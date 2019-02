Pedro Sánchez: "Hemos hecho más en siete meses que el PP en siete años"

Pedro Sánchez ya hace campaña desde La Moncloa, pero el presidente del Gobierno ha empezado su camino hacia las elecciones del 28 de abril en Sevilla, arropando al candidato a la Alcaldía, Juan Espadas. La estrategia del líder del PSOE para repetir en el cargo pasa por contar a los ciudadanos todo lo que han hecho y todo lo que no han podido hacer por el final abrupto de la legislatura.

"Hemos hecho más en siete meses que el PP en siete años", ha dicho el jefe del Ejecutivo durante el mitin que abre las dos campañas, la de las generales y la de las municipales. Tiene ahora dos meses para que cale su mensaje y, así, movilizar a los votantes de izquierda. "Apelamos a la movilización serena de los progresistas y de los que nos han votado, pero saben que este partido representa el sentido común", ha reiterado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha sido mucho más virulento con la derecha -"que en realidad es una, no tiene matices"-, que con los independentistas catalanes, responsables ambos del fracaso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado elaborado por María Jesús Montero, la más aplaudidas en el mitin de esta tarde en Sevilla y quien, presumiblemente, encabezará la lista del PSOE en Sevilla para las generales.

Esas cuentas fallidas serán su programa electoral, pero Sánchez no renuncia a poner en marcha determinadas medidas, como la cotización de los cuidadores no profesionales de la dependencia -en su mayoría mujeres- y la mejora del susbsidio por desempleo para los parados de larga duración. "Pero no vamos a poder hacerlo todo", ha reconocido el jefe del Ejecutivo, que se ha puesto como objetivo aprobar unas nuevas cuentas si repite en La Moncloa.

"Tenemos que explicar todo lo que se ha paralizado", ha reiterado Sánchez, que ha culpado al "obstruccionismo" de PP y Ciudadanos, a quienes también ha criticado por aliarse con "la ultraderecha", en referencia a Vox, aunque no ha mencionado al partido de Santiago Abascal. En su opinión, una alianza nacional como la que sostiene el Gobierno de Juanma Moreno desembocará en "la radicalización" de populares y naranjas.

A PP y Ciudadanos los ha acusado también de sacar "el espantajo de Cataluña" en una labor de "crispación" que, en su opinión, demuestra que "quieren una sola España en la que sólo caben ellos y los que piensan como ellos". Y al nuevo PP de Pablo Casado le ha atribuido directamente una voluntad de "involucionar 40 años al conjunto de la sociedad". "Antes el PP llegaba tarde y mal, ahora ya no quiere ni llegar", ha apostillado el secretario general socialista.

Sánchez no ha hecho referencias a la derrota del PSOE andaluz el pasado 2 de diciembre, pero sí ha querido dejar claro que ahora toca trabajar de la mano con quien fue su adversaria. "Quiero sepa todo el mundo que estamos juntos y estamos unidos", ha espetado el presidente del Gobierno en los primeros compases de su intervención, la primera que hace acompañado de Susana Díaz desde que la líder andaluza perdió la Junta.