López Miras sale en defensa de Vox en su investidura en Murcia

El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, se comprometió en su discurso de investidura a formar un "solo Gobierno" y defendió sus acuerdos con Vox relativos a educación, violencia "intrafamiliar" o defensa de la "patria". El aspirante popular hizo especial mención a los acuerdos alcanzados con la formación de Santiago Abascal, para explicarlos bien y "evitar que otros lo manipulen". No entiende que alguien pueda negarse "a que los padres sean informados y poder decidir sobre el tipo de educación moral que reciben sus hijos en los colegios".

Dejó claro que no se trata de tocar "el currículo oficial", ya que los maestros y profesores "hacen un trabajo extraordinario", resaltó. Lo que pide Vox, explicó, "es que los padres deben dar su consentimiento a la asistencia o no de sus hijos a charlas, talleres o actividades escolares no regladas relacionadas con contenidos éticos, sociales o sexuales", algo "aceptable" para López Miras,.

El candidato murciano no ve contradicciones en combatir la violencia machista e intrafamiliar

Otro punto que detalló es el de potenciar el conocimiento de los valores constitucionales y la historia de España. No entiende "qué problema tiene la izquierda española con nuestra patria común, eso no sucede en la mayor parte de los países del mundo" y advirtió de que "el orgullo nacional" no es patrimonio de ningún color político. Por último, resaltó el acuerdo programático de Vox, que, a su juicio, "ha sido objeto de críticas injustas": la violencia intrafamiliar. "Por supuesto que debemos desarrollar programas de prevención de la violencia intrafamiliar", pero no es incompatible con la lucha "con todas nuestras fuerzas" contra la violencia de género.

Fue tajante en que no van a dar "ni un paso atrás" en la lucha contra la violencia de género, pero, "con el mismo empeño" van a luchar por defender "a los niños, a los ancianos y las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares".

El portavoz socialista en la asamblea de Murcia, Diego Conesa, lamentó el giro a la "ultraderecha" del discurso de López Miras y lo acusó de no ofrecer "nada nuevo" y no dar "credibilidad". En el mismo sentido, Óscar Urralburu, portavoz de Podemos Murcia, afirmó que PP y Cs "han terminado de abrazar el discurso ultraderechista" de Vox.

En Madrid no ruedan tan bien las cosas para los tres partidos de centroderecha que negocian la investidura de la aspirante del PP, Isabel Díaz Ayuso. Ciudadanos rechazó el documento remitido por Vox para tratar de desbloquear la formación de Gobierno, al considerar que es "un retroceso" y dista del acuerdo de alcanzado en Murcia entre estas dos formaciones y el PP. "No es asumible" por no ser "compatible" con las 155 medidas incluidas en el pacto ya firmado con el PP, apuntaron fuentes de la formación naranja. La dirección nacional popular reclamó "altura de miras" y "altura política" a Cs y Vox para sellar el pacto de Ayuso "cuanto antes".