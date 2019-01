José Ramón Bauzá deja el PP por su política lingüística en Baleares

El ex presidente del Govern balear y hasta ahora senador por Baleares José Ramón Bauzá ha anunciado que abandona el PP y renuncia a su acta en la Cámara Alta porque no puede seguir en un partido al que le resulta "imposible" votar por su política lingüística con el catalán en las islas.

En una carta de cuatro páginas dirigida a la militancia y remitida a los medios de comunicación, Bauzá defiende su posición en pro de la "descatalanización de Baleares", el motivo al que atribuye las discrepancias por las que ha tomado la "dolorosa decisión" de dejar el partido después de 20 años de militancia.

En su opinión, los gobiernos baleares del PP anteriores a la legislatura en la que él fue presidente autonómico (entre 2011 y 2015) sembraron y regaron "un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar".

He luchado durante años contra la catalanización de Baleares frente a los nacionalistas de izquierdas, pero tb frente a los de mi partido. Desgraciadamente la línea nacionalista del PP d Baleares ha sido refrendada, y yo no puedo militar en un partido al q no votaría. pic.twitter.com/WvOciaRHnX — José Ramón Bauzá (@JRBauza) 23 de enero de 2019

El PP incluyó el catalán como lengua oficial en Baleares

Recuerda que fue el PP el que incluyó el catalán como lengua oficial de Baleares en el Estatuto de Autonomía, estableció por decreto que al menos la mitad de las clases en los colegios serían en catalán y promovió la Ley de Normalización que "obligaba a utilizar el catalán frente al castellano" en la administración pública balear.

Bauzá defiende que cuando presidió el Govern tomó medidas "para que el castellano tuviera idéntica prevalencia" que el catalán en las islas y para tratar de "revertir años de catalanización de Baleares", tanto en la educación como en la administración al suprimir el catalán como requisito para acceder a la función pública, una posición que han corregido sus sucesores.

Menciona que al dejar la presidencia del partido, el nuevo PP balear, que lidera Biel Company, defendió que la decisiones que él tomó "debían ser un paréntesis a olvidar". "El Partido Popular va a ser un actor fundamental en provocar que las Islas Baleares acaben en la misma situación que Cataluña", advierte en la carta.

Si bien Bauzá alaba que el actual presidente del PP nacional, Pablo Casado, defienda "sin complejos la unidad de España", precisa que "desgraciadamente, al menos en el caso de Baleares, sus palabras y sus acciones van en caminos opuestos". El ex presidente de Baleares asegura en la carta que seguirá defendiendo sus posiciones "desde la sociedad civil" y que volverá a su trabajo como farmacéutico en Mallorca.

Sorpresa en el PP ante una decisión "injustificada"

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha reprochado a Bauzá que "cuando se asume un compromiso hay que cumplir" y ha calificado de "sorprendente" su marcha del grupo parlamentario y del partido. Cosidó ha subrayado, no obstante, que respeta una decisión personal que cree injustificada y ha indicado que hasta que no se ha hecho pública no tenía conocimiento de la intención de su compañero en el Senado.

El presidente del PP balear, Biel Company, ha replicado a Bauzá que el proyecto político del partido que él representa lo refrendó la militancia en el último congreso regional con un 72% de respaldo. En el PP "no caben proyectos personalistas por encima del partido", ha sostenido el líder del PP de las islas, que ha reprochado al dimisionario que no haya tenido en cuenta al tomar su decisión "que ha ocupado la máxima responsabilidad del partido". "El señor Bauzá -ha insistido- debe haber estado muchos años sin saber dónde se encontraba".

Del mejor al peor resultado electoral

José Ramón Bauzá sucedió, tras un periodo de presidencia interina de Rosa Estarás, a Jaume Matas al frente del PP de Baleares, que con él como cabeza de lista consiguió en las elecciones de 2011 su mejor resultado histórico en el Parlamento balear balear, con 35 de los 59 diputados. Después de cuatro años como presidente regional, volvió a encabezar la candidatura en las elecciones de 2015, en las que el PP cosechó su peor derrota, quedando en la oposición con 20 diputados.