Karavana: “A mucha gente le da vergüenza decir que hace pop”

El grupo Karavana nace en Madrid en plena pandemia "por diversión". Tras el éxito cosechado decidieron hacer de su afición, su carrera y publicaron su primer álbum Muertos en la disco.

Gonzalo, Emilio y Jaime acumulan millones de escuchas en Spotify y otras plataformas digitales con temas como Strokes, Madrid o Qué putada. En pleno proceso de preparación de su próximo trabajo, los días 3 y 4 de marzo colgaron el cartel de completo en Sevilla y Granada con sus "guitarras sucias y letras cursis".

–Vuelven a Andalucía, a su tierra, ¿Cómo les han ido conciertos?

–Es la segunda vez que venimos en un año. La primera vez que fuimos nos quedamos impresionados por la cantidad de gente que vino y esta vez ha sido igual. Estamos en shock. Siendo nuestra casa, siempre hay un poco más de miedo. Para los dos conciertos se terminaron casi todas las entradas, en Sevilla colgamos el cartel de completo. Estamos encantados.

–El verano pasado dieron la vuelta a España de festival en festival, ¿piensan repetir?

–Nos pasaríamos todo el verano tocando en todos los festivales que hay. Es complicado por la disponibilidad de los organizadores y porque nos puede coincidir con algo. Además, necesitamos dormir en casa y descansar, porque si no, nos va a dar algo. Tenemos muchas ganas y el plan es tocar en todos los festivales que podamos.

–De momento han confirmado que tocarán en el Granada Sound.

–El año pasado fuimos a Granada y luego tocamos en otro festival en verano en allí también. Este año, cuando nos dijeron que Granada Sound nos quería dijimos que sí directamente. Era un evento al que teníamos muchas ganas de ir y viendo el resultado que tuvimos el año pasado en la ciudad, estamos deseando ir y ver cómo reacciona el público.

–¿Prefieren salas o festivales?

–Es una pregunta que nos hacemos nosotros mismos mucho. Una sala es más calentita, sientes al público más cerca… Cuando tocas en una sala, todo el mundo va a verte porque es fan tuyo y ha pagado una entrada. La energía que hay es muy grande. En un festival se nota que mucha gente que está allí no nos conoce tanto, pero eso también nos gusta. El tocar para personas que no saben quiénes somos y ver el resultado, ver cómo crecen nuestras reproducciones, nuestras redes sociales... todo. Eso también nos motiva mucho. El plan de tocar en invierno en salas y en verano en festivales nos parece perfecto.

–Dos de ustedes son andaluces. Sin embargo, al cantar parecen de Madrid

–Muchas veces nosotros mismos nos forzamos a pronunciar un poco más las cosas. Antes de sacar las canciones, cuando todavía estábamos maquetando y haciendo las pruebas de las canciones nos decían que no entendían lo que estábamos cantando. Desde entonces nos esforzamos un poco por cantar más madrileño, por así decirlo, para que lo entiendan mejor. Parece ser que el acento andaluz no lo entiende nadie que no sea de Andalucía…

–Hay quien les define como indie, otros como pop, rock…

–Nos definimos como pop. Nuestras canciones responden mucho a este género, las letras que hacemos son muy pop. Es verdad que las guitarras sí que pueden ser un poco más rock. Al final, hacemos una combinación de pop-rock. A mucha gente le da vergüenza decir que hace pop o que su música es pop, pero nosotros lo tenemos claro.

–Su último trabajo es una versión del éxito de Bad Bunny, Tití me preguntó, ¿cómo surge la idea?

–A base de discutir mucho. Ser un grupo más que hace un cover no era algo que entrara en nuestros planes, siempre nos dio un poco de rechazo. Pero para un concierto que dimos en Madrid, pensamos en hacer una versión de una canción que a la gente le flipase. Resultó que el público lo disfrutó muchísimo y desde la discográfica nos propusieron grabarla y ver qué pasaba. Hemos hecho esta versión, pero no es algo importante en nuestra carrera. No queremos que sea algo a lo que le demos mucha importancia.

–El cover de Bad Bunny, una canción para The Strokes, una que se llama Vivaldi, ¿con cuál se quedan?

–Si nos tenemos que quedar con alguien, nos quedamos con los Strokes, sin duda. El tema Vivaldi se llama así porque en el principio utilizamos una pieza del propio Vivaldi y como no sabíamos cómo llamar a la canción se nos ocurrió titularla con el nombre del compositor. Pero, sí, nuestra mayor influencia, sin duda es la música anglosajona y en especial, los Strokes, aunque ahora estamos explorando nuevos caminos para el próximo disco.

–El primero salió en 2021, ¿Qué están preparando?

–Estamos ya metidos en la composición y dentro de poco empezaremos a meternos en el estudio a grabar. No puedo decir mucho más que luego nos riñen.

–Han anunciado que tendrán una colaboración en el álbum de Ginebras, uno de los grupos que más está creciendo en España

–Con Ginebras tenemos una relación muy guay. Estamos todo el día juntos, salimos juntos, quedamos para ir al cine… Somos muy amigos. Escribieron una canción, Lunes negro, para su disco y les encajaba mucho que la hiciéramos con ellas. Nosotros estamos encantados de poder participar en su nuevo álbum. Son increíbles, son muy amigas nuestras y están creciendo mucho porque son las mejores.