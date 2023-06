“No hay una regla normal para todas”

Lorena Serrano (Barcelona, 1988) es médica especialista en Ginecología y Obstetricia, y máster en Senología y Patología mamaria por la Universidad de Barcelona. La doctora compagina su trabajo hospitalario con la divulgación en redes sociales a través de su cuenta @Hello.gyn. Una labor a la que se suma la publicación de Conócete mejor, cuídate mejor (Planeta), un libro riguroso y práctico con el que la doctora pretende que la mujer conozca bien su cuerpo para que pueda cuidar mejor de él.

-¿Conocemos nuestro cuerpo menos de lo que nos pensamos?

-Pues sí. Por lo que veo en consulta y en las dudas que me llegan a través de las redes sociales creemos que sabemos mucho más de lo que en realidad conocemos sobre nuestro cuerpo, y gran parte de este conocimiento está basado en mitos o falsas creencias.

-¿Cuánto daño han hecho los tabúes a la hora de hablar de la sexualidad femenina?

-Muchísimo. Siempre ha sido relegado a lo oculto, nunca ha interesado a nivel de sociedad hablar de ella abiertamente y esto está llevando a generaciones enteras de mujeres a vivir la sexualidad con vergüenza, con miedo, a no conocer hasta qué punto hay cosas que son normales o que no son normales y estamos normalizando.

-¿Por qué el temor a ir a una consulta ginecológica?

-Una de las principales razones, dicho por pacientes, es por el miedo a que te encuentren algo. Pero también es verdad que muchas pacientes se olvidan de ir porque el tiempo entre revisiones pasa muy rápido. Y luego, si hay una especialidad médica que sea incómoda es la ginecología: estás en una posición vulnerable, el pudor de enseñar los genitales, el temor a que te hagan daño… Un cúmulo de cosas.

-¿Cuáles son los principales motivos por los que se acude a consulta?

-Hay muchísimos motivos de consulta. En los años reproductivos, la regla es uno de los más frecuentes, ya sea porque no viene, porque no viene cuando toca, porque viene mucha, porque viene poca, porque duele… Más avanzada la edad, es la búsqueda de embarazo. Luego también está el tema de las mamas, cualquier cambio en ellas, y las infecciones, sobre todo vaginales. En general, estamos concienciadas de la necesidad de ir a revisión, y más con los programas de cribado como la citología para el cáncer de cuello de útero o la mamografía para el de mama, pero a veces, más allá de la consulta para la revisión, nos cuesta ir al ginecólogo.

-¿Cuándo debe acudir una chica por primera vez a consulta?

-Idealmente, si planteamos la consulta médica como el momento para hacer pedagogía y enseñar sobre la regla, cómo funciona nuestro cuerpo, las hormonas…, cuando se empieza a tener la menstruación. No hace falta una exploración si está todo bien, pero sería interesante dar esa información que puede faltar en el colegio o en casa. Y, más tarde, sí o sí cuando se empiezan a mantener relaciones sexuales. Es importante hablar de métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y resolver dudas.

"La menopausia sigue siendo una gran olvidada en la ginecología, incluso para los profesionales sanitarios”

-¿Existe una menstruación "normal"?

-Normal para cada mujer sí, normal para todas no. Incluso nuestros propios ciclos menstruales van cambiando. Los parámetros son más para entender qué no es lo normal: que se produzca con una regularidad de 25 a 35 días, que no haya sangrados entre ciclos, que no sea extremadamente abundante… Son parámetros generales. Hay que valorar a cada mujer de manera individual porque nuestro eje hormonal puede alterarse por factores como el estrés, la falta de sueño...

-¿Se ha normalizado el dolor menstrual?

-Sí, totalmente. Se ha normalizado y, a día de hoy, parece que cuesta entender que la regla no duele. Cuando verbalizas que la regla no tiene que doler como para impedirte hacer vida normal muchas chicas no están de acuerdo. Una cosa es que te moleste, que te tengas que tomar un ibuprofeno, que ese día no te apetezca salir a bailar o hacer la maratón..., pero otra muy distinta es que esa regla venga acompañada de náuseas, vómitos, de tenerte que quedar en casa, de que los analgésicos casi no hagan efecto... Eso no lo podemos normalizar porque podemos estar enmascarando una endometriosis.

-Tampones, copas, compresas... ¿Hay alguna opción mejor que otra para controlar el sangrado?

-No. Hay alternativas más o menos sostenibles, más o menos económicas... Al final, la preferencia de cada mujer es lo que impera, lo que en función del momento le venga mejor.

-¿Cómo abordar la menopausia? ¿Por qué se ha "olvidado" durante décadas?

-La menopausia sigue siendo una gran olvidada dentro de la ginecología, incluso para los profesionales sanitarios. Hay una serie de cambios emocionales y físicos durante esa etapa de transición por los que tenemos que pasar, pero de ahí a normalizarlos y no buscar un tratamiento o no descartar otras posibilidades hay un mundo. Podemos ir al médico y buscar si hay opciones, por ejemplo en premenopausia, para paliar los sofocos o si hay reglas abundantes.

-Vivimos un auge de las infecciones de transmisión sexual (ITS). ¿Es por falta de información?

-No sé si es por falta de información o porque no sabemos interpretarla. Información hay. Es verdad que hoy en día nos faltan esas campañas tan potentes como en los 90, el póntelo, pónselo. Parece que le hemos perdido el miedo al VIH, pero están aumentando otras, como la clamidia, la gonorrea o la sífilis en pacientes jóvenes. Hay un cúmulo de factores. Estamos haciendo más cribados, diagnósticos que antes no se hacían, pero también hay un cambio en el comportamiento sexual: ahora es mucho más fácil conocer gente en aplicaciones de redes sociales y las personas jóvenes, las más expuestas, tienen un mayor número de relaciones. Y el uso del preservativo no se tiene del todo en cuenta, o se deja de usar de forma muy temprana.

-¿Cómo elegir un método anticonceptivo?

-Hay muchos factores y es muy personal. Lo primero es ver si hay algún tipo de contraindicación para tomar tratamientos hormonales o alguna patología. También ver si se quiere a corto o a largo plazo, si hay que proteger también de las ITS o si necesitamos controlar el ciclo menstrual. La preferencia de cada mujer también es importante y hay que tenerla en cuenta.

-¿Influyen los hábitos de vida en la salud ginecológica?

-Totalmente. Los hábitos de vida influyen en todas las patologías. Nuestro cuerpo es todo uno y todos los aparatos y sistemas están conectados, incluido el eje hormonal.