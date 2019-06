Rivera enseña la puerta a los crítcos

El líder de Cs, Albert Rivera, ha abogado este viernes por que el partido "reme" en la misma dirección -"si lo hacéis seréis compañeros", ha dicho-, y ha sugerido a su sector más crítico que "presenten su propio partido" si lo que buscan es que "el sanchismo campe a sus anchas".

En un acto previo al Consejo General de Ciudadanos, el primero tras la dimisión de los miembros de la Ejecutiva Toni Roldán y Javier Nart, Rivera ha prometido hacer una oposición "como no hizo el PP en 40 años" y ha advertido de que en estos momentos está en juego "tragarnos" a Pedro Sánchez "una legislatura, o una década".

Ha insistido en que hoy el partido es más libre que nunca "sin tutelas, ni presiones" y respecto a la investidura ha reiterado que Cs dirá "no a Sánchez, y sí a la democracia" porque su objetivo es hacer una oposición "firme, humilde y con sentido de Estado".

"En ese partido es posible venir de afluentes distintos, pero estamos juntos y yo siempre seré el presidente de todos porque siempre he pensado que unir es mejor que dividir", ha señalado.

"Todos los afluentes que vayan en la misma dirección, sois mis compañeros" ha reiterado Rivera al tiempo que ha remarcado la "libertad" del partido para decir no a la investidura de Sánchez.

Rivera ha dejado muy claro que España necesita "como agua de mayo" una oposición "firme y moderada" y ha reprochado al presidente en funciones que dos meses después de las generales "no se haya puesto a trabajar".

El presidente de Cs se ha preguntado quién "empuja" a Sánchez a pactar con Bildu en Navarra, con los nacionalistas en Baleares o con Compromís en la Comunidad Valenciana: "No lo empuja nade, se tira en plancha".

Impedir que Zapatero "pastelee"

El líder naranja ha asegurado además que su partido se va a oponer "como nunca" a que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "pastelee" y "meta las zarpas" en las sentencias judiciales y la política de indultos.

Rivera se ha referido así a las declaraciones que el ex presidente hizo el pasado martes en referencia a la posibilidad de estudiar indultos para los políticos catalanes enjuiciados por el procés, en caso de que el Tribunal Supremo emitiese una sentencia condenatoria.

"Señor Zapatero, esto no es Venezuela, aquí usted no dicta las sentencias", ha remarcado.

Rivera también ha aludido a los lazos amarillos consentidos, a los pactos con el PNV y al procés. Sobre esto último ha reprochado a Zapatero que sea el "mediador" que querían los independentistas, y que "pastelee y meta la zarpa con los indultos".

"Ciudadanos se va a oponer como nunca a que el señor Zapatero meta las zarpas y pastelee con las sentencias judiciales, con los indultos o con la libertad de los catalanes", ha insistido.

Es la primera vez que el líder de Ciudadanos hace declaraciones en público desde que estalló la polémica sobre el ex presidente, y por ello ha querido recalcar que "hoy más que nunca" su formación va a decir "no a los indultos, no a los golpistas y a las presiones a los jueces".

El líder de la formación naranja ha dejado claro que Cs es un "proyecto alternativo al sanchismo, al bipartidismo y al nacionalismo" y ha asegurado que su partido es "valiente", pero sobre todo ha valorado que cuenta con el respaldo de 4,2 millones de votantes. "Esa es nuestra fortaleza, el capital humano", ha añadido.

Rivera ha advertido al Gobierno de que estará "vigilante" desde una oposición "moderada, limpia y libre pero con sentido de Estado".