Junts y ERC enfrían las expectativas de Sánchez y Díaz de reeditar pronto su Gobierno

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han dado por hecho este jueves que reeditarán el Ejecutivo de coalición tras una investidura en breve, un trámite rápido que han enfriado con sus exigencias y declaraciones tanto Junts como ERC.

El acuerdo aún está lejos, según ha afirmado en Madrid Oriol Junqueras, líder de Esquerra, partido que junto al del ex president Carles Puigdemont ha presentado resoluciones en el debate de política general que se celebra en el Parlamento de Cataluña para condicionar su apoyo a Sánchez a que apruebe una ley de amnistía y se comprometa a "trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum".

Unas resoluciones pactadas después de que tanto el presidente del Gobierno como la líder de Sumar insistiesen en que, tras la investidura fallida del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tienen dudas de que el Ejecutivo progresista está cada vez más cerca.

Sánchez, en una reunión con representantes de partidos socialistas europeos, ha confiado en ser investido en "poco tiempo". El deseo de octubre

No ha concretado más y no ha apuntado la posibilidad de que el pleno para ello pueda convocarse en octubre tal y como desean tanto en Moncloa como en el PSOE, pese a reconocer que no hay nada cerrado y que todo dependerá de cómo avancen las negociaciones.

La duda puede despejarse tras la nueva ronda de consultas que el rey convocará previsiblemente para el lunes y martes de la próxima semana y tras la que propondrá a Sánchez como candidato.

Será a continuación cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras hablar con Sánchez, comunicará la fecha del pleno para debatir la investidura, aunque también cabe la posibilidad de que no la fije ahora y lo haga más adelante, cuando el candidato haya avanzado en sus negociaciones.

Sin embargo, esa opción, que haría vislumbrar un debate en noviembre (el día 27 de ese mes es el límite ya que de lo contrario se repetirían las elecciones), choca con los mensajes de que haya Gobierno con plenas funciones a corto plazo.

Si Sánchez ha lamentado que Feijóo, en el debate de su investidura, se haya dedicado a "vender miedo", no haya sido capaz de presentar un proyecto y haya evidenciado su "complicidad retórica" con el líder de Vox, Santiago Abascal, Yolanda Díaz ha subrayado que tras constatarse el viernes la investidura fallida del líder del PP, habrá de nuevo un Gobierno progresista pero no ha aventurado cuándo. Silencio sobre la negociación

Está deseando que la investidura de Sánchez llegue ya, pero ni ella ni el presidente del Gobierno han hecho comentarios sobre las negociaciones con los partidos que han de dar el apoyo y que están planteando exigencias como las de los independentistas.

Junqueras, con sus declaraciones, no ha contribuido al optimismo sobre una rápida investidura de Sánchez al afirmar que el acuerdo está lejano y responder de forma rotunda a la pregunta de si podría garantizar ya el apoyo de su partido al candidato socialista: "absolutamente no".

No es que ponga en duda un acuerdo sobre la amnistía porque ha repetido que tiene su convicción "absoluta" de que ese es un asunto ya pactado, sino porque hay otros aspectos que hay que negociar como la financiación.

Pero horas después, Junts y ERC han pactado las resoluciones en el marco del debate de política general del Parlament en las que a la exigencia de la amnistía han sumado que haya un compromiso sobre un referéndum futuro en Cataluña, algo que Sánchez ha venido asegurando que no está dispuesto a permitir.

La exigencia encontró pronto la respuesta negativa de los socialistas. El PSOE y el PSC replicaron a Junts y ERC, que por el camino de la ruptura y la discordia "no hay avance posible", y han reiterado su apuesta por el diálogo y la convivencia "siempre dentro de la Constitución".

En un comunicado conjunto en respuesta a este asunto, el PSOE y el PSC reiteran su voluntad de "apostar por el diálogo como la única forma de garantizar el progreso y la convivencia en Cataluña". Y señalan que este diálogo "ha de servir para superar la división y no para profundizar en la ruptura y la discordia que tanta tensión generó de forma estéril en Cataluña y en el resto de España". "Por ese camino, no hay avance posible", añaden.

Los dos partidos socialistas defienden que "el camino es el de la convivencia y la cohesión, el entendimiento y el progreso económico y social de Cataluña y del resto de España, siempre dentro de la Constitución". Por otro lado, destacan que en las últimas elecciones generales, la sociedad catalana en particular, y la española en su conjunto, "han apostado de manera amplia por un gobierno progresista que continúe la senda de diálogo, acuerdos y concordia iniciada hace cuatro años, y no por mirar al peor pasado sino por seguir construyendo juntos un futuro mejor".

Con otro de los socios imprescindibles para la investidura, el PNV, no ha habido avances en las negociaciones, según ha asegurado su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha insistido en que no puede descartarse una repetición electoral.