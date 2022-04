“Me encantaría dejar una especie de eco en el lector que acaba mis libros”

–Los dos lados es su primera novela editada en España, pero ya sabe lo que es hacerlo en Francia. ¿Cómo ha vivido la experiencia de este primer lanzamiento?

–La experiencia está siendo maravillosa. He tenido la inmensa suerte de tener una magnífica editorial, Siruela, con un estupendo equipo detrás que me está apoyando mucho. En Francia lo pasé también fenomenal, sobre todo con nuestra primera novela, Un travail à finir, ya que, desgraciadamente, la segunda salió en marzo del 2020, justo con el comienzo de la pandemia y no pudimos hacer toda la promoción, lecturas y visitas que realizamos con la primera.

–Vive entre Alemania y España. ¿En Alemania también se está experimentando ese boom de la novela negra que vivimos en nuestro país?

–En mi opinión, Alemania siempre ha tenido una fascinación por la novela negra, especialmente por la escandinava y por la francesa. Probablemente tiene que ver en el primer caso por la cercanía y en el segundo con que los alemanes pasan sus vacaciones muy a menudo en Francia y les encanta reconocer en las novelas los sitios que visitan.

–Cuénteme un poco cómo surge su teniente Karen Blecker.

–La teniente Blecker surgió casi por necesidad… Quería situar la trama en España, en un lugar que me resultase familiar. Así surgió San Lorenzo de El Escorial, un pueblo que conozco bien desde pequeña. Al localizarla fuera de una gran ciudad, lo lógico era convertir a la investigadora en guardia civil. Me apeteció darle un matiz algo diferente y pensé que también sería interesante poner a una mujer de origen español, pero de raíces extranjeras, como yo. He vivido fuera muchos años y las diferencias culturales me divierten mucho, por lo que acabé haciendo de ellas un motor de la novela.

–El Escorial, ola de calor y un crimen de una crueldad infinita... Sin hacer spoiler hay que decir que su novela engancha desde la primera página. ¿Satisfecha con el resultado final?

–Sí, porque cuando escucho y leo las opiniones de los lectores llego a la conclusión de que he conseguido que el lector pase un buen rato y, además, reflexione, cosa que era mi objetivo desde el principio. Me encantaría dejar una especie de eco en la persona que termina el libro, que pasado un tiempo, aunque ya no recuerde quién era el asesino, sepa que esta novela le hizo pensar y que se plantee que la visión de las cosas siempre es diferente, dependiendo del lado en el que se sitúe uno.

–¿Qué tienen en común el teniente Andreani, su policía francés, con Blecker?

–Comparten la sensibilidad y el instinto de buscar más allá de lo evidente, aunque Andreani es un policía decepcionado por la vida y bastante caótico, mientras que Karen es mucho más optimista y disciplinada. Comparten también el amor por la música, aunque si Andreani tuviese que elegir, se decantaría por el jazz y Karen por Beethoven … Y, además, ambos tienen pasión por la historia, lo que les lleva a ambos a buscar soluciones en el pasado.

"Alemania siempre ha tenido una fascinación por la novela negra, sobre todo la escandinava y la francesa”

–¿Piensa que tras la buena acogida de Los dos lados disfrutaremos con más casos de su agente?

–¡Espero que sí! Ya tengo escrito lo que sería una precuela de Los dos lados, el primer caso de Blecker-Cano, que tuvo lugar cuando la teniente llegó a San Lorenzo.

–¿Qué piensa del auge de la novela negra en nuestro país?

–Creo que España tiene unos magníficos novelistas de todos los géneros, y también del policiaco. Los lectores de novela negra son un público fiel y agradecido, que, una vez que se han enganchado a unos investigadores, se mantienen constantes y siguen sus peripecias en sus diferentes casos.

–¿Tiene algún referente? ¿Cuáles son sus autores preferidos?

–Tengo varios, pero a menudo descubro a alguien nuevo que me encanta. Entre los franceses destacaría a Pierre Lemaitre. De los alemanes tengo predilección por Ferdinand von Schirach, que intenta a menudo meterse en conflictos morales. En España me encantan Lorenzo Silva, Alicia Giménez Barlett, Domingo Villar... Acabo de leer los casos de Max Lomas, de Martín Casariego, que me han enganchado, y también he pasado dos días en vilo con Los nombres prestados de Alexis Ravelo.

–Su novela es muy cinematográfica, ¿ha tenido alguna oferta para hacerse con sus derechos para llevarlos al cine?

–¡Todavía no! Así que si tienes un contacto, ¡encantada! Fuera de bromas, me encantaría ver el pueblo de San Lorenzo de El Escorial en la gran pantalla, seguro que quedaría fenomenal. San Lorenzo es un microcosmos muy interesante, una extraña mezcla entre el monasterio –cuna del arte y del saber–, un maravilloso entorno natural y un pueblo tradicional, que se ha mantenido a pesar del paso del tiempo, genuino y vivo.