La Fiscalía investiga al ex 'conseller' de Economía Mas-Colell por tráfico de influencias

La Fiscalía investiga por tráfico de influencias al ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por un correo electrónico que remitió a su sucesor, Oriol Junqueras, para interceder supuestamente a favor de un centro de investigación de Economía donde se hallaron irregularidades contables.

Según han informado fuentes jurídicas, Mas-Colell prestó declaración el martes, asistido por su abogado, Andrés Maluenda, ante la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto, ante la que negó cualquier intento de presionar a Junqueras para favorecer los intereses del Centro de Investigación de Economía Internacional (CREI).

La investigación se basa en un correo electrónico, que la Fiscalía asegura haber conocido en la instrucción de la causa contra Junqueras por el procés, que Mas-Colell dirigió en 2017 a su sucesor después de que la Intervención General de la Generalitat, dependiente de Economía, considerara irregulares las retribuciones de personal directivo del CREI.

No consta que lo leyera

Dicho correo electrónico no consta que fuera leído por Oriol Junqueras, según se desprende de las diligencias que ha ordenado la fiscal Anticorrupción para aclarar el caso.

Según ha publicado este miércoles el periódico El País, en el correo investigado Mas-Colell lamenta que el informe suponga una "desconsideración personal hacia un académico ejemplar", el economista Jordi Galí que dirigía el CREI, y advierte de que "sería una paradoja" que el sistema de investigación en Cataluña sufriera una "asfixia administrativa" por parte de la Generalitat.

La defensa de Mas-Colell mantiene que el ex conseller de Economía se dirigió a Junqueras por su condición de catedrático, no como predecesor suyo al frente del Departamento, con un interés únicamente académico en su gestión, por lo que confían que la investigación no tardará en archivarse.