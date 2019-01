Rivera acusa al Gobierno de "lavarse las manos" en el conflicto entre el taxi y los VTC

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado este martes al Gobierno de haberse "lavado las manos" en el conflicto entre los taxistas y las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) y ha propuesto crear una mesa de negociación para la reconversión del sector.

Rivera ha defendido, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, la libertad de elección de los ciudadanos para escoger la forma de desplazarse y ha insistido en señalar la "irresponsabilidad" del Gobierno por haber traspasado el problema a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

"Ante una necesidad de reconversión, el Gobierno no puede limpiarse las manos", ha advertido el líder de Cs, que ha recalcado que el ministro José Luis Ábalos no puede decir que "ya ha hecho su trabajo, porque no ha hecho nada", a pesar de que la ley que regula el sector es nacional.

Frente a la inacción del Ejecutivo, ha abogado por convocar a taxistas y plataformas de VTC a una mesa de negociación y proponer una reconversión del sector.

"Esto se soluciona sentando a las partes", ha sentenciado Rivera, que ha aludido a los incidentes de ayer en la estación madrileña de Atocha, donde fue increpado por varios taxistas.

Ha advertido a los taxistas que con "agresividad" e "insultos" no van a conseguir convencer ni a usuarios ni a legisladores y ha insistido en la necesidad de reconvertir el sector, porque "dentro de diez años los coches ya serán autónomos" y no necesitarán conductores.

Por eso, ha insistido en que no se puede seguir garantizando "trabajos del pasado" como, según ha dicho, hacen desde Podemos, el PSOE o el PP y ha concluido: "diálogo sí, pero respeto a la libertad de los ciudadanos y no criminalizar a otro señor que también está trabajando".