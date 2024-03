Koldo García: "El PSOE ha sido cruel con Ábalos, pedirle la dimisión ha sido un error"

El ex asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha asegurado que el PSOE ha sido "cruel" con el que fuera su jefe en el Ministerio de Transportes y que ahora es diputado del Grupo Mixto, subrayando que pedirle que renunciara a su acta en el Congreso "ha sido un error" porque "no se lo merece".

"Injusto sería suave, yo creo que se está siendo hasta cruel con él", ha afirmado García en una entrevista, recogida por Europa Press, al ser cuestionado por la reacción del PSOE contra Ábalos tras conocer la supuesta implicación en un caso de corrupción del que era su asesor cuando formaba parte del Gobierno.

En su opinión, Ábalos es una persona que "ha dado todo, no por él, sino por España", y que ha sido "un fiel servidor público" y "uno de los mejores políticos" que tiene el país. Asimismo, ha destacado del exministro "su voluntad de solucionar problemas, de ayudar a la gente", mientras que ha sostenido que poner en duda "sus creencias y sus ideologías" le parece "no cruel, sino lo siguiente"."Creo que las personas que deberían de haberlo ayudado en situaciones difíciles, pues bueno, no han estado a la altura", ha proseguido el ex asesor de Ábalos, investigado por el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de venta de mascarillas durante la pandemia, dentro del denominado 'caso Koldo'.

"No he hecho absolutamente nada"

Por otra parte, García ha defendido su inocencia y ha asegurado no haber hecho "absolutamente nada", agregando que es probable que haya cometido "muchísimos errores" de los que se arrepiente y que es posible que haya perjudicado a otras personas "sin querer, en alguna ocasión". "No he hecho absolutamente nada malo, que yo tenga conocimiento. Ahora lo tendrá que decidir la justicia, para que ellos tomen la decisión que tengan que tomar", ha afirmado, indicando que vive una situación "muy complicada" porque ve que personas de su entorno no le contactan porque tienen "miedo" gracias "a la presión mediática".

"Porque si tú tomas un café conmigo, al día siguiente sacan una foto y te pueden despedir. Pueden quitarte el trabajo con el cual mantienes a tu familia. Yo entiendo la situación de todos aquellos a los cuales hablaban conmigo y que en estos momentos no hablan", ha continuado.

Llamó a muchísimas personas

Después de sostener que "no hay ninguna manta de la que tirar" y recalcar que "nadie ha hecho nada irregular", García ha admitido que durante la pandemia llamó "a muchísimas personas" para que comprasen mascarillas a través de la empresa Soluciones de Gestión, sin decartar que contactara también con gobiernos autonómicos.

Lo hizo para "facilitar un material que era necesario para España". "Llamé a mil personas. Cualquier persona que necesitaba algo, yo intentaba ayudarle (...) la situación era caótica, todo el mundo pedía material, a mí me llamaban miles de personas", ha añadido, matizando que él les decía "aquí tenéis uno que me ha traído esto" que "parece que funciona y está bien", en referencia a Soluciones de Gestión.