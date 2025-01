El haber llamado la atención de estrellas como Aitana o Manuel Turizo se antoja un prometedor presagio en la carrera del cantante Alleh y el productor Yorghaki. Los artistas venezolanos han irrumpido con fuerza en la escena musical al ritmo de Capaz, un “merenguetón nostálgico” que ya es disco de platino en nuestro país. El sencillo presenta La ciudad, un primer álbum conjunto que se ha situado rápidamente entre lo más vendido a nivel nacional. “Tenemos planes que aún no hemos desvelado, pero queremos llevar nuestra música en directo a España y el mundo”, confiesan.

–¿Qué viene a aportar al pop este matrimonio musical entre Alleh y Yorghaki?

–Yorghaki (Y): Es muy interesante porque en verdad no somos un dúo como tal, sino una conexión muy grande que va a durar. Lo curioso es que yo como productor y Alleh como cantante nos juntamos en este proyecto porque yo hago música desde hace muchos años, donde produzco e invito a mis colegas a participar y brindo la plataforma para que ellos hagan canciones que no harían en su proyecto como tal. Al conocer a Alleh y conectar, planteamos proyectar esta visión en conjunto porque lo disfrutamos.

–De largo recorrido, ¿no?

–Alleh (A): Claramente sí. Este año lo llevaremos a cada esquina del mundo y seguiremos trabajando, ya sea en conjunto o separados, pero nunca dejar de trabajar.

–¿Cómo surgió la química?

–(A): Yo había trabajado con varios productores antes y Yorghaki con varios artistas. La verdad es que creo que esto fue un poco más allá de eso para llegar a hacer este álbum de doce canciones. Desde el primer día nos entendimos perfectamente, teníamos la misma visión. Gracias a Dios, con el pasar de un año de trabajo duro supimos cómo llevarlo a cabo.

–¿Cómo han conjugado sus influencias?

–(Y): Desde que nos conocimos no paramos de trabajar, de lunes a viernes, en el estudio que yo tengo en la casa. Alleh y yo tenemos unos gustos musicales muy diferentes. Él escucha como más lo actual, reguetón, pop, todo esto, y yo escucho más anglo, más Reik, Sin Bandera, como más pop latino clásico del 2000. Esa fusión ayudó a que llegáramos a este sonido, que es bastante general, fresco y global.

–¿Se puede hacer una música latina diferente a la idea que mucha gente pueda tener hoy de ella?

–(A): La música cambia todos los días, cada vez la gente quiere un sonido nuevo. En estos años en que cada canción pasa y se olvida capaz tan rápido, pues siempre hay que estar innovando con nuevos sonidos, ideas, letras. Hay que estar siempre pendiente de todo.

–(Y): Como tú dices, yo creo que la gente tiene una percepción de la música latina como algo explícito, capaz vulgar. Pero la música latina es más allá de eso y siento que esto que hacemos es un buen ejemplo. Hay mucha que está saliendo que muestra que sí hay amor, que hay contenido, sustancia.

–¿Cuáles son los cimientos de su disco La ciudad?

–(Y): Toda esta mezcla del disco viene de nuestras influencias y tratar de implementar guitarras, synthes, baterías que suenen a reguetón pero que, al mismo tiempo, no te abrumen y no sientas que es una canción más. Que sea un poquito más suave y que puedas escuchar, sentir.

–Un álbum que está siendo de los más vendidos en España. ¿Se lo esperaban?

–(A): Es muy cómico porque, obviamente, esperábamos que pasara algo, estábamos muy convencidos de lo que hacíamos y queríamos mucho este proyecto. Pero ahora la escala en la que pasó sí que nos sorprendió muchísimo y estamos demasiado agradecidos.

–¿Qué es lo que más les fascina de nuestro país?

–(Y): Es una cultura superdistinta. Caminar por las calles de España es increíble, coger el metro, respirar otro aire. Estamos fascinados.

–(A): En mis inicios siempre he escuchado música española, me encanta el tablao. Tengo una amiga que me pasó estos días una canción bellísima y me encantaría resaltarla, se llama Sale el sol en el bajo A. Siento que desde que llegué a Madrid quería buscar ese sonido. De hecho fui a un bar donde tocaban música en español, la caja, las palmadas, y me encantó.

–Capaz se llama su canción estrella, una palabra que en Latinoamérica significa una posibilidad, un tal vez. ¿Cuál es esa posibilidad que ustedes ven más cercana ahora que empiezan a sonar fuerte?

–(Y): Que sigamos con todo este proyecto adelante, que sea un año lleno de bendiciones, de shows, que la gente nos conozca las caras.

–(A): Es muy curioso cómo resaltaste que la palabra capaz en España tiene otra connotación. Me parece curioso que aquí la gente ha recibido muy bien Capaz y siento que hay algo de incertidumbre en escuchar una canción y que no tenga ciento por ciento el significado que tú piensas. Y decir: ¡guau!, ¿qué es esto? Está incómodo, pero capaz me gusta.

–¿Con quién les gustaría compartir escenario?

–(A): Hay muchos artistas increíbles. La idea es colaborar con todos los mejores. Hacer buena música, compartir y tener una relación buenísima con todos.