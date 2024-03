Feijóo carga contra PSC, ERC y Junts: "Son indistinguibles"

Alberto Núñez Feijóo pidió ayer concentrar el voto en el PP en las elecciones catalanas como mejor opción para frenar el procés y al independentismo y para solventar los problemas reales de la gente, mientras que PSC, ERC y Junts: "Son indistinguibles e intercambiables". Así lo expuso el líder popular en su intervención en la junta directiva autonómica del PP de Cataluña, que ratificó a Alejandro Fernández como candidato a los comicios, y le pidió unir al constitucionalismo en Cataluña para que "sea la referencia política actual y futura".

"Que no nos engañen otra vez. Votar al PSC no es acabar con el procés, es continuarlo. Y mientras Sánchez necesita el independentismo, mandará el independentismo", advirtió.

Auguró que la legislatura de Pedro Sánchez se terminará si los independentistas no mandan en Cataluña a partir del 13 de mayo, e insistió en que el PSC no está contra el secesionismo, por lo que pidió concentrar el voto en el PP. "El PSC gobierna en más ayuntamientos y diputaciones con ERC y con Junts que lo que gobiernan Junts y Esquerra entre sí. Por tanto, estas tres patas del mismo banco no van a engañar a nadie más", y subrayó que los populares son la única opción real para unir al constitucionalismo.

También aseguró que el PP será un "refugio" para los catalanes que quieren vivir en paz, que quieren prosperidad y cordialidad, y que ni el socialismo ni el independentismo son garantía del cambio que necesita Cataluña.

Feijóo hizo un llamamiento "a todos los que han confiado en Ciudadanos y que ahora ya han desembocado en el PP", después de que la formación naranja no se presentara a las elecciones generales del 23 de julio. Además, apeló a los votantes de Vox, a los que les prometió que el PP trabajará para estabilizar Cataluña, y a los del PSC que se sienten "engañados" por los indultos y por la Ley de Amnistía aprobados por los socialistas.

El líder popular reprochó al Govern ser "incapaz" de que los catalanes tengan agua y de que los agricultores y ganaderos tengan prosperidad y futuro, y también afirmó que su modelo pasa por una educación trilingüe en catalán, castellano e inglés. "Mi proyecto para esta tierra es bajar impuestos, sacar a los okupas de vuestras casas, es mejorar la sanidad pública y apoyar a las familias para volver a situar Cataluña como una de las regiones referentes de Europa", añadió.

Alejandro Fernández, a su vez, bromeó sobre su elección: "Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño ha salido sano, peleón y os aseguro que os va a dejar dormir por las noches". Tras varias semanas de incertidumbre en las que sobrevoló la posibilidad de buscarle un relevo como cabeza de lista del PP catalán para el 12-M, el martes el PP confirmó a Fernández como candidato. En su intervención, Fernández agradeció "de corazón" a Alberto Núñez Feijóo su confianza en él para volver a liderar la candidatura del PP catalán y subrayó que en las elecciones catalanas se puede "acabar con el procés y con el sanchismo, todo a la vez".