Arrimadas tilda a Sánchez de "chollo" por sus "hipotecas" con el independentismo

La política está en continua campaña electoral, sobre todo en Cataluña, por más que la salida de Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno haya calmado (algo) las aguas a los independentistas. No obstante, aunque se haya desinflado suavemente el conflicto entre secesionistas y constitucionalistas, la batalla sigue librándose. No hay más que ver lo que dijo ayer la líder de Ciudadanos (C's) en Cataluña, Inés Arrimadas, quien tildó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "auténtico chollo" y "caramelito" para el independentismo por "las hipotecas que tiene que pagar", pero advirtió que la política penitenciaria "no debe ser moneda de cambio" ni negociarse.

En un acto del partido en Barcelona, Arrimadas lanzó un aviso al Ejecutivo en pleno debate sobre el acercamiento a cárceles catalanas de los dirigentes independentistas en prisión. "Sánchez tiene una gran hipoteca que pagar a los separatistas. Quería llegar a La Moncloa a cualquier precio y estamos viendo muy rápido cuál era esa hipoteca. Sánchez va a tener que pagar una letra cada semana y cada mes con los partidos separatistas", auguró.

Mientras, ayer trascendió que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, defiende que los acontecimientos sucedidos en Cataluña desde el referéndum del 1 de octubre demuestran que sólo hay un horizonte posible para la comunidad y es convertirse en Estado: "Hoy sabemos que la independencia de Cataluña es irreversible". Así lo expone en su libro El quadern suís, donde repasa en forma de dietario su estancia de un año y medio en Suiza como ejecutivo de una empresa de seguros.

La parte más política se la reserva para el epílogo, escrito en abril de 2018 y, por tanto, sólo unos días antes de que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont lo señalara como su sucesor: acabaría tomando posesión el cargo el 14 de mayo. "El independentismo tiene que hacer alguna cosa más que ganar, tiene que defender su victoria", asegura en el libro.

Por otro lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, subrayó que las personas privadas de libertad deben estar "lo más cerca posible de su entorno y su familia", en referencia a los políticos catalanes encarcelados, y dijo que si el Gobierno tiene que tomar decisiones "valorará las circunstancias". En El Mundo, la titular de Defensa destacó que "es un principio de ley general penitenciaria que la gente esté lo más cerca posible de sus familias" y matizó que, en el caso de los presos etarras, ETA ha sido derrotada por la sociedad y "esa derrota no puede tener ninguna contraprestación política".