Igualdad avisa de que aún se puede evitar la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

La ministra de Igualdad, Irene Montero, avisó al PSOE de que están "a tiempo" de romper su acuerdo con el PP para reformar la ley del solo sí es sí, una modificación que se vota hoy en el Congreso y que, según Unidas Podemos, borra el consentimiento del centro de la norma.

"Estamos a tiempo antes de mañana de mandarle un mensaje contundente a los españoles de que los derechos feministas no se negocian con el PP", aseveró Montero durante la sesión de control al Gobierno.

La ministra tildó de "retroceso" la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que previsiblemente hoy saldrá adelante con los votos favorables de PP y PSOE, y pidió a los populares que, "si de verdad quieren acabar con las violencias sexuales, dejen de blanquear a los que niegan su existencia, que son su socios de gobierno", en referencia a Vox.

Preguntada por el incremento de agresiones sexuales en España, Montero apuntó que "más denuncias no significan más violencia, sino más violencia revelada que hasta ahora permanecía oculta", pero que ahora sale a la luz gracias a que "las mujeres confían en las instituciones para acabar con la impunidad de los agresores".

"En España la realidad de las violencias sexuales es que se denuncian solo el 8%", lamentó la titular de Igualdad, quien resaltó que dicha violencia es "estructural", no casos aislados, y que por tanto no terminará hasta que no desaparezca "el machismo y el patriarcado".

Asimismo, Montero mostró su preocupación por el acceso temprano de los jóvenes al porno, que algunos informes sitúan en los ocho años en el caso de los varones.

"Necesitamos educación sexual para saber desde las edades más tempranas identificar la violencia y cómo pedir ayuda", exigió la ministra, quien criticó que PP y Vox "ridiculicen" la apuesta del Gobierno por introducir esta materia en el sistema educativo porque, en sus palabras, "la educación sexual es un derecho".

Posteriormente, en declaraciones en los pasillos del Congreso tras ser interpelada por Vox, la ministra advirtió de que para "cuidar" la coalición tiene que llegar hoy a un acuerdo con Podemos.