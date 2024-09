“Mario Escudero componía muchas de las obras que tocaba Sabicas”

Más de un millón de suscriptores en youtube. La joven Paola Hermosín Pérez del Río (Alcalá de Guadaíra, 1995) es un genio contando historias a través de la guitarra y de la música. Ha demostrado que la guitarra clásica puede atraer a más de un millón de fans por todo el mundo. Guitarrista, cantante, compositora, docente y escritora, divulga y enseña con maestría desde su canal de youtube para más de un millón de suscriptores, a los que transmite su pasión y emoción por lo clásico, lo flamenco y las músicas de mundo. También lo hace por Twitch, Instagram, Facebook, TikTok o Twitter. Tiene una tesis sobre la guitarra clásica y la guitarra flamenca (sobresaliente cum laude) que va a publicar, es grado superior en el Conservatorio de Sevilla (premio fin de carrera), grado en Educación Primaria y Máster en investigación y análisis del flamenco (UCA-UPO).

Enseña música a alumnos de todo el mundo, ¿cómo lo hace?

Con los vídeos que cuelgo en internet me empezaron a contactar desde un montón de países. Tengo alumnos en Israel, Londres, México, Estados Unidos, Grecia. Doy cursos en mi página web, vendo mis partituras y tablaturas para que la gente pueda aprender a tocar lo que interpreto en mi canal. Y de forma online, en directo, doy clases de guitarra de forma virtual por Skype o por Zoom. La verdad es que me sorprende la cantidad de personas tan aficionadas a la guitarra.

¿Le piden guitarra clásica o guitarra flamenca?

No solo toco clásico o flamenco, sino palos distintos: desde Mozart a Shakira, desde tango argentino a música venezolana o mexicana.... Intento abrir todas las posibilidades de la guitarra y creo que eso es lo que puede conectar con más personas.

La clave de su éxito es que explica la música en sus vídeos de forma muy atractiva, visual y cercana...

Intento explicarla con lenguajes visuales, escritos y sonoros para que todo el mundo lo entienda, aunque no sepa de música. Sentí que tenía que explicar de dónde viene cada pieza que interpreto para que la gente conecte con ella. Siempre me ha gustado preguntarme por qué se ha compuesto una canción y cómo se sentía ese compositor, ya que a mí la música me ha salvado muchas veces de momentos en los que me he sentido sola. No creo que a la gente nada más que le guste el reguetón y la música urbana. Hay que dar a conocer muchos detalles de otras músicas que pueden conectar emocionalmente con las personas y que se aficionen de verdad.

¿Cuándo decidió publicar su trabajo en las redes sociales?

Desde pequeña había visto siempre versiones en internet de canciones y de música que me gustaban. Para mí era como una ventana al mundo y entonces empecé a hacer mis vídeos con mis versiones, con intención de dar a conocer lo que yo hacía y como herramienta de conexión con gente de todo el mundo. Internet se ha convertido en una plataforma indispensable para los músicos, hoy en día, para darte a conocer. El que no está ahí parece que no existe, desgraciadamente.

La motivación por la música le viene de familia...

Mi padre siempre ha puesto en mi casa discos desde flamenco hasta lo más insospechado, y mi madre me ha cantado y contado cuentos de una forma muy especial. A mi casa venían también muchos amigos guitarristas o cantaores de mi padre, al que le apasiona el flamenco, aunque no se ha dedicado profesionalmente al cante. . Todo eso lo he vivido de cerca.

Su creatividad no tiene límites: baila, escribe, ilustra y cuenta cuentos

Sigo bailando flamenco, me gusta mucho escribir, hice un cuento para niños (Martina y la estrella perdida) que narro en mi canal, me gusta también pintar, hago siempre las ilustraciones para mis vídeos y para la página web. Me gusta todo lo que tenga que ver con contar historias.

Iba para piano pero se quedó con la guitarra...

Yo quería hacer música y no estaba especialmente interesada por la guitarra, sino por el piano. Pero como tenía esa relación tan cercana con guitarristas, decidí coger la guitarra y fue la mejor decisión de mi vida. En Alcalá conocí a mi profesora Raquel Sanz, enamorada del instrumento y un ser espiritual que te acompaña siempre a lo largo de toda tu carrera. Y he tenido muchísimos profesores de los que he aprendido mucho.

¿Echó algo en falta durante su formación musical?

Sería bueno que los Conservatorios enseñaran tecnología en la formación de música clásica porque he tenido que aprender por mi cuenta las técnicas de guitarra que utilizo en muchos de mis vídeos, las técnicas de grabación, de programación web, etcétera. Así llegaría mucho más lejos la afición por la guitarra. Y sí que hay público para la guitarra, si no yo no tendría un canal con más de un millón de suscriptores. En mi opinión, la música no consiste en competir, sino en compartir.

¿Se fomenta la creatividad en los Conservatorios?

Los Conservatorios me han dado lo mejor que tengo en la vida, desde amistades hasta mi proyecto musical. Te enseñan una tradición de siglos de genios y grandes maestros. Pero es verdad que, en los Conservatorios, la creatividad de los profesores se ahoga y crea intérpretes con un molde, todos iguales, copias, por culpa de una fuerte burocracia. Entonces ¿qué estamos aportando al mundo?

¿Se puede vivir de guitarrista?

Esta profesión requiere una exigencia de atleta, pero no ofrece un trabajo estable a los guitarristas y a los músicos, ni un reconocimiento social siquiera. La realidad de hoy es que un músico no puede vivir solamente tocando. Te tienes que dedicar a dar clases o a muchos otros negocios para que luego tu hobby sea tocar delante del público.

¿Sus músicos de referencia?

Siempre han sido mis profesores: Serafín Arriaza, Miguel Arriaza, Raquel Sanz y todos los que he ido teniendo a lo largo de la carrera. También he escuchado mucho jazz y todas las músicas del mundo me apasionan. En el Conservatorio, gracias a mis profesoras y profesores he bebido de la escuela de América Martínez, la primera catedrática de guitarra clásica en Sevilla.

¿Qué figura destacaría de la guitarra clásica y flamenca?

A mí me encanta José María Gallardo del Rey, guitarrista sevillano que aúna lo mejor de los dos mundos. De la guitarra flamenca me gusta José de Pura, espectacular y uno de los mejores acompañando al cante. También de solista me gusta Manolo Franco.

¿Y Paco de Lucía?

A mí me gusta mucho Paco y creo que ha aportado mucho, mucha frescura al toque clásico. Creo que hoy en día se le valora en la guitarra clásica y en la flamenca por igual. Cuando estamos tocando música española no podemos tocar sin alma, sin acento, sin compás, no se puede ralentizar el tiempo como si fuera un nocturno de Chopin. Es impresionante el legado que ha dejado Paco, pero es que hay muchos guitarristas más.

Es una pena que el boom mediático que han tenido dos o tres figuras opaque y deje en la sombra a grandísimos guitarristas. Algo así pasó también con Sabicas y Mario Escudero. Escudero, por ejemplo, estudió con clásicos y también tocaba flamenco y siempre quedó la figura de Sabicas, cuando Mario Escudero también era compositor de muchas de las obras que tocaba Sabicas.