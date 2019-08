Pedro Partal (Montefrío, 1968) es guardia civil y montañero. O a la inversa. De 2010 a 2016 fue coordinador de seguridad en Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo. En ella desarrollo proyectos de prevención para la seguridad en montaña. Fue director del proyecto OSMA 2015, Observatorio de Seguridad en Montaña de Andalucía. “Como dato podemos decir que el accidentado tipo es un hombre de 44 años. Los viejenial se están notando en la montaña y la vida saludable”. Está detrás de encorda2.

-¿Por qué nació el blog Encorda2?

-La idea es evitar accidentes antes de que ocurran. Hablamos de seguridad en montaña y damos consejos básicos. Esta tarea se inició en el blog y ahora mismo tiene más trascendencia en Youtube, donde es más fácil comunicar.

"La gente no tiene conciencia del valor del entorno natural en el que se encuentra"

-¿Es peligroso informarse de cómo subir a la montaña a través de internet?

-Al contrario. Cualquiera es ya autodidacta. Si uno quiere colgar un cuadro en su casa, se informa en internet. La forma de adquirir conocimientos se basa en internet. El sentido común en la elección de la información es fundamental.

-Gracias precisamente a internet se dieron a conocer recientemente imágenes impactantes de colas para hacer cumbre en el Everest...

-En 2003 me quedé a 150 metros de hacer cumbre precisamente por ese motivo. Había un paso con dificultad. Fue en la otra vertiente. Es una montaña masificada.

-¿Qué le inspira una imagen así?

-Es el Everest. Es la montaña más alta y es un icono. Esas expediciones están muy estructuradas y es fácil ir.

-Otra imagen, más cercana, es la de bolsas de basura en el refugio de La Carihuela, en Sierra Nevada.

-El acceso es muy fácil. Se llega en autobús prácticamente y la gente no tiene conciencia del valor del entorno natural en el que se encuentra. Van allí, comen y dejan el residuo pensando que alguien lo retirará, como al final pasó en La Carihuela. En la montaña, cualquier cosa que lleves te la tienes que bajar. El civismo es algo sobre lo que hay que concienciar.

-¿Se puede ir cien por cien seguro en la montaña?

-No, pero tampoco se puede ir por la calle cien por cien seguro. Intento concienciar de que si ves algo que no sabes hacer, necesitas formación. Si no sabes hacer una maniobra de autosocorro en una pared, y vas a acceder a un entorno hostil, alejado e incomunicado, debes pensar en ser autosuficiente ante determinadas incidencias. Sobre todo si te metes en alta montaña.

-Habla de las maneras en las que ha aprendido: de los errores propios, de los ajenos y de la formación reglada. ¿De dónde se aprende más?

-En mi caso, como guardia civil de rescate, he aprendido mucho de los errores de los demás. Eso me ha llevado a darme cuenta que yo también puedo cometer esos mismos errores. Veo más en los demás también por mi trabajo en la Guardia Civil. Es un punto de vista especial. De alguna manera lo que me apena es que haya accidentes que tengan casuística similar y que con muy poquito se hubieran evitado. Esa es la idea del blog.

-¿Se lleva muchas veces las manos a la cabeza cuando está en un rescate?

-No, al final aprendes que las personas cometen errores porque desconocen el entorno. No ven el peligro. No es que no me sorprenda de nada, pero es habitual cometer errores de bulto por desconocimiento.

-Se habla mucho de tasa de rescate y mucho menos de los seguros para quienes vayan a la montaña...

-Se incide en que la persona vaya asegurada por si te tienen que rescatar, pero más vale tener un seguro médico que uno de rescate. Un tratamiento médico es más caro que un rescate.

-¿Sí?

-Hay estudios que determinan que la baja de una persona que se fractura una pierna, con el coste de hospitalización y posibles operaciones más la ausencia del trabajo, es mucho más caro que el que te vayan a sacar, incluso en helicóptero. En teoría.

-En teoría...

-Hago otra pregunta. ¿Cuánto cuesta que no te rescaten? Si ese día el grupo de rescate no hiciera ninguno, el coste de horas de vuelo y del retén es el mismo. Hay que ver si hay un extra en gastos o si entra dentro del coste de tener un grupo de rescate, que está para eso, no para hacer caja. Por poner en contexto el debate: la Federación de Montaña de Andalucía tiene más de 45.000 licencias de federados. Eso supone que casi todos los fines de semana que van de septiembre a junio se desplazan un día a la semana 45.000 personas. El gasto medio de desayuno, almuerzo, cena y pernocta puede estar en unos 60 euros. Eso hace 2,7 millones todos los fines de semana en poblaciones rurales que están enclavadas en el medio natural. Aunque se realicen cuatro rescates semanales en toda Andalucía, la mayoría son sin helicóptero, evacuaciones si más consecuencia que lesiones leves. Donde unos ven gasto, yo veo riqueza de muchas economías rurales que dependen del turismo de naturaleza.

-¿La montaña para los que estén federados?

-La montaña para todo el mundo. Pero a la montaña hay que tenerle respeto como un entorno ecológico. La vida en las ciudades depende del entorno natural.