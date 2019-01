Cargas policiales y un taxista detenido por los cortes a la M-40

Un taxista ha sido detenido por agredir a un agente de la Policía Nacional durante el corte por parte de centenares de estos trabajadores de un tramo de la M-40 de Madrid próximo al recinto ferial de Ifema, que ya ha sido reabierto al tráfico.

Fuentes policiales han confirmado a Efe esta detención, que ha tenido lugar durante los encontronazos con la Policía en el corte de la M-40 a la altura de la salida 7 en ambos sentidos, que ha durado alrededor de diez minutos.

Al detenido se le acusa de atentado contra agente de la autoridad, desobediencia y resistencia, según las fuentes.

El sector del taxi prosigue con sus reivindicaciones para que se regulen los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y mantienen su tercer día de huelga tras concluir sin acuerdo esta madrugada la última reunión con representantes con la Comunidad de Madrid.

El Delegado del Gobierno en Madrid defiende actuación policial en conflicto de taxi "con templanza y mano izquierda"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha defendido la actuación de la Policía Nacional ante los taxistas al afirmar que "está actuando con la profesionalidad que le caracteriza, combinando buenos criterios policiales con templanza, con mano izquierda". "Estamos evitando males mayores", ha recalcado.

Así, en declaraciones a los medios desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Rodríguez Uribes ha asegurado que la Policía Nacional va a seguir garantizando la seguridad "combinando templanza con determinación para que no haya males mayores".

En cuanto a los cortes de carreteras por parte de los taxistas, ha reconocido que "se están produciendo" para agregar que "en cuanto se producen Policía Nacional actúa para corregir esa situación, y se está corrigiendo sin mayores incidentes".

En este sentido, ha explicado que puede haber grupos de taxistas que se sitúan en una carretera, pero "interviene Policía Nacional con ponderación, con tranquilidad, y se resuelve la cuestión", y ha asegurado que así va a seguir haciéndolo "para que una huelga de esta naturaleza se resuelva con los menores incidentes posibles".

"Estamos en un Estado de Derecho, nuestra Policía es una Policía democrática, profesional, que conoce muy bien cuáles son los criterios policiales", ha subrayado Uribes, quien ha hecho un llamamiento al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, a "que se ponga a trabajar lo antes posible y que este conflicto se resuelva y no se eternice en el tiempo".

En cuanto a la actitud de los taxistas, ha recordado que el primer día de la huelga ya apeló a su "sentido de la responsabilidad" y ha defendido que "el derecho de huelga es un derecho fundamental que está en la constitución pero debe ejercerse siempre con el buen criterio de no dañar los derechos de los ciudadanos y el interés general de España", en lo que se refiere a Fitur.

No obstante, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y ha subrayado que Fitur ha comenzado "con toda normalidad y puntualmente, con los Reyes, con las autoridades, con las personas participantes", para añadir que la Policía Nacional está preservando la seguridad para que se celebre "con todas las garantías".

Así, ha instado a los taxistas, "que pueden tener razones en sus reivindicaciones", a que las lleven a cabo "con un criterio de racionalidad, de proporcionalidad y de moderación", lo que, a su juicio, están haciendo "unos sí y otros no". "Nosotros estamos para garantizar que aquellos que se exceden no lo hagan, sin crear males mayores", ha apostillado.

"No tengo una bola de cristal, no puedo leer el futuro", ha respondido Uribes preguntado por si puede garantizar que no habrá más cortes de carreteras por parte de los taxistas, aunque ha asegurado que la Policía "va a estar muy atenta a todas esas situaciones para resolverlas con buen criterio y con rapidez". A este respecto, ha señalado que "muchas se evitan y no se conocen".

El representante del Gobierno central en Madrid ha apelado "a la responsabilidad de todos" y ha dicho que la "combinación idónea" es que la Comunidad de Madrid se ponga a "trabajar el tema de fondo" y que los huelguistas actúen "con moderación" y "sin excesos inaceptables para una convivencia en paz y democrática".

En cuanto a las agresiones por parte de taxistas a conductores VTC, ha indicado que la Policía está actuando con rapidez cuando tiene conocimiento de alguna y que más adelante presentará un balance. Asimismo, ha deseado que el taxista herido al ser atropellado por un vehículo VTC se recupere.

El Samur atiende a 11 heridos leves, 5 de ellos policías, por la huelga de taxis

Los sanitarios del Samur-Protección Madrid han atendido a once personas por heridas de carácter leve, cinco de ellos policías nacionales, durante los incidentes ocurridos en la tercera jornada de huelga indefinida de los taxistas en Madrid.

Fuentes de este servicio de urgencias han señalado a Efe que de estas once asistencias, cuatro han requerido el traslado a hospitales madrileños: tres son policías y el cuarto un manifestante. Todos los heridos han resultado heridos de carácter leve, según destaca el Samur.

Los principales incidentes se han registrado hoy en los accesos a Ifema, donde se celebra desde Fitur, y en la M-40 a la altura de la calle Silvano que ha quedado cortada por los taxistas durante una media hora, en la que también se han vivido momentos tensos entre policías y manifestantes.

De hecho, en esta circunvalación se ha registrado la única detención hasta el momento: un hombre acusado de atentado a agente de la autoridad, desobediencia y resistencia, según han indicado a Efe fuentes de la Jefatura SUperior de Policía de Madrid.

