunda vez, quizás por calendario y porque ya le hemos vivido, no tendría la gracia.

P.En septiembre Lérica habla de volver a casa, de volver a lo que os "hizo únicos”.

R.J.C.A.: En septiembre nos vamos a desnudar aún más en los proyectos. De trabajar en un pop flamenco con toques urbanos, vamos a incluir aún más el sonido de nuestra tierra. Nosotros somos gaditanos, hemos nacido con una música desde pequeños y creemos que un artista tiene que ser de donde uno viene. Venimos del amor que nos han dado nuestros padres, de la música que hemos escuchado y esa música la vais a ver en septiembre más auténtica que nunca. Conectando con lo que somos, de donde somos y lo que hemos escuchado siempre.

P.¿Van a dejar la fusión un poco de lado y volver a algo más tradicional?

R.J.C.A.: De cara a septiembre teníamos muchas ganas de jugar un poco con lo orgánico, con lo que somos, con lo que siempre hemos visto que conecta, al igual que esto. Que no deja de ser Otra vibra, pero que también conecta con el público juvenil y con nuestro público. Pero desnudarnos aún más y que nos conozcan aún más.

R.T.M.: Sin tanta fusión, quizás, más orgánico.

P.¿Ser hermano y amigo de Abraham Mateo abre puertas o la escalada resulta incluso más difícil o más competitivo?

R.J.C.A.: Todo positivo porque al fin y al cabo desde el principio él ha estado muy involucrado en el proyecto. Ha sido como nuestro productor principal y un eslabón fundamental porque siempre hemos contado con él en las composiciones. Cuando tienes a alguien que ha vivido tanto desde tan pequeño y con tanta experiencia, a uno le ayuda a no cometer los fallos con sus consejos. Es tener a un hermano, porque no es mi hermano pero como si lo fuera.

R.T.M.: Nunca hemos sentido esa competencia porque son proyectos muy diferentes. Él es un artista en solitario, y por su parte, como solista, tampoco creo que sintiera nunca esa competencia. Al final nos nutrimos mutuamente de todo esto. Es mi hermano, me he criado con él y siempre nos hemos influenciado de los mismos artistas y a la hora de trabajar juntos todo es más fácil porque nos entendemos muy bien, porque ya con solamente una mirada él sabe lo que yo quiero y al revés lo mismo. Y eso es muy guay.

P.Habéis compartido escenario y esa experiencia es un plus, incluso con nombres como Juan Magán.

R.T.M.: La verdad es que es una suerte el haber conectado con estos artistas para que al final se den colaboraciones. Ya trabajaban desde antes de que nosotros nos dedicáramos a esto, eran como nuestros ídolos y el haber cumplido este sueño, ya no solamente de tener nuestro huequito en la música, sino que mucha gente que hemos admirado de siempre nos haya entendido y nos haya dado la mano. Eso nunca lo vamos a olvidar. Y sobre todo que hemos sacado amigos de ahí, no solamente son compañeros, porque todas las colaboraciones se dieron de manera natural y entre colegas es muy bonito.

P.¿Qué hay de Cádiz en vuestro trabajo?

R.J.C.A.: Las cadencias melódicas y sobre todo la jerga, muy presente en nuestras canciones. Andalucía siempre la llevamos impregnada a muerte.

P.2024 supuso un antes y un después para Lérica.

R.J.C.A.: Ha sido un año muy bonito. Ya veníamos de atrás disfrutando bastante de las giras, porque la verdad es que el público siempre nos ha considerado mucho y hemos tenido una comunidad que ha sido muy agradecida y ha estado ahí siempre. Te diría que desde antes de la pandemia, que fue como el año donde nosotros empezamos a ver que los conciertos se disparaban, hicimos giras casi de 50 conciertos y fue todo muy guay. En 2024 vivimos un montón de experiencias, nos dio la alegría que nos hizo despegar en muchos de los sentidos, en muchos escenarios que nunca habíamos pensado. Este año también nos hemos visto beneficiados de aquello. En la gira de 2025 vamos a estar en muchísimas partes de España. Lo hemos agradecido enormemente y ahí seguimos creando música para seguir agradeciendo a los de siempre y a la gente nueva que nos sigue.