EL ROSTRO TRAS MUCHAS CARAS. Natural de Andújar (Jaén), Olga Hueso comienza su carrera con la compañía Guirigai. Es un rostro conocido por sus apariciones en ‘Homo Zapping’, ‘Tu cara me suena’ o ‘Late Moviv’ y en series como ‘Paquita Salas’, ‘El secreto del puente viejo’ o ‘Aida’. En cine, ha trabajado con Ángel Fernández Santos (‘Memoria en la piel’, ‘Hazlo por mí‘ ) y con Enrique Urbizo (’Cómo ser infeliz y disfrutarlo’). También ha formado parte del cartel de los musicales ‘Sister Act’ y ‘Mamma Mia!’, por el que obtuvo el premio Ercilla a la mejor actriz de reparto. En el vídeo ‘Mucha mierda’, monólogo que se viralizó, reflexiona sobre la profesión de actor.

–’Mucha mierda’, el monólogo que publicó como una proyección de la situación de los actores en la actualidad, tiene ya más de 29.000 visualizaciones.

–Mezcla cosas propias y aportaciones. El punto de partida es común a muchos otros actores:estás haciendo tu función, dejas de trabajar en marzo y hasta julio, por ejemplo, yo no pude cobrar el paro. Se han dado muchísimos problemas para cobrar, miles de llamadas, de intentos... Y claro, sobrevolando el terror de no tener nada, de quedarte sin nada. A mí, y a muchos, imagino que una situación así nos ha abierto los ojos de pensar que nunca te va a pasar eso de quedarte sin nada, de tener que recurrir a ayudas... Además, los actores, que vamos viviendo al día y pocos tienen dinero del que tirar en el banco, y con posibilidades cero de seguir trabajando.

–Treinta y cinco años trabajando dan para mucho, dice, pero nunca había vivido “algo como esto”.

–Esta crisis es más dura, de verdad que pienso que es más oscura, porque ni siquiera cumple los parámetros normales de una crisis. Además, nos la aliñan con una guerra política que no ayuda, que confunde, echándose la culpa unos a otros. Siempre se dice que hoy día todo es más complicado, y las crisis también son más difíciles de hacer frente, y hay recodos y huecos por donde se cuela la gente que sufre, y se queda ahí. Yo no invento nada, sólo lo ficciono.

–El vídeo es un proyecto de implicación total, porque el texto también es suyo...

–Cosa que nunca había hecho, y donde tengo que agradecer los ánimos de mucha gente, entre ellos, de Andreu Buenafuente, que revisó el guión y me empujó.

–Este monólogo también supone, frente a la trayectoria conocida (musicales, televisión), un cambio de registro brutal.

–Ocurre que me he orientado hacia lo más cómico, pero mi formación, realmente, es dramática. Y vaya, que haré circo si me lo piden. Pretendía que fuera dramático y lo mismo se me ha ido un poco la mano... Es crudo ver una situación así, pero a pesar de ser ficción es muy natural, y muy real. Hay mucha gente de la profesión que se ha visto literalmente en una situación similar.

–En el mensaje late también la defensa de las historias, de los libros, del teatro... Y de su importancia ante la deshumanización.

–Me pregunté por qué no dar un libro, por ejemplo, cuando alguien va a un comedor social o recoge su paquete de comida. Porque no vale sólo con que te den de comer, hay que dar calor humano, además de herramientas a la gente para que sepa gestionar sus propios problemas... Hay un comedor social al lado del Lara, y cuando voy siempre lo pensaba. Qué pena, uno no deja de ser en esa situación un número más, que hasta eso es triste. Son muchas cosas las que se te vienen a la cabeza en este escenario que tenemos, porque te sientes muy vulnerable y todo te parece un mundo.

–Uno podría haber pensado que, tras el confinamiento, íbamos a apreciar más la creación, pero no lo parece.

–Yo tampoco tengo esa impresión, la verdad, y soy un poco pesimista. El ser humano no cambia de la noche a la mañana. Lo mismo con algo más de tiempo empiezan a cambiar las cosas, aprendemos y el poder se convence de lo terapéutico de la creación, algo que ya hemos visto todos y, aun así, la gente no le da el valor que tiene todavía. Fíjate en Madrid, que ya se nos ha olvidado la gran nevada... Tenemos mucha capacidad para olvidar, lo mismo es parte del gen que nos ha permitido sobrevivir.

–Y ahora, ¿cómo está el escenario, literal y metafóricamente?

–Pues un poco más de lo mismo. La pandemia está completamente desbocada y esto tiene mala pinta, hay miedo a salir, los teatros no se vuelven a llenar, cerramos a veces, vamos cambiando horarios según protocolo... No es una prioridad y está siendo bastante complicado. Es una profesión bastante tocada, pero no la única, claro.

–Cuando salió la campaña #sinculturanohayfuturo, no fueron pocas las voces diciendo que la cultura no era fundamental y los artistas no eran los únicos en quedarse en la calle.

–A mí tampoco me gustaría estar en una situación tan difícil como tiene la hostelería, por ejemplo, pero no puedo hablar de eso porque no es mi terreno... Apoyaré, y estoy dispuesta a participar, en cualquier campaña que necesiten, pero esto es lo mío y es lo que conozco.

–’Mucha mierda’ es una llamada de atención ante la falta de red de los artistas, pero esta es una petición que se lleva realizando desde hace mucho tiempo.

–Y faltará mucho tiempo para que lo tengamos, la sociedad entiende que hay prioridades antes, y ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo. Me gustaría creer que, aunque no salgamos mejores de esta, sí que saldremos más inteligentes. En cierto sentido, a mí me ha ocurrido: he aprendido a tener distintos planes, a cómo acceder a ayudas... cosas de supervivencia. El náufrago de la isla piensa la primera semana que se va a morir, y después empieza a descubrir qué raíces comer y cuáles no.