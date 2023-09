ERC pide un compromiso firmado si la amnistía no se puede aprobar antes de la investidura

La diputada de ERC en el Congreso y ex consellera de la Generalitat Teresa Jordà ha reclamado un "compromiso firmado, con calendario y voluntad política" por parte del PSOE en caso de que la ley de amnistía no se pudiera aprobar antes de una eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente.En una entrevista en RTVE Catalunya, Jordà ha insistido en la necesidad de aprobar esa ley de amnistía, que ERC quiere que salga adelante antes de la investidura "si es posible".Pero también se ha mostrado abierta a que, si no se llegara a tiempo, esa amnistía se apruebe posteriormente a la investidura, siempre que se cumplan unas condiciones: "Lo que debe haber es un compromiso firme, firmado, con una calendarización de ese compromiso y voluntad política de que se llevará a cabo", ha explicado.Una posición que contrasta con la de JxCat expresada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien situó la aprobación de esa amnistía como una de las "condiciones previas" para iniciar entonces las negociaciones para una investidura de Sánchez.Precisamente, sobre si Junts y concretamente Carles Puigdemont debe formar parte de la mesa de diálogo, Jordà no ha cerrado la puerta a esa posibilidad, al ser preguntada al respecto: "Nos entenderemos, evidentemente. Estamos en otra fase, hemos subido un escalón"."Ya determinaremos quién debe estar, seguro que nos entendemos, pero tiene que haber voluntad negociadora", ha insistido la diputada de ERC, recordando que fue el expresidente catalán Quim Torra, de Junts, quien impulsó la propia mesa de diálogo."No quiero hacer reproches, pero cuando la Generalitat dejó de estar presidida por un miembro de Junts, se empezaron a complicar las cosas. Pero es igual. Encontraremos cómo avanzar y lo debemos hacer juntos".De hecho, Jordà -quien lideró las negociaciones republicanas para la constitución de la Mesa del Congreso- ha considerado que "sería fantástico que hubiera un equipo negociador de Junts y ERC para la amnistía".