El Congreso aprueba los presupuestos de 2022 con la misma mayoría de 2021

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con una amplia mayoría de 188 votos, con lo que repite los mismos apoyos que ya avalaron las cuentas de 2021.

Tal y como estaba previsto, la votación ha repetido lo ocurrido hace un año, con 188 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe.

El único cambio respecto a la votación de los anteriores presupuestos es que BNG ha pasado del voto de en contra a la abstención. En contra han votado 157 diputados, con PP, Vox y Ciudadanos a la cabeza, en tanto que ha habido 2 abstenciones.

En las intervenciones finales, la portavoz del PP, Elvira Rodríguez, ha subrayado la falta de credibilidad de unos presupuestos que se basan en previsiones irreales, que no van a mejorar la vida de los españoles y que se han enmendado al dictado de ERC y Bildu para aprobarlos "al precio que sea".

El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha pedido al PP que si no piensa aportar, que al menos no moleste, y que asuma de una vez la derrota electoral de 2019 porque la legislatura no acabará anticipadamente gracias a la aprobación de las cuentas.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha denunciado que los cambios se han hecho "en el cuarto oscuro", "en el que habrán estado sentados el señor Sánchez, el señor Rufián y el señor Otegi", que han dejado unos presupuestos "desalmados y descorazonadores".

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que los presupuestos no cuadran porque "las matemáticas y la izquierda no son compatibles" y porque Pedro Sánchez quiere mantenerse en la presidencia "aunque sea la ruina misma de la nación que preside".

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha destacado que la aprobación llega gracias a "la decisión de las izquierdas independentistas vasca y catalana de mantener abierta la ventana de oportunidad abierta hace dos años (...) que sirve para mejorar la vida no solo de vascos y catalanes sino también de todos los trabajadores del Estado".

"Las izquierdas en este hemiciclo estamos frenando retrocesos, no podemos prometer el cielo sin antes conseguir el suelo", ha subrayado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha incidido en la necesidad de poner freno a la pérdida de derechos antes de prometer nuevas conquistas.