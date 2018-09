C's pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso por la tesis y Podemos asume que la hará pública

Ciudadanos solicitará en el Congreso la comparecencia urgente de Pedro Sánchez para que "dé la cara" por las acusaciones sobre su tesis doctoral, ha avanzado Albert Rivera.

Rivera espera que el PP y Podemos le apoyen para que el presidente del Gobierno acuda a la Cámara después de las informaciones publicadas por varios medios de comunicación que denuncian que Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral y que fue elaborada en parte por otra persona.

El líder de Cs, que participa en un desayuno informativo de Madrid Foro Empresarial, ha insistido en que Sánchez lo que tiene que hacer es acudir al Congreso a dar cuenta de estas acusaciones de plagio en lugar de "señalarles con el dedo", refiriéndose al rifirrafe que protagonizaron ayer en la sesión de control a cuenta de este asunto. Según Albert Rivera, estos días hay "un cabreo generalizado" porque mientras hay gente que tiene que hacer "auténticas virguerías" para hacer una carrera o un máster a otros les basta con tener un carné para obtenerlo. Ha insistido en que ya no son solo "dudas razonables" las que existen sobre su tesis sino que "se fundamentan" en informaciones periodísticas.

Por eso le ha pedido que si tiene tan claro que no ha copiado su trabajo, como ha negado el presidente, comparezca inmediatamente y facilite la tesis digital a los medios de comunicación para que puedan comprobarlo, porque "no es la sábana santa". Ha recalcado Rivera que esto es lo que debe hacer Sánchez por el bien de la educación del país, por la confianza en las instituciones y para acabar con este debate "de los másteres del universo". "No hay nada más democrático y sereno que una comparecencia" ha subrayado Rivera que ha dicho que lo único que pretende con esta petición "es disipar todas las dudas" que, a su juicio, hay.

Podemos asume hará pública la tesis

Podemos da por hecho que Sánchez hará pública su tesis y, por ello, "no tendría sentido" que compareciera en el Congreso.

Así se ha expresado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, que ha registrado una petición para crear una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) , donde cursaron su máster Pablo Casado, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y la ex ministra de Sanidad Carmen Montón.

Belarra se ha mostrado convencida de que Sánchez va hacer pública su tesis, porque "la tiene" y "no tiene sentido en el siglo XXI que se pueda acceder a ella presencialmente" y que no se pueda consultar en formato digital cuando ya se está publicando "por trozos y con fotografías de móviles".

Por eso, no contempla otro escenario que no sea que Sánchez permita el acceso a su tesis "online", a lo que le ha instado hoy el líder de Podemos, Pablo Iglesias; y en ese caso, creen que ya no habría tampoco ninguna necesidad de que compareciera en el Congreso.En cualquier caso, Belarra ha arremetido contra Cs, partido al que ha reprochado sus "grandes aspavientos" con este asunto cuando "nunca estuvo tan preocupado por averiguar quien era M.Rajoy, que presidió el Gobierno durante siete años a pesar de salir en los papeles de Bárcenas". "Lo que pretenden es cubrirle las espaldas al señor Casado, que es a donde apuntan todos los focos porque no ha presentado su trabajo de fin de máster y no sabemos ni siquiera si lo tiene", ha enfatizado Belarra antes de pedir la dimisión del líder del PP si no presenta este documento.