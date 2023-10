Canarias acoge a más de 4.000 menores migrantes y piden su reparto

La Islas Canarias acogen en estos momentos a más de 4.000 menores extranjeros no acompañados, un número que "sigue avanzando y la preocupación también", por lo que las autoridades de la comunidad autónoma ha solicitado al Gobierno del Estado que se implemente no un mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas, sino un mecanismo estable que dé una respuesta "continuada" a la situación que se está produciendo en las Islas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este lunes, el viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha indicado que la Consejería de Bienestar Social, que dirige Candelaria Delgado, ha tenido que habilitar 15 recursos más para poder atender a los menores que están llegando al archipiélago procedentes de las costas africanas a bordo de cayucos y pateras, y ha advertido de que estos "se van quedando pequeños conforme van pasando los días".

Alfonso Cabello quiso recordar también que hace aproximadamente un mes se acordó que 347 menores iban a ser derivados a otras comunidades autónomas antes de final de año, pero apuntó que solo en los últimos cuatro días han llegado 400 menores "que tienen que ser derivados y no se está pudiendo dar una respuesta acorde a sus necesidades".

Relaciones con Madrid

Según el portavoz autonómico, "no se trata de atenderlos solo cuando llegan, sino de atenderlos como menores con todos sus derechos, que tiene que ver con cómo se va a continuar con su integración social y su proyecto de vida, y ahí es donde hay que poner el foco".

Cabello ha informado de la remisión de una carta por parte del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que le pide que solicite a la UE la activación del Mecanismo de Protección Civil comunitario. Una herramienta que permitiría habilitar más fondos y recursos para dar una mejor respuesta al fenómeno migratorio ante la constatación de que los dispositivos actuales "empiezan a estar exhaustos", ha insistido Cabello.

En el seno del ejecutivo canario siguen "sin notar" que por parte del Gobierno de España "se le dé a esto la máxima prioridad", ha aseverado Cabello. Ha recordado que la semana pasada viajaron a las islas los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Migraciones, José Luis Escrivá, y el primero dijo que los medios desplegados eran suficientes, en tanto que el segundo declaró la emergencia migratoria, lo cual denota la "descoordinación" entre ministerios y en su "respuesta" a Canarias.

En este punto, ha recalcado que Canarias no necesita un mecanismo de solidaridad entre comunidades autónomas sino otro que sea "estable" y dé "una respuesta continuada", porque "no puede ser" que hace doce días se acordara el reparto de 347 menores puesto que "en cuatro días llegan 400" y así "no se da una respuesta acorde a sus necesidades".