Tellado denuncia que Sánchez miente y lo que quiere es “controlar” el CGPJ

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró este viernes que el presidente Pedro Sánchez "no dice la verdad" cuando asegura que quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial porque lo que quiere es "controlarlo" como, a su juicio, ha hecho con el Constitucional y "todas las instancias".

"Y desde luego para eso que no cuenten con nosotros. Nosotros no vamos a ser marionetas de Pedro Sánchez. Es verdad que Pedro Sánchez es marioneta del independentismo y que para hacer todo lo que le pide el independentismo necesita tener el control judicial, pero nosotros desde luego no vamos a colaborar en eso", declaró Tellado en el Congreso.

El dirigente del PP indicó que el Gobierno podrá contar con el PP para caminar en la dirección que pide Bruselas y, que, según dijo, pasa por avanzar en la "despolitización de la Justicia". "Pero para controlar el Poder Judicial, como pretende Pedro Sánchez, nosotros no vamos a estar ahí", abundó.

Oposición

Tellado señaló que cuentan con unPP "preparado" para afrontar la oposición y aseguró que si al PSOE le "preocupa" es porque el PP ha "acertado" con los nombramientos. "Nosotros haremos una oposición responsable, seria y rigurosa. Yo sé que el PSOE quiere crispación. Yo sé que el Partido Socialista necesita polarizar para que los suyos le sigan votando", subrayó.

Así, indicó que el PP no va a colaborar en esa política de "la crispación que alimenta y que necesita a Sánchez para mantenerse en el poder": "Nosotros haremos una oposición seria, rigurosa, seremos responsables, que nadie espere de nosotros insultos ni crispación".

Eso sí, dejó claro que nadie les va a "callar" porque no pueden "fallar" a los ciudadanos que les han votado en las urnas. Dicho esto,subrayó que Sánchez es presidente del Gobierno "fruto de un fraude electoral" porque, según ha dicho, se presentó a las elecciones defendido lo contrario a lo que está haciendo.