Sánchez reclama a Feijóo "contención" en su "intento desesperado de agitar la calle"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes "contención" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en lo que considera "un intento desesperado de agitar la calle" y que incluye la pretensión de instrumentalizar de forma partidista la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Sánchez ha hecho esta petición en la reunión que ha mantenido durante poco más de una hora con Feijóo en el Congreso dentro de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para lograr su investidura.

Aunque daba por hecho de forma previa el rechazo del PP a esa investidura, Sánchez se ha reunido con el presidente de ese partido y le ha transmitido la necesidad de que respete los resultados de las elecciones del 23 de julio.

Le ha solicitado también respeto institucional a la Constitución, en cuyo marco ha insistido a Feijóo en que deje de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Ha sido el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, el que ha puesto voz a la valoración por parte del PSOE de esta reunión, que ha dicho que ha sido una deferencia a Feijóo porque ha recalcado que el candidato ya sabía que no iba a contar con los votos del PP ni se los iba a pedir.

Pero sí ha explicado que le ha solicitado algo que ha considerado más importante: respeto.

Respeto, ha aclarado, a lo que dijeron las urnas el 23 de julio y al proceso de investidura de Sánchez después de las dos manifestaciones que contra ella cree que ha convocado el PP en las últimas semanas.

Creen los socialistas que el PP está "agitando la calle y buscando el enfrentamiento y la crispación porque no son manifestaciones en defensa de nada, sino en contra de Pedro Sánchez".

En ese contexto es cuando ha acusado al Partido Popular de estar intentando instrumentalizar de forma partidista la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Cree evidente la instrumentalización de las banderas o los himnos, algo que ha dicho que no lo hacen "por ardor patrio", sino porque les viene bien para atacar a los socialistas y les ha advertido de que no vale prender fuego y actuar casi como "antisistemas" para luego decir que actúan de bomberos.

"Que destierren el insulto y la descalificación y se apunten a la educación", ha añadido el portavoz del grupo socialista.

Ha exigido asimismo respeto a la figura del Rey porque cree que el PP lo hace cuando designa a Feijóo candidato pero no cuando se lo propone a Sánchez.

Ante la petición del líder del PSOE de repetir las elecciones, Patxi López ha comparado a Feijóo con un niño que se lleva el balón a casa si no le pitan un penalti.

"Que se repitan elecciones, ¿hasta cuándo?, ¿hasta que gane?", se ha preguntado antes de considerar que Feijóo ha venido repitiendo tantas veces que ha ganado los comicios que tras darse cuenta de que no es así, sólo tiene la salida de pedir nuevas elecciones.

De la misma forma, ha subrayado que los ciudadanos no se equivocan y han puesto a los políticos la obligación de entenderse para que haya un Gobierno de progreso.

El dirigente socialista ha defendido que Sánchez se tome su tiempo para intentar la investidura porque "no se trata de hacer las cosas rápido, sino de hacerlas bien" y ha defendido que no responda al líder del PP sobre la amnistía cuando no se sabe si la va a haber.

López ha subrayado que en todas las reuniones que va a mantener para intentar su investidura (que ha dicho que están convencidos de que saldrá adelante), Sánchez va a dejar claro tres principios: progreso, convivencia y Constitución.