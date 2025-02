"Me sigue abrumando que una sola persona venga a verme en concierto"

El resurgir del niño. Tras casi un año sin publicar música, Pablo López regresa con una canción a la altura de lo que se esperaba, La función, con la que el cantante y pianista malagueño consigue llevar al oyente a entrar en su imaginario musical a través de las teclas de su instrumento favorito y de la calidez de su voz.

En esta ocasión vuelve a sus orígenes, contando con el apoyo de Niños Raros, la banda que formó antes de entrar en la academia de Operación Triunfo en 2008, que le popularizó y que le ha llevado a poder vivir toda una década de éxitos musicales y que ahora con un formato piano y voz celebrará en una emotiva gira de conciertos 360º con parada en Granada el próximo junio.

Pregunta.Más de una década cantando bajo tu propio nombre y contando tus propias historias. ¿Es fácil hacer música de autor en España?

Respuesta.Yo creo que lo que no es fácil es hacer música en la que tú creas realmente. Lo difícil es vivir en ese masoquismo extraño de contar tu historia para que pueda llegar a un sentido del ser humano donde es muy complicado llegar.

P.¿Qué cree que le ha mantenido en lo más alto todos estos años?

Tengo la sensación, y no es una falsa modestia, de que uno empieza cada día. Considero que desde que alguien me dedicó un día hace doce o trece años para escuchar una canción mía, en ese momento se activó una maquinaria que no me deja parar de buscar la belleza por todas partes. En el camino a lo mejor me he perdido cosas, porque no estoy centrado en estar ni arriba ni abajo, en lo que estoy centrado es en esa verdadera maravilla que es que alguien te dedique un día.

P.¿Se ha sentido arropado aquí en Andalucía, en su tierra?

R.Me he sentido muy arropado, por supuesto, pero me he sentido también exigido. Pero eso es bonito. Yo toco en muchos sitios, en otros países, incluso, pero vivo con la sensación de autoexigirme en el lugar de donde he salido. En Málaga, por ejemplo, he tocado en todos los bares o en todos los hoteles y voy siempre con la sensación de que el examen lo he pasado, pero tengo que revalidarlo constantemente. Y eso me pasa Andalucía.

P.¿Imaginó vivir de la música?

R.Yo vivo desde siempre obsesionado con una vida prácticamente monotemática con la música. He sido un niño que sólo sabía hacer música, que no sabía lo que era ganarse la vida. Entonces, se me juntaron esas dos orillas sin darme cuenta. Lo primero que hice para ganarme algo de dinero para salir un fin de semana con mis amigos era dar clases de música o tocar en un restaurante. Ha sido tan progresivo todo, y tan lubricado por la vida, que tengo la suerte de no haber tenido que tomar una decisión entre la música o hacer una carrera, cómo se decía antes. Así que no, nunca soñé con ganarme la vida con la música, vino solo.

P.Eso es un privilegio...

R.Es un privilegio que también requiere sus sacrificios, por supuesto. Yo creo que todo es equilibrio. No ha pasado nada que no esté correspondido con el sacrificio de muchas cosas. Sin embargo, evidentemente, te asomas a un balcón que es posible que te pueda hacer volar un poquito la cabeza. Es cómo andar encima de un unicornio todo el tiempo.

P.¿Qué queda del Pablo López de Operación Triunfo 2008?

R.El denominador común sería el niño que había entonces y el que hay ahora en mí. El Pablo López de Operación Triunfo es el Pablo López que subía en autobús para ir a la guardería. Pero creo que cada vez el niño está poseyendo más el porcentaje de lo que hay en mí. Evidentemente, tengo 40 años y la vida te va esculpiendo de alguna manera, pero, sin embargo, en OT había incluso menos del niño que hay ahora.

P.Hablando de niños, de El patio a La función, su último single, hay una referencia a esa faceta de su vida, la infancia, ¿qué conexión hay entre ellas y cuánta evolución?

R.Si esto fuera cine, estaríamos en la película de Regreso al Futuro, yéndonos al pasado y al futuro constantemente. La función la escribí con Juanjo Martín y Antonio Carlos Miñán hace 18 años y era un momento en que teníamos todas las puertas cerradas. Teníamos un grupo que se llamaba Niños Raros y llevábamos luchando un par de años por autoproducirnos y no nos abrían caminos, tampoco sabíamos nosotros cuál era la clave. Y, en ese contexto, El patio podría ser el momento en que se resume todo el camino que hay desde La Función hasta ella misma. Todo lo vivido, todo lo que realmente uno no puede condensar en una canción. La conexión es curiosa porque se hace La Función, disolvemos Niños Raros y yo empiezo a caminar sólo desde muy abajito. Después pasan muchas cosas y, cuando queremos celebrar todo lo vivido, en vez de hacerlo con una fiesta, decidimos volver a La Función, llamar a los Niños Raros y grabarla juntos en Londres.

P.¿Por qué una gira de conciertos 360 grados?

R.Fue una idea que tuvo una persona muy cercana y querida para mí, que veía en casa todo lo que pasaba, y me dijo ¿por qué no nos llevamos esto a un escenario? Y eso implicaba llevarme a los conciertos casi mi casa entera y la experiencia de tener público a todo tu alrededor. Yo he tocado en muchos sitios con el piano sólo. Y esto es llevarlo al extremo. Es estar sólo ante el maravilloso peligro de unas 10.000 personas que te están rodeando y contarles las historias de por dónde vienen las canciones sin la necesidad de impactar con un show visual, basándonos sólo en la música. Esto lo hicimos hace seis años en Sevilla, en la Maestranza, y este año lo hacemos en Granada. Hemos querido llevarlo al sitio donde aún no hemos encendido esa mecha.

P.La improvisación es otro de los ingredientes...

R.Exacto, vamos con la locura de enfrentarnos a tanta gente con un concierto sin guion. Es un detalle muy importante, sobre todo, porque creo que explica muchísimo el carácter y el espíritu de este concierto. Esto empezó en junio de 2019 en Barcelona y todavía me estoy recuperando del miedo que pasé. Recuerdo que desde el equipo me preguntaban a diario por el guion para preparar toda la puesta en escena y yo parecía que me había bloqueado y no salía de tres canciones. Un día exploté y dije que íbamos a ir sin guion. Mi gente se tiraban de los pelos. Fue un reto que me marcó. Hoy puedo decir que estoy sólo en el escenario, pero me siento más arropado que nunca.

P.¿Cómo es el público de Pablo López ante tanta particularidad?

R.También es especial. Yo he visto de todo, depende del país, depende de la zona... Sí puedo decir que al principio vi mucho lobo y loba solitaria. Mucha gente que venía sola a los conciertos. Pero, más que saber cómo es mi público, los años me han hecho saber qué es lo que no tengo. Ese fenómeno fan en plan locura de esperarme debajo de un hotel, eso nunca lo he vivido. También es curioso que hay niños pequeños o gente de edad que, es mi impresión, no había ido a un concierto en su vida y ha ido con su hija a verme. Me sigue abrumando que una sola persona venga a un concierto. Y no es broma. Evidentemente, es bonito que vengan 14.000, pero que vengan 100 ya es un regalo. Son persona que te regalan un día y eso es algo que no sé si tendré años para agradecer.

P.De su respuesta deduzco que le gusta mirar a su público...

R.Mucho. Mira que soy pudoroso y vergonzoso ajeno total, que enseguida me pongo colorado, pero, perdona que insista, me impresiona saber que alguien ha venido a verme aposta, es una cosa que a mí, que he tocado muchísimos años en la calle o en hoteles donde la gente está allí o va pasando, me llena de energía. Poder conectar con lo que está pasando por su cabeza mientras te está viendo en concierto es un privilegio.

P.¿Qué hace Pablo López cuando ni canta ni escribe?

R.Yo soy un periodista acomplejado. Yo aprendí a leer con los periódicos. El olor de un periódico me trae a la mente a mis abuelos. Por eso, en Madrid, en mi casa, me llegan cada día como cuatro editoriales. Y a eso dedico mi tiempo libre, a leer muchas noticias. Hay gente que no lo entiende, pero a mí me gusta estar informado.Y, ahora, aparte, estoy preparándome increíblemente para esa gira 360 y estoy haciendo muchísimo deporte y poniendo todos los medios para poder volverme loco en junio.