“En un mundo lleno de tensiones, el humor sirve para aliviar tensiones”

Jesús Díaz es un cómico granadino de los que llaman emergentes. Su capacidad para mantener conversaciones divertidas y su agudeza para encontrar el lado humorístico de cualquier situación lo han convertido en uno de los monologuistas con más seguidores. Este jueves 1 de febrero estrena su nuevo espectáculo en el teatro Isabel La Católica de Granada con dos cómicos más: Paco Calavera y Jaime Caravaca. Dice que la risa tiene el don de unir a las personas, de crear una sensación de comunidad a través de la risa compartida.

–Todos los humoristas tienen una definición del humor. ¿Cuál es la suya?

–La mía es la que dice la RAE: “Lo que hacen los cuatro idiotas esos que se creen graciosos y que además se quieren ganar la vida de eso. Una espiocha les daba yo y a trabajar el campo, verás que pronto se acababa la tontería esta de los chistecicos.”

–Buena definición

–Sí. No se me ocurre otra.

–Su próximo espectáculo se llama Ja! Ji! Jaj! Explíquese.

–El nombre de Ja! Ji! Jaj! está realizado con la ayuda de la inteligencia artificial que ha estudiado los mercados de la comedia desde la época de los bufones a los que asesinaban cuando un chiste no entraba. Era un final bastante cruel, pero el nivel de la comedia en aquellos tiempos era extremadamente alto. Solo cómicos vocacionales, nadie arrimándose por modas...

–¿De qué va?

–Va de tres tipos que se conocieron haciendo monólogos y decidieron hacerlos uno detrás de otro. Es un thriller. Pero al final no muere nadie, esperemos. Se habla de muchos temas, es como si fuese una reunión de vecinos en la que se va a negociar una derrama, pero con un final feliz en donde no se gasta dinero.

–¿Para quién va dirigido?

–Para todo el que quiera reír, ya sabe, Ja! Ji! Jaj! Y sobre todo va para quien quiera olvidarse de las preocupaciones y problemas y sumergirse en el mundo del humor. Es un espectáculo de comedia que llega en el momento perfecto para recordarnos que la risa es el mejor antídoto contra los tiempos difíciles. En un mundo lleno de desafíos, el humor se convierte en nuestro cómplice para aliviar tensiones, liberar el estrés y conectar con otros a través de la risa compartida.

-Lo hace con dos compañeros más. Hábleme un poco sobre ellos.

–Jaime Caravaca fue el único que epató a Risto Mejide en Got Talent. Paco Calavera, quedó epatado por mi uso del vocablo epatar. Son dos genios de la comedia con más kilómetros de alta velocidad tiene España. Es una oportunidad única, nadie los programa en el mismo espectáculo. Es como si pones a Mariah Carey y Leticia Sabater en la misma habitación, pero ninguno de los dos da vergüencica.

–Desde hace unos años los monologuistas están en auge. ¿no?

–No tanto como los vehículos eléctricos, pero emitimos menos CO². Bueno... Paco fuma. Lo mismo no le dejan entrar al centro. Parece que la comedia va cogiendo cierta categoría. Dentro de poco la gente nos tomará en serio y prohibirán dejar a un cómico solo en el coche o atado en la puerta del súper esperando a terminar la compra.

–¿Tiene algún referente, alguien de su oficio a quien admira?

–A Berto Romero, que está casado con una tal Marta, medio sorda, que es pintora y tiene muy buen olfato. Justo como mi mujer. Da un poco de miedo. Y también me gustan mucho Jaime Carava y Paco calavera, son seres de luz neutra, ni cálida ni fría.

–¿Cuáles son los límites del humor?

–Pues depende de lo grande que sea la habitación donde se cuenta el chiste. De media unos 50 metros cuadrados. Pero el día uno de febrero a las 21:00, los límites serán muchísimo más amplios puesto que estamos en el ¡Isabel La católica! Todo gracias al Ayuntamiento de Granada y su Concejalía de Cultura, por supuesto. Aún estamos epatados con esto. ¿Se ha dado cuenta de que uso demasiado bien esa palabra? Algún día me aceptaran en la Real Academia de la Lengua. Entonces cambiaré la definición de humor.

-Lo pregunto porque hace unos días murió Arévalo y se debatió si sus chistes eran políticamente correctos hoy día.

–Arévalo hacía chistes y el público se los aprobaba. Eran otros tiempos. La gente comenzó a usar el whatsapp y él quería seguir comunicándose por SMS... Y así el mensaje no llega. No obstante, me parece más grave lo de Bertín y su disco Yo Debí Enamorarme de tu Madre... Pero ya digo, eran otros tiempos. Han pasado muchas cosas desde 2018... ¡puf!

–Usted de niño soñaba con esto.

–Siempre he usado la comedia como defensa ante casi todo de forma inconsciente. Una vez me intentaron robar la cartera y mediante la comedia conseguí que me robaran la cartera, el reloj y las zapatillas. Ese es el verdadero poder de la risa.

–Y ahora una pregunta que hacen muchos periodistas a un cómico. ¿Es más fácil hacer reír que hacer llorar?

–Con un adoquín le haría llorar rápido. Lo difícil es hacerle reír con el mismo adoquín. Otros ejemplos de esto son cortarte con el borde de un folio, recibir una carta certificada del Ministerio de Economía y Hacienda, o realizar un control de alcoholemia después de un examen práctico de enología.