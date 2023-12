La Comisión Europea aclara que "no ha dicho que la amnistía no le causa ninguna preocupación"

La Comisión Europea ha señalado este viernes que "aún no ha dicho que la ley de amnistía no le causa ninguna preocupación" porque no ha concluido el análisis sobre la norma, que tendrá que esperar a que concluya su tramitación en España, y que "seguirán" los contactos con el Gobierno sobre este tema.

Lo ha explicado así el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, preguntado por las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras reunirse este jueves con dos comisarios europeos, cuando dijo que Bruselas tenía "cero preocupación" por la proposición de ley de amnistía que allanó la investidura de Pedro Sánchez.

"Hubo un encuentro muy constructivo y los intercambios con España van a seguir. Los comisarios en la reunión informaron al ministro, por supuesto, de que tenemos preguntas y que queremos continuar la conversación con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis está en proceso así que en ese sentido la Comisión no ha dicho todavía que la ley de amnistía no le causa ninguna preocupación", ha dicho el portavoz.

Reunión con Bolaños

Bolaños se reunió este jueves con la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, después de que Bruselas solicitase al Gobierno detalles adicionales sobre el alcance personal, material y temporal de la norma. "Sobre la ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España", aseguró Bolaños tras los encuentros.

Una fuente cercana a los comisarios consultada por EFE dijo ayer, no obstante, que la falta de preocupación que comentó el ministro es "demasiado optimista", ya que Bruselas aún no ha terminado de analizar el proyecto de ley. La Comisión, de hecho, ya ha dicho en varias ocasiones que no se pronunciará hasta que se apruebe la norma.