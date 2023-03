"La música es el lenguaje más universal"

Simant Dúo aúna los talentos de dos grandes intérpretes del panorama español, el trompetista Rubén Simeó (Vigo, 1992) y el pianista Antonio Morant (Valencia, 1991). Juntos iniciaron este proyecto con el lanzamiento de su primer disco en 2019, y la sinergia de sus sonidos ha sido recibida con entusiasmo por públicos de toda Europa. Este viernes traen su Skyward Tour al Cartuja Center de Sevilla.

-¿Cómo surge este dúo?

-(Antonio Morant) Fue en 2018 cuando Rubén y yo lo hablamos. Él, como yo, venía del mundo clásico. Cada uno tenía su carrera en solitario, como solista, él con la trompeta y yo al piano, y decidimos empezar este proyecto como algo que rompiera un poco los límites, las barreras entre los distintos géneros. Rubén y yo teníamos la filosofía de que sí, nos gusta Beethoven, nos gusta Bach, pero si nos gusta también Michael Jackson o bandas sonoras, ¿por qué no interpretar de todo?

-¿Una agrupación clásica sólo puede interpretar este tipo de música?

-(Rubén Simeó) No, se puede interpretar todo todo tipo de música, ya seas agrupación o instrumentista. Antonio y yo nos hemos formado en el clásico, era el estilo de música que nos llamaba, y todo es encontrar un buen arreglista para hacer estas versiones y llevarlas un poquito a la estructura clásica. Nosotros nos dedicamos más hoy en día a hacer todo tipo de música que nos divierta, sobre todo en este último disco, Covers, pero llevado a nuestro sonido y a las características de donde nos hemos formado, la música clásica.

-¿Cómo definiríais vuestro estilo?

-(A. M.) Bueno, no nos gusta definirnos porque a veces es limitarse. La verdad es que pensamos que podemos abarcarlo todo, o nos gustaría poder abarcarlo todo, por eso no nos gusta limitarnos. Simplemente lo resumiría en que nos gusta disfrutar de la música, que es el lenguaje más universal, ya sea de obras clásicas, bandas sonoras, adaptaciones del pop, del rock... Lo que haga falta.

-¿A qué público queréis llegar?

-(R. S.) A todos. Al final intentamos en cada espectáculo tocar un poquito de cada estilo, de manera que el público melómano y el no melómano acabe o intentamos que acabe diciendo que le ha gustado. Hasta la fecha hacemos unos conciertos bastante completos, pero nos toca tocar de todo. Hay sitios, por ejemplo, en Francia, donde nos piden música un poco más clásica, y otros sitios, como aquí en España, en los que se busca más la música popular, la música española. Es lo bueno que tenemos, que a cada programa que nos piden nos podemos acoplar y estamos preparados para ello.

-¿Cómo fueron vuestros inicios en la música?

-(A. M.) Bueno, yo empecé con la trompa porque mi padre es trompista pero pronto mostré interés por el piano y me pasé a él. (R. S.) A mí me pasó lo mismo. Antes todo era por tradición familiar: mi padre era trompetista, en este caso tocábamos lo mismo. Como anécdota, empecé con el violonchelo pero, como Antonio, también me equivoqué de instrumento. Al final, escuchando el sonido de mi padre ensayando con la trompeta en casa, sabes qué es lo que quieres. Sí que empezamos a temprana edad. Antonio fue formándose más fuera de España con estudios en la universidad Frederic Chopin de Varsovia y yo tuve la suerte de empezar a dar conciertos muy temprano, con 12-13 años.

-¿Cómo recordáis vuestros años de conservatorio?

-(A. M.) Podríamos estar horas hablando de eso porque está muy a la orden del día lo complicado que es compaginar la educación secundaria y el bachillerato con los estudios de música a esas edades. Es un poco lo que viven todos los adolescentes cuando, por un lado, tienes que ir al instituto y por la tarde, cuando los demás se van a casa a hacer sus deberes, aún tienes que ir a clases de solfeo, de armonía y de instrumento porque tu carrera artística ya ha empezado. Es verdad que es duro. Después, cuando acabas el instituto, la cosa cambia porque te centras en lo que de verdad te gusta y digamos que disfrutas más de las horas de estudio y de la preparación para tus proyectos. Imagino que el caso de Rubén fue parecido, pero él fue tan precoz que tuvo que ausentarse en sus estudios escolares porque desde temprana edad estaba viajando por Japón y dando giras por todo el mundo. Su situación fue diferente.

-¿Cómo ha sido colaborar con profesionales de la talla de Ara Malikian?

-(R. S.) Es algo por lo que Antonio y yo vamos a estar agradecidos de por vida, porque tanto Ara Malikian como Arturo Sandoval, en este último disco, desde el primer momento se involucraron en el proyecto, estaban súper ilusionados que hacer música con este dúo que estaba arrancando. Que ambos hayan grabado en nuestro disco te hace pensar muchas cosas muy buenas y que tienes que tener un buen proyecto para que a estos dos cracks y fenómenos, cada uno en su instrumento, les haga esta ilusión grabar contigo. Ojalá estemos pronto compartiendo escenario.

-¿Es fácil combinar vuestras facetas profesionales con las artísticas?

-(A. M.) Sí, porque los conciertos siempre suelen ser tirando hacia los fines de semana. Rubén y yo somos docentes, él de trompeta y yo en el conservatorio superior de Valencia. A veces se puede complicar, pero tenemos una compatibilidad que hay que respetar y, de momento, lo llevamos bien.

-¿Cuál es la clave de vuestro éxito?

-(A. M.) Yo digo siempre que las canciones cantadas pueden ser internacionales, pero siempre dependen de la letra. Lo bueno nuestro es que interpretamos todas esas canciones, obras clásicas, bandas sonoras... desde el mundo instrumental, por lo que la música desde nuestro lado siempre va a ser el lenguaje universal y va a gustar en España, en Portugal, en Inglaterra y allá donde vayamos. Jugamos con esa ventaja.