Feijóo niega un adelanto electoral en Castilla y León pese a la insistencia del PSOE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que no le consta "ningún indicio" de que vaya a producirse la convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León por la polémica de las supuestas medidas antiabortistas y consideró que es no es "un debate" en este momento pese a la insistencia del PSOE.

El PSOE de Castilla y León, también el Gobierno, exigió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que rompa su pacto con Vox y le aplique un cordón sanitario y, sobre si estaría dispuesto a permitir un gobierno en solitario del PP, los socialistas respondieron que antes de hablar deben cumplirse esas condiciones.

El PP cree que la polémica es una cortina de humo los socialistas para desviar la atención

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, preguntada en varias ocasiones sobre un posible adelanto electoral, manifestó que su formación "no valora" tal posibilidad aunque destacó que, "al igual que hace un año", la capacidad de adelantar elecciones es del PP y del presidente.

Feijóo recordó que, aunque en efecto la convocatoria electoral es competencia exclusiva de Mañueco, no ve "indicios" sobre el particular ni le "corresponde contestar, ni honradamente creo que sea un debate en este momento en Castilla y León".

En cuanto al requerimiento que ha enviado el Gobierno central al castellanoleonés para que aclare si habrá o no cambios en la atención que reciben las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, Feijóo criticó dicho requerimiento y añadió que Mañueco "ha sido determinante" al decir que "no va a haber ningún cambio".

Para el líder del PP, el envío de dicho requerimiento es "una manipulación burda de los hechos", ya que "ese protocolo no existe" y avisó de que "conviene no jugar" sobre "si una comunidad autónoma autónoma cumple o no la Constitución", ya que hay "otras autonomías que están disminuyendo los compromisos constitucionales con el visto bueno del Gobierno", dijo refiriéndose a Cataluña.

El Gobierno también echó leña al fuego. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, señaló que si el PP está lejos de la postura sobre el aborto que plantea Vox en Castilla y León, la "coherencia" sería "romper" con ese pacto. "El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de una ley de plazo es un derecho que ha conquistado el conjunto de las mujeres a lo largo de muchos años", dijo Montero en Málaga.

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, volvió a criticar a Vox y calificó de "irresponsable" al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, por provocar un "requerimiento fantasma" del Gobierno frente a una decisión "inexistente" en relación al protocolo de embarazos en la comunidad autónoma. Sémper cargó también contra Sánchez por "aprovechar" esto para "desviar la atención" de sus problemas.