Feijóo replica a Sánchez que lo indecente es que él pacte con Bildu

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por asegurar este viernes desde EEUU que no es decente que Bildu lleve a 44 ex miembros de ETA en sus listas y le ha espetado: "Lo indecente es que pactes con ellos", le recriminó. A su entender, el Gobierno ha tardado "48 horas" en reaccionar al ver la "ola de indignación" que este asunto ha provocado entre los ciudadanos pero le avisó que no se puede responder con "la boca pequeña".

"Si ya era reprobable la reacción del sanchismo con Bildu, ahora es simplemente vergonzosa. Las primeras 48 horas que conocimos que Bildu lleva a más de 40 etarras y más de siete condenados por asesinato fueron demoledoras para la historia del sanchismo. El sanchismo dictó silencio", denunció Feijóo en un acto en Getafe junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el candidato a la Alcaldía de este municipio madrileño, Antonio José Mesa.

Vox acude a la Junta Electoral Central para que declare inelegibles a los ex etarras

Sin embargo, el líder del PP dijo que pasado ese plazo se han dado cuenta de que "ni Sánchez podría soportar semejante ignominia" y "algunos" empezaron a decir que eso "era feo". Y al final, prosiguió, al ver la "ola de indignación que esto genera", el jefe del Ejecutivo se pronunció desde Estados Unidos.

Feijóo destacó el hecho de que ahora Sánchez diga que "lo que hace Bildu es indecente". "¡No, hombre! De Bildu nadie puede esperar nada. Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos, gobiernes con ellos y sometas el futuro de España a ellos. Eso es lo indecente. Eso es verdaderamente lo indecente", dijo.

El Partido Popular defiende que el Gobierno es el único que tiene potestad para frenar las listas de EH Bildu en la que tienen presencia etarras y condenados por asesinato a través, o bien de la Abogacía del Estado o de la Fiscalía, e insta a Pedro Sánchez a actuar. Fuentes del PP advierten de que la inacción tiene también una lectura política cuando el partido abertzale es socio parlamentario de Pedro Sánchez y ha sido clave para leyes como la de la vivienda o la de memoria democrática.

Para el PP esta es la vía de acción y no optar por cambios legislativos que no tendrían efecto en las actuales candidaturas.

En la formación señalan que la actual ley de partidos ya incluye en su artículo 9 las causas que pueden conducir a ilegalizar las formaciones. En concreto, en el segundo apartado del artículo 9 se señala que un partido político "será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos" y en el apartado 3.b, figura como una de estas causas la de "incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".

Por parte de Vox, la representante general ante la Junta Electoral Central (JEC), Marta Castro, presentó un escrito ante dicho organismo para que declare inelegibles a los 44 integrantes de las listas electorales de EH Bildu que ya fueron condenados por terrorismo.

En una nota de prensa, Vox explica que esta solicitud se ampara en el artículo 6 de la a Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En su escrito, piden a al JEC que compruebe los antecedentes penales de estas personas para determinar si reúnen las condiciones legales para ser elegidos.