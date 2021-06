Génova niega discrepancias por Colón: “El lío enorme es el que tiene el PSOE”

La dirección nacional del PP, en boca del vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha negado este jueves que la manifestación contra los indultos en la madrileña plaza de Colón genere diferencias en el seno de su partido y ha defendido que el que tiene "un lío enorme" es el PSOE.

Todo el PP está "volcado" en la recogida de firmas contra el procés, ha defendido Montesinos en una entrevista con Televisión Española, donde ha asegurado que el PP estará en la protesta del próximo domingo en Madrid porque está junto a la "inmensa mayoría de españoles", incluidos votantes socialistas, que rechaza la medida de gracia.

El PP vuelve así a restar importancia a la ausencia de los presidentes de Galicia, Andalucía y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco, en una marcha que públicamente sí han apoyado.

Al margen de Vox

El partido de Pablo Casado defiende su presencia en la protesta, haga lo que haga Vox. "No sé si los señores de Vox van a ser muy ruidosos o no, el PP va a ir con un mensaje en defensa de Cataluña", ha apuntado Montesinos, preguntado sobre la posibilidad de que el partido de Santiago Abascal clame contra el ex presidente Mariano Rajoy por su gestión del 1 de octubre.

Los populares insisten en poner el foco en el PSOE y aseguran que Sánchez lo ha “roto”. Ponen como ejemplo el rechazo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a los indultos o la falta de pronunciamientos en las primarias andaluzas del PSOE.

Niegan además que la apuesta del líder de ERC, Oriol Junqueras, por abandonar la vía unilateral destense el conflicto, porque la alternativa es un referéndum pactado con el Gobierno, "ilegal" por contradecir la Constitución, ya que deberían ser todos los españoles, insiste el PP, quienes decidan sobre la unidad de España.

"¿Qué han pactado Sánchez y Junqueras para que éste saliese al rescate del Gobierno?", se ha preguntado Montesinos.

El dirigente del PP ha defendido además la decisión de su partido de denunciar a Infolibre porque considera "falsa" una información de este medio que señala que el número dos del PP, Teodoro García Egea, habría mediado a través del presidente murciano, Fernando López Miras, para la operación quirúrgica de un familiar.

Sugerencia de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería buscar alternativas al indulto para pagar su "factura" a sus "socios golpistas", como por ejemplo adoptarlos en su casa una vez que cumplan sus penas.

Así se ha pronunciado Abascal en un comentario en su cuenta personal de Twitter, recogido por Europa Press, después de que Sánchez pidiera a los ciudadanos "comprensión y magnanimidad" ante los posibles indultos que pueda conceder el Gobierno a los presos del 'procés'.

"Sánchez, si quieres pagar alguna factura a tus socios golpistas hazlo con algo que te pertenezca, los adoptas en tu casa una vez cumplan su pena, por ejemplo", ha emplazado el líder de Vox. Pero ha insistido en que el jefe del Ejecutivo no puede pagar sus "deudas de poder" entregando "la legalidad y la justicia que corresponden a todos los españoles".

Cs, sin complejos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha preguntado este jueves por qué su partido debe tener "complejo" por participar junto a representantes de Vox en la protesta del próximo domingo en Madrid mientras en Cataluña se "normaliza" que políticos de Esquerra Republicana (ERC) compartan un acto electoral con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

"Eso sí que no sé cómo no les incomoda, hacer un acto electoral teniendo como invitado a un señor condenado por participar en un secuestro", ha indicado en dos entrevistas en RTVE Cataluña y en Catalunya Ràdio, lamentando que este tipo de cosas se hayan "normalizado" en Cataluña.

El portavoz nacional de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, ha subrayado este jueves que Cs "no participa como partido" en el acto del domingo en Colón.

En un acto en Ibiza, Bal ha expresado además su convicción de que muchos socialistas acudirán al acto: "El domingo habrá muchos socialistas que protestarán contra Pedro Sánchez", ha asegurado.