Montero aplaza la reforma fiscal

También mantuvo que el compromiso del Gobierno es actualizar las pensiones según el Índice de Precios de Consumo (IPC), mientras que para un aumento del sueldo de los funcionarios en esos mismos términos habrá que "hablar con los sindicatos, a ver cuáles son sus prioridades". Defendió la habilitación del fondo de 16.000 millones para la recuperación que el Ejecutivo puso en marcha antes de derogar la senda de déficit: "El Gobierno no ha dicho suspéndanse las reglas fiscales y endéudense , sino que lo que ha hecho es endeudarse él para que las comunidades no tuvieran sus cuentas deterioradas".

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó que el Ejecutivo no abordará la reforma estructural del sistema fiscal hasta que no termine la pandemia del Covid-19 pero sí planteará "en el momento inmediato algunos ajustes para preservar el Estado del bienestar". En La Vanguardia , Montero contó que el Gobierno estudia informes sobre el IVA en la educación y la sanidad privada, además de sobre la revisión de los beneficios fiscales de planes privados de pensiones: "Pero todavía no hemos tomado la decisión sobre cuáles van a ser los elementos objeto de ajuste".

Espacio para titular a una columna

Quoniam sollicitudo pastoralis vera est causa, qua Ecclesia movetur ut id quod fideliter tradit, renovet, Pius XII mente percipiens tempus advenisse ut in Breviario Romano, a sancto Pio V, eius decessore, edito, pro Psalterio Gallicano aliud substitueretur, concessit ut, sive in privata sive in publica recitatione nova interpretatio, a Pontificii Instituti Biblici professoribus confecta, adhiberetur. Quam deliberationem his verbis explicavit: " ut plenius in dies fidelibus