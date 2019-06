ERC abre la puerta a la abstencion

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abierto la puerta a la posibilidad de que sus diputados se abstengan para no bloquear la investidura del socialista Pedro Sánchez, pero ha querido dejar claro que no va a darle "un cheque en blanco" y que exigirá diálogo.

"No venimos con la intención de bloquear absolutamente nada, pero el no bloqueo no significa dar un cheque en blanco al PSOE de Sánchez", ha remarcado este jueves en rueda de prensa tras reunirse con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en el marco de la ronda de contactos que ha iniciado con las fuerzas parlamentarias para sumar apoyos para la investidura.

"Más diálogo y menos togas y porras"

Rufián ha asegurado que no va a bloquear la legislatura, pero ha exigido "hablar" sobre la situación de Cataluña porque el problema -ha subrayado- se soluciona dialogando "y no con togas y porras".

El dirigente de Esquera, que no ha aclarado si su grupo parlamentario se abstendrá o no en la investidura de Sánchez, ha insistido en que el entendimiento será posible si enfrente tienen "un PSOE valiente" que apueste por el diálogo.

Rufián cree que "conviene" hablar con jxCat, la coalición de Junts de Carles Puigdemont, pero ha querido dejar claro que no pasaría nada porque el voto de ambas fuerzas no coincidiera en el Congreso.