Vox tumba la investidura de López Miras en Murcia en el primer intento

El candidato del PP para presidir la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, no consiguió este viernes la mayoría absoluta para ser investido presidente regional en primera votación, obteniendo solo 21 votos a favor y 24 en contra. Los votos en contra de Vox, PSOE y del Grupo Mixto, representado por dos diputados de Podemos, han tumbado su investidura como presidente.

El candidato 'popular' solo obtuvo los apoyos de su grupo, 21 diputados, al no haber alcanzado aún un acuerdo con Vox para conseguir que este grupo votara también a favor.

López Miras tendrá una segunda oportunidad para ser investido presidente el lunes, 10 de julio, a las 11;00, fecha en la que se repetirá la votación. En esta ocasión, para ser investido como presidente necesitará mayoría simple, esto es, más 'síes' que 'noes', con lo que de obtener finalmente la abstención de Vox, el diputado del PP podría repetir como presidente de la Comunidad.

Antes de la votación, López Miras lamentó que, si en la sesión de investidura no se depositaba la confianza en quien "debe estar al frente de la gestión" los próximos cuatro años, "persistirá un bloqueo institucional que los ciudadanos de la Región no se merecen y que la sociedad no se puede permitir".

"No nos eligieron para eso", señaló López Miras durante su intervención en esta segunda jornada del debate de investidura. A su parecer, los ciudadanos "no tienen entre sus preocupaciones si la clase política es capaz de llegar a acuerdos, de anteponer los intereses generales a los particulares" sino que "dan por hecho que es nuestra obligación, que es nuestra responsabilidad".

A Vox le recordó que "deben optar por posicionarse junto a la mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia y exigir el cumplimiento de ese programa o, por el contrario, bloquear votando lo mismo que el Partido Socialista y que Podemos, materializando ese bloqueo en la región de Murcia".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Ángel Antelo, recordó a López Miras que "tiene la responsabilidad de no convertir esto en el circo que ha creado Feijóo en la región, que es a lo que nos ha traído".

"El lunes tiene la responsabilidad, si quiere ser presidente de esta región y tener un gobierno fuerte, estable, de 30 diputados, pero no mire a los lados, no me pida imposibles de que me abstenga, porque es imposible, no es razonable, no lo permitirían los votantes", dijo.

Tras recordar que gobernó con tránsfugas, que "es lo peor que hay en la democracia", advirtió que Vox no tiene otra opción, por lo que depende de la "gestión del PP". Emplazó a "cambiar las cosas" y criticó "prisa" que tiene López Miras, cuyo partido "lleva 28 años gobernando".

Por último, el cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados, Francisco Lucas, aseguró que "la puesta en escena del PP y Vox no es real, sino que es una táctica sucia y descarada de López Miras, a quien le preocupan más los intereses de Feijóo que los de la ciudadanía de la Región".

Por ello, consideró que "la única opción para combatir el vergonzoso espectáculo que están protagonizando el PP y VOX es votar al PSOE". Lucas manifestó que "lo que se está presenciando en el Parlamento Autonómico es el segundo capítulo de un espectáculo vergonzoso entre el PP y la ultraderecha". "Que no nos engañen, el PP y VOX van a pactar y gobernar juntos en todas las instituciones, siempre y cuando le den los números. Esta puesta en escena no es real, todo esto es sucio y descarado", dijo.