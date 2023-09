Óscar Puente, el alcalde de las mil broncas

El martes 26 de septiembre comenzó el proceso de investidura con el que Alberto Núñez Feijóo busca convencer al Congreso de los Diputados para obtener su confianza y recibir los votos necesarios para ser nombrado Presidente, algo que se antoja complicado.

Sin embargo, el candidato del PP no fue el único protagonista de la jornada, sino que también está dando mucho que hablar el diputado del PSOE, Óscar Puente, quien fue el encargado de dar la réplica a la investidura en lugar de Pedro Sánchez.

De alcalde a diputado y con un largo historial polémico

Antes de ser diputado por el PSOE, Óscar Puente fue también alcalde por la formación socialista en Valladolid, ciudad en la que nació en el año 1968. Antes de dar su salto a la política, Puentes fue abogado hasta el año 1995, aunque está afiliado al PSOE desde 1990.

En 2004 se convirtió en Vicesecretario General de la Ejecutiva Provincial y en 2011 fue nombrado por primera vez candidato del partido a la alcaldía de la ciudad castellanoleonesa. Llegó a la Alcaldía en los siguientes comicios, 2015, gracias al apoyo de Valladolid Toma la Palabra y Sí se Puede Valladolid. Además de eso ha sido Portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE entre 2017 y 2021.

Sus últimos años como político han estado marcados por las políticas y sus enfrentamientos verbales con cargos de otros partidos y del propio PSOE, más allá de su gestión como alcalde en Valladolid. Por ejemplo, llamó "mierda" al político y actor Toni Cantó y acusó al ex de UPyD y Ciudadanos de cobrar 75.000 anuales por no hacer nada. También se ha enfrentado varias veces con el alcalde de León, el también socialista José Antonio Diez, una de ellas a comienzos de 2023.

En esta ocasión la disputa tuvo lugar después de que el alcalde leonés 'guiñara' con un emoji y diera me gusta a un vídeo humorístico en Twitter (ahora X) en el que Diez hacía saltar Valladolid por los aires. Puente acusó a su homólogo leonés de "superar todos los límites" acusándole también de ponerse a la altura de los que fantaseaban con colgar al alcalde "en el Ayuntamiento como a Mussolini". "Me parece gravísimo. Decepción absoluta", escribió Puente en su mensaje.

La verdad es que con este tuit te has puesto a la altura de los que fantaseaban con colgarme en el ayuntamiento como a Musolini. Hay límites que no se deben sobrepasar por un mínimo de responsabilidad de la que, evidentemente careces. Me parece gravísimo. Decepción absoluta. https://t.co/AFzNRHYKcS — Oscar Puente (@oscar_puente_) January 26, 2023

También dio que hablar cuando tomó las redes sociales para responder a un ciudadano sobre el motivo por el que el Ayuntamiento no podía llevar a la cantante Rosalía a las fiestas de la ciudad: "pide 500.000 euros, me dirás tú", dijo en redes. Una cifra que fue desmentida por la propia cantante catalana, aunque eso no impidió que el por entonces alcalde se mantuviera en sus trece.

Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando, que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€. En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha. https://t.co/aszMTqGvxu — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 23, 2019

En 2021 protagonizó una nueva polémica, cuando desde el PP vallisoletano se le exigió aclarar a quién pertenecía el coche de alta gama que condujo durante sus vacaciones. En ese momento se acusó a Puentes de usar un vehículo que pertenecía a una empresa con la que el Ayuntamiento tenía una relación.

No fueron las de 2021 sus únicas vacaciones que hicieron que el político estuviera en el foco. Las vacaciones de 2020 hicieron que el político estuviera investigado por cohecho, después de pasar unas vacaciones en Ibiza en un yate alquilado por un empresario a título particular. La Audiencia Provincial de Valladolid archivó la causa en diciembre de 2021.