Ferraz pone al frente de la gestora en Madrid a la diputada Isaura Leal

Los malos resultados electorales del PSOE en Madrid, los peores en toda su historia, precipitaron la baja de Franco y del candidato en los comicios, Ángel Gabilondo , que finalmente no recogerá su acta de diputado, ante la presión ejercida por voces de la dirección socialista, parte de la militancia y corrientes críticas del partido como ‘Izquierda socialista de Madrid’, que pedían una renovación.

Gabilondo abandona el hospital tras un día ingresado por una arritmia

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha abandonado este viernes dada su evolución favorable el hospital Ramón y Cajal de la capital, donde ingresó el jueves por una arritmia cardíaca. En declaraciones a los medios a la salida del hospital, Gabilondo ha dicho que el "clima de exigencia permanente, esa tensión emocional tan fuerte" de la campaña electoral "ha podido influir" en su dolencia. "Pero tengo que aceptar que tengo una edad determinada, no soy un chaval, y eso es un ingrediente más", ha explicado Gabilondo, de 72 anos, que ingresó el jueves cuando acudió al hospital a vacunarse contra el coronavirus y no se encontró bien al subir las escaleras, por lo que ha querido dejar claro que la vacuna no ha tenido nada que ver.